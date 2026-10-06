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Должны ли родители платить за интернет в школьных убежищах: министр образования дал четкое разъяснение

Ольга Выпирайленко
Ольга Выпирайленко
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Должны ли родители платить за интернет в школьных убежищах: министр образования дал четкое разъяснение
Должны ли школы обеспечивать детей доступом к интернету в убежищах?

Школы должны быть обеспечены стабильным доступом в Интернет в убежищах, а ответственность за материально-техническое обеспечение учебных заведений лежит на местных общинах. Если в укрытиях нет связи, педагоги и родители должны сообщить об этой проблеме в соответствующие управления образования общины.

Об этом заявил министр образования и науки Андрей Бутенко в эфире телемарафона. Он отметил, что установка Starlink не является оптимальным решением для школьных убежищ, поскольку провести уже имеющийся в учреждении интернет в убежище значительно проще. Кроме того, пропускная способность Starlink, по его словам, ограничена.

Должны ли родители платить за интернет в школьных убежищах: министр образования дал четкое разъяснение

Иллюстративное изображение. Кто должен платить за интернет в школьном убежище. Источник: Telegram Игорь Терехов

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Чиновник подчеркнул, что интернет в убежищах должен был быть обеспечен раньше.

"Бытовое обеспечение деятельности школы осуществляет община, у которой для этого есть соответствующие средства", – сказал Бутенко.

Он добавил, что МОН продолжает реализовывать государственные программы поддержки учебных заведений, в частности направленные на развитие лабораторий и финансирование различных образовательных программ через субвенции. По словам Бутенко, решение проблем в школах требует взаимодействия между педагогами, родителями, органами управления образованием на местах и министерством. Чиновник призвал сообщать о проблемных ситуациях, чтобы ответственные органы могли на них реагировать.

Должны ли родители платить за интернет в школьных убежищах: министр образования дал четкое разъяснение

Как дети готовятся к школе в метросадке. Источник: Скриншот Гвара

Также министр планирует встретиться с директорами киевских школ, чтобы выявить проблемы, возникающие в учебных заведениях, и при необходимости привлечь к их решению правительство.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что педагог ответила на претензии родителей относительно питания во время тревоги.

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