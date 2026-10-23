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Могут ли родители забрать ребенка из школьного укрытия во время воздушной тревоги: объяснение юриста

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
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Могут ли родители забрать ребенка из школьного укрытия во время воздушной тревоги: объяснение юриста
Иллюстративное изображение. Могут ли родители забирать детей из укрытия

Тысячи украинских семей столкнулись с ситуацией, когда звучит сигнал воздушной тревоги, а дети вместе с учителями спускаются в укрытия школ. Многие родители пытаются забрать школьников, однако им отвечают, что делать этого нельзя до отбоя. 

Юрист Алексей Каплунов рассказал, могут ли ученики покидать укрытие во время воздушной тревоги, чтобы пойти домой. Он пояснил, что запрет выходить из убежища имеет под собой юридическое основание, но оно скрыто в довольно специфическом документе.

Могут ли родители забрать ребенка из школьного укрытия во время воздушной тревоги: объяснение юриста

Сколько украинских школ не имеют укрытий. Источник: Telegram Иван Федоров

По его словам, речь идет о приказе Министерства внутренних дел (МВД №579), который регулирует правила пользования бомбоубежищами и укрытиями. В нем написано, что выходить из укрытия можно только после сигнала "Отбой тревоги" или в случае чрезвычайной ситуации внутри (пожар, затопление, повреждение здания). 

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"Таким образом, тезис "ни один акт не запрещает покидать укрытие" является ошибочным. Норма существует, она зарегистрирована и действует. Это первое, что должен знать юрист, который берется консультировать учреждение образования по этому вопросу", – отмечает специалист. 

В то же время приказ МВД – это прежде всего техническая инструкция о том, как правильно пользоваться защитным помещением, однако она не отменяет Семейный и Гражданский кодексы Украины. Согласно приказу Министерства образования и науки (МОН № 243), где указано, что внутренние правила школы не могут ограничивать права родителей на общение с ребенком, выполнение родительских обязанностей и его защиту.

Таким образом, по словам эксперта, возникает юридическое противоречие. Приказ МВД говорит, что выходить из укрытия во время тревоги запрещено, тогда как приказ МОН и Семейный кодекс подчеркивают, что запрещать родителям забирать своего ребенка невозможно. 

Могут ли родители забрать ребенка из школьного укрытия во время воздушной тревоги: объяснение юриста

Противорадиационное укрытие в лицее в Шевченковском районе Киева. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

Юристы подчеркивают: родители имеют законное право забрать своего ребенка из укрытия во время тревоги. Правила МВД о запрете выхода созданы для того, чтобы школьники не выбегали на улицу сами или без присмотра. Они регулируют порядок

Родители должны прийти лично

Ребенка не отпустят из укрытия одного, даже если родители написали письменное заявление вроде такого. Такой документ не защищает ученика за пределами школы, а ответственность за его жизнь и здоровье несет учебное заведение. Учитель или ответственный за укрытие не может просто "отдать ребенка на словах". Родители должны войти в укрытие (с соблюдением правил безопасности), предъявить документ, удостоверяющий личность, и поставить подпись в специальном журнале с указанием точного времени. 

Что делать школам и родителям

Пока государственные органы не согласовали приказы между собой, лучший путь – это диалог и четкие внутренние правила в каждой школе, подчеркивает специалист. Родителям стоит помнить, что учитель действует по инструкции. Школам стоит прописать четкий и безопасный алгоритм передачи ребенка из рук в руки под личную подпись родителей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как работают детские сады в Киеве во время воздушной тревоги и могут ли родители заходить в укрытие.

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