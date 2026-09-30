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Может ли отдел образования проверять онлайн-уроки: разъяснение

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read2 мин
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Может ли отдел образования проверять онлайн-уроки: разъяснение
Согласно закону, контроль за проведением онлайн-уроков не входит в компетенцию отдела образования
Источник: Pexels

Начальник отдела или управления образования не имеет права участвовать в онлайн-уроках и оценивать качество проведения занятий, равно как и требовать соблюдения конкретной формы внутренних планов школы. Об этом рассказала начальница управления Государственной службы качества образования в Сумской области Алла Рябуха.

В своем TikTok она в ответ на запрос педагогов опубликовала разъяснение о пределах полномочий чиновников. В частности, учителя интересовались ограничениями в отношении контроля дистанционных уроков и проверки школьной документации.

Алла Рябуха подчеркнула, что законы Украины "Об образовании" и "О полном общем среднем образовании" четко разграничивают полномочия учредителя учебного заведения и его руководителя. Отдел образования является уполномоченным органом учредителя, поэтому имеет право контролировать только финансово-хозяйственную деятельность, использование имущества, соблюдение устава и меры по противодействию буллингу или торговле людьми.

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"А вот сам образовательный процесс, методика проведения урока, даже онлайн, – это уже зона автономии учебного заведения и академическая свобода учителя", – пояснила Рябуха. Поэтому, по ее словам, начальник отдела образования не может просто заходить на онлайн-урок и оценивать работу педагога. Такой контроль относится исключительно к компетенции директора школы. Также это может делать Государственная служба качества образования во время институционального аудита или внеплановой проверки, но без вмешательства в сам процесс. В то же время учредители могут проверять только материально-техническую сторону: на какой платформе организовано обучение и обеспечены ли учителя компьютерами и интернетом.

Что касается планов работы школы, заместителей директора или практического психолога, то это, напомнила Рябуха, полностью внутренние документы. Форму и содержание таких планов определяет само учебное заведение. Законодательство не устанавливает для них единых жестких рамок, а методические рекомендации вроде "Азбуки для директора" носят лишь рекомендательный характер. Поэтому проверка их касаться также не может.

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснение, какие 5 вещей директор школы не имеет права требовать от учителя.

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