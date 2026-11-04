Вешаете ли вы рисунки ребенка на холодильник? Психологи объяснили, как это влияет на его самооценку

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыудар по КиевуРоссия расширила список средств террора для ударов по Украине и готовится к следующему "рывку": анализ за месяцВ деле фигурируют топ-чиновники СБУ и Осипов. Иллюстративное фото.НАБУ устроило масштабные обыски из-за крышевания колл-центров: в деле фигурируют высокопоставленные чиновники СБУ и ОсиповДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаПять знаков зодиака неожиданно разбогатеют: деньги будут приходить просто в рукиПять знаков зодиака неожиданно разбогатеют: деньги будут приходить просто в рукиТрамп заявил, что Украина и Россия "готовы договариваться"Трамп заявил, что Украина и Россия "готовы договариваться"От бизнес-идеи до гранта: во Львове состоялась практическая встреча для предпринимателейОт бизнес-идеи до гранта: во Львове состоялась практическая встреча для предпринимателейНАБУ задержало генерала СБУ, который угрожал применением оружия: все подробностиНАБУ задержало генерала СБУ, который угрожал применением оружия: все подробностиИскусственный интеллект сделал прогноз на бой Усик – БенавидесИскусственный интеллект сделал прогноз на бой Усик – БенавидесИллюстрация - заправка автоУкраинские АЗС обновили цены на бензин: сколько теперь стоит литр топлива
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Вешаете ли вы рисунки ребенка на холодильник? Психологи объяснили, как это влияет на его самооценку

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
243
Вешаете ли вы рисунки ребенка на холодильник? Психологи объяснили, как это влияет на его самооценку
Прикреплять детские рисунки к холодильнику – важный момент в воспитании. Источник: timnewman

Ребенок приносит из детского сада или из школы неумелый рисунок с кривоватым солнышком, собакой на пяти лапах и человечками-палочками, которые должны символизировать всю семью. Прикрепляете ли вы такие работы к дверце холодильника?

Психолог Эдвард Деси обращает внимание на то, что этот простой домашний жест может дать ребенку гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Подробности рассказало издание Onet Kobieta.

В парижской квартире или на кухне в небольшом провинциальном доме ритуал прикрепления детского рисунка к холодильнику может выглядеть одинаково. Так творчество малыша перестает быть просто временным развлечением и становится частью повседневной жизни всей семьи.

Эдвард Деси и его коллега Ричард Райан провели несколько исследований теории самодетерминации. Ученые выделили три базовые психологические потребности человека: в компетентности, автономии и принадлежности. Согласно этой теории, размещение детского рисунка на видном месте может удовлетворять как минимум две из них. Ребенок получает сигнал, что создал что-то важное для других, и одновременно видит, что его присутствию и стараниям есть место в жизни семьи.

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
16,6 т.
Проверьте свой IQ: непростая головоломка со спичками
16,6 т.
Проверьте свой IQ: непростая головоломка со спичками
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
7,6 т.
Обязан ли учитель работать во время каникул: что говорит закон
7,6 т.
Обязан ли учитель работать во время каникул: что говорит закон
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
2,0 т.
Сколько сантиметров рост совы? Логическая задача для детей озадачила взрослых
2,0 т.
Сколько сантиметров рост совы? Логическая задача для детей озадачила взрослых
Вешаете ли вы рисунки ребенка на холодильник? Психологи объяснили, как это влияет на его самооценку

Вокруг выставки детских рисунков посреди кухни постоянно кипит жизнь, и это придает им значимость. Источник: Lane Oatey

Психолог Михай Чиксентмихайи и социолог Юджин Рохберг-Халтон в книге "The Meaning of Things: Domestic Symbols and the Self" показали, что самые ценные вещи в доме не обязательно обладают наибольшей материальной стоимостью. Часто они важны для нас благодаря связанным с ними эмоциональным воспоминаниям. С этой точки зрения холодильник, обклеенный рисунками, записками и фотографиями, превращается в семейную хронику. К ней все невольно возвращаются каждый день – хотя бы всякий раз, когда открывают дверцу.

Авторы исследований 2017 года подчеркивают, что представление ребенка о себе формируется не отдельно от реакции взрослых. Отклики родителей и других близких помогают ему оценивать собственные возможности. Поэтому, когда рисунок из детской комнаты перемещается на видное место в доме, ребенок может воспринять это как знак того, что его работа важна для всей семьи.

Исследование Кэрол Двек и Элизабет Гандерсон, опубликованное в журнале "Child Development", добавляет важный нюанс. Значение имеет не только похвала, но и то, как именно взрослые отзываются о детской работе. Если хвалить усилия и выбранный способ выполнения, а не только конечный результат, это помогает развивать мышление с установкой на рост – убеждение, что способности можно совершенствовать благодаря практике.

Со временем рисунков на холодильнике становится все больше. Сначала там появляются человечки-палочки, затем – первые неуверенно выведенные имена, портреты всей семьи, а иногда и первые удачно выполненные домашние задания. Обычная кухонная поверхность постепенно превращается в своеобразную шкалу времени, где остаются следы детских попыток, достижений и присутствия всей семьи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему так важно читать и собирать пазлы с детьми – это оказывает впечатляющее влияние на мозг.

Похожие темы
ВоспитаниеРазвитие ребенкадетиродительствоПсихология
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!