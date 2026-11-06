Можно ли говорить ''чорна біль''? В известной песне нашли языковую ошибку, но есть нюанс

Языковые ошибки в песнях – не редкость. Так ранее мы рассказывали, что не так с текстом песни LELÉKA – Ridnym. Но одна такая ошибка уже много лет не дает покоя знатокам украинского языка.

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Речь идет о треке группы Vremya i Steklo – "Дим". Он открывается строкой: "Моя любовь – чорна біль". И, очевидно, существительное "біль" здесь употреблено в неправильном роде, ведь ощущение физического страдания в украинском языке имеет мужской род. Однако репетитор Оксана Николаевна в своем Instagram-блоге объяснила, когда это же существительное можно употребить в женском роде.

"Если мы посмотрим в словарь, то увидим, что "біль" может быть и женского рода, просто с другим значением. "Біль" – это то же самое, что и "білість", то есть ослепительно-белый цвет", – объяснила она. Кстати, такие слова, которые пишутся одинаково и часто звучат идентично или отличаются только ударением, но при этом имеют разное значение, называются омонимами. И здесь речь именно о таком случае.

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Оксана Николаевна предположила, что в таком значении словосочетание "чорна біль" в песне могло бы означать что-то черно-белое – и хорошее, и плохое одновременно. Также такое сочетание может быть оксюмороном – сочетанием несочетаемых понятий для достижения определенного стилистического эффекта. Хотя следующие строки – сравнение любви с горькой полынью и упоминание о пылающем реакторе – могут быть аллюзией на Чернобыльскую катастрофу. Именно в таких случаях употребление существительного "боль" в женском роде может быть оправданным.

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