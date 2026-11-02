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Можно ли уволить педагога за публикации в соцсетях: чем завершилось показательное дело доцентки из Винницы, которая унижала студентов

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
18
Можно ли уволить педагога за публикации в соцсетях: чем завершилось показательное дело доцентки из Винницы, которая унижала студентов
Иллюстративное изображение. Могут ли учителя уволить за публикацию в соцсетях

Педагога, выполняющего воспитательные функции, могут уволить за аморальный проступок, несовместимый с продолжением этой работы. Однако закон не предусматривает автоматического увольнения педагога за каждый некорректный комментарий в социальных сетях, тогда как личная страница преподавателя не является местом, где он полностью освобождается от требований профессиональной этики.

На это обратила внимание образовательный юрист Лилия Орел в посте в Facebook. Она подчеркнула, что работодатель не может подменять правовые основания увольнения собственной субъективной оценкой поведения работника. Даже если высказывание аморально, необходимо установить, действительно ли оно делает невозможной дальнейшую педагогическую деятельность.

Можно ли уволить педагога за публикации в соцсетях: чем завершилось показательное дело доцентки из Винницы, которая унижала студентов

Могут ли уволить преподавателя за публикации в соцсетях

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"Аморальный проступок может быть совершен не только во время работы, но и во внерабочее время. Поэтому аргумент "Это моя личная страница, пишу что хочу" не всегда защитит педагога от юридических последствий. Однако и позиция руководителя "Мне не нравится ваш комментарий – вы уволены" не соответствует требованиям трудового законодательства", – отметила Орел.

Она привела в пример ситуацию с доцентом Винницкого национального медицинского университета имени М. И. Пирогова, которую уволили с должности за аморальное поведение. Работодатель расценил его как несовместимое с продолжением педагогической деятельности. Так, преподавательница на личной странице публиковала видео и фото студентов с высказываниями, которые руководство вуза считало оскорбительными и унизительными. В частности, "ярий коммунист и верный слуга", "комуняка", "не менш зашкварений", молодца-адінакови з лиця.

Женщина не согласилась с увольнением и обратилась в суд, который постановил, что ее увольнение незаконно и ее должны восстановить в должности. 

Можно ли уволить педагога за публикации в соцсетях: чем завершилось показательное дело доцентки из Винницы, которая унижала студентов

Могут ли уволить педагога за публикации в соцсетях. Источник: Freepik

Образовательный юрист объясняет, что суды не возражали против отдельных высказываний преподавательницы, которые были оскорбительными и могли расцениваться как аморальные. Однако не каждый аморальный проступок является достаточным основанием для увольнения педагога, говорит Орел. Работодатель должен доказать не только факт соответствующего поведения, но и то, что по своему характеру и последствиям оно несовместимо с дальнейшим выполнением воспитательных функций.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, имеют ли право требовать от учителя везти школьников на олимпиаду во время тревоги.

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