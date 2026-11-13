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Могут ли уволить учителя за незаполненные электронные журналы и недостатки в проведении уроков: разбор на примере школы во Львове

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read3 мин
162
Могут ли уволить учителя за незаполненные электронные журналы и недостатки в проведении уроков: разбор на примере школы во Львове
Львовский учитель информатики проиграл суд администрации школы из-за ненадлежащего исполнения обязанностей. Источник: Unsplash

Учителя могут уволить во время испытательного срока, если работодатель документально подтвердит его несоответствие занимаемой должности, в частности из-за недостатков в ведении электронных журналов и проведении уроков. К такому выводу пришел суд во Львове.

О судебном решении и обстоятельствах дела рассказала в своем Telegram-канале образовательный юрист и психолог Лилия Орел. Она разобрала дело № 465/8881/23, которое рассматривал Франковский районный суд Львова. К нему обратился теперь уже бывший учитель информатики, которого 1 сентября 2023 года приняли на работу в лицей № 51 имени Ивана Франко с испытательным сроком на два месяца.

В течение сентября и октября администрация учреждения проверяла работу педагога: посещала его уроки, следила за ведением электронных журналов и давала рекомендации по устранению выявленных недостатков. За это время в работе педагога зафиксировали проблемы с ведением школьной документации. В частности, он несвоевременно вносил записи в электронные журналы или вообще не указывал даты и содержание проведенных уроков. Также отсутствовали данные о посещении занятий, текущих оценках, результатах практических работ и домашних заданиях.

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Могут ли уволить учителя за незаполненные электронные журналы и недостатки в проведении уроков: разбор на примере школы во Львове

Учитель не просто не выполнял требования к работе с документацией, но и игнорировал замечания администрации школы. Источник: skynesher

Замечания касались и организации учебного процесса. Администрация указывала на отсутствие четкого плана и структуры уроков, недостаточно доступное объяснение материала, неучет возрастных особенностей учеников и использование ограниченного набора методов обучения. Кроме того, педагог не всегда подводил итоги практических заданий и недостаточно мотивировал школьников к учебе.

Среди других недостатков называли нарушение требований к продолжительности работы учеников за компьютером, несоблюдение отдельных инструкций по безопасности жизнедеятельности и недостаточный контроль за дисциплиной во время занятий. По утверждению администрации, учитель также не реагировал должным образом на замечания. Он игнорировал рекомендации руководства, отказывался объяснять выполнение должностных обязанностей и знакомиться с отдельными приказами руководства.

Все эти обстоятельства зафиксировали в докладных записках работников лицея и приказах о мониторинге электронных журналов. В суде их также подтвердили свидетели.

26 октября 2023 года директор издал приказ об увольнении педагога на основании пункта 11 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины – из-за установленного в течение испытательного срока несоответствия занимаемой должности.

Могут ли уволить учителя за незаполненные электронные журналы и недостатки в проведении уроков: разбор на примере школы во Львове

Администрация школы должна быть готова к судебному разбирательству дела об увольнении учителя и иметь все необходимые документы и доказательства. Источник: Pexels

Учитель с таким решением не согласился и обратился в суд. Он требовал отменить приказ об увольнении, восстановить его на работе, выплатить средний заработок за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред. Среди аргументов истца было и то, что перед увольнением администрация не проводила служебного расследования.

Однако Франковский районный суд Львова встал на сторону школы и отказал учителю в удовлетворении иска. Изучив документы работодателя, результаты проверок, докладные записки и показания свидетелей, суд пришел к выводу, что основания для увольнения из-за неудовлетворительных результатов испытания были.

Что стоит учесть руководителям школ и учителям

В выводах по разбору дела Лилия Орел обратила внимание на несколько важных моментов. Прежде всего она подчеркнула, что испытательный срок – это период проверки профессионального соответствия работника. Если работодатель установил, что человек не соответствует выполняемой работе, он может расторгнуть трудовой договор с соблюдением предусмотренной законом процедуры.

В то же время недостатки в работе должны быть надлежащим образом зафиксированы. "Докладные записки, результаты мониторинга, акты и другие доказательства имеют важное значение при рассмотрении трудового спора", – отметила юристка.

Она также подчеркнула, что ведение электронных журналов – это часть профессиональных обязанностей учителя, поэтому систематические нарушения при оформлении документации могут учитываться при оценке результатов испытания. Не менее важным является и качество проведения уроков.

"Организация обучения, оценивание учеников, соблюдение требований безопасности и выполнение должностной инструкции могут быть предметом оценки работодателя", – подвела итог выводам по делу Орел.

Ранее OBOZ.UA объяснял, обязан ли учитель выходить на работу во время школьных каникул.

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