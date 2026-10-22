Считается ли прогулом отсутствие учителя на работе из-за воздушной тревоги: объяснение

Отсутствие учителя на работе из-за воздушной тревоги, пребывание в укрытии или невозможность безопасно добраться до школы является уважительной причиной и не считается прогулом, однако каждый случай оценивается с учетом конкретных обстоятельств. Об этом рассказал юрист, научный сотрудник института "Академия учительства" ХНУ имени В. Н. Каразина Владимир Божинский.

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Разъяснения о том, как действуют законы об образовании в случае пропуска работы из-за воздушной тревоги, он подготовил для медиа "Вчися". Юрист объяснил, в каких ситуациях такое отсутствие на рабочем месте могут засчитать как прогул и как это влияет на оплату труда учителя.

Могут ли зачесть отсутствие из-за тревоги как прогул

Согласно пункту 4 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), прогулом считается отсутствие работника на работе без уважительных причин в течение всего рабочего дня или более трех часов непрерывно или суммарно в течение рабочего дня.

В то же время воздушная тревога, необходимость находиться в укрытии или отсутствие безопасного способа добраться до работы могут быть уважительными причинами опоздания или неявки. Например, если из-за угрозы обстрела человек не мог выйти из укрытия или общественный транспорт остановился либо существенно ограничил движение.

Такую позицию обосновывают несколько норм законодательства. Согласно статье 153 КЗоТ работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда, а статья 6 Закона Украины "Об охране труда" дает работнику право отказаться от работы, если возникла ситуация, опасная для его жизни или здоровья либо для окружающих. Кроме того, статья 21 Кодекса гражданской защиты Украины обязывает граждан соблюдать правила поведения во время чрезвычайных ситуаций, в частности перемещаться в укрытия во время воздушной тревоги.

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В то же время важно учитывать конкретные обстоятельства, продолжительность отсутствия и доказательства, подтверждающие его. Если работодатель рассматривает вопрос о дисциплинарном взыскании, статья 149 КЗоТ обязывает его перед принятием решения получить от работника письменное объяснение и оценить причины отсутствия.

Поэтому учителям, которые не смогли явиться на работу во время воздушной тревоги, следует сохранять доказательства, которые могут подтвердить обстоятельства неявки. К ним можно отнести информацию о времени воздушной тревоги, пребывании в укрытии, ограничениях движения транспорта и другие соответствующие сведения.

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Согласно разъяснениям Министерства экономики Украины и Государственной службы Украины по вопросам труда, отсутствие на работе или покидание рабочего места в связи с военными действиями, воздушной тревогой и связанными с ними обстоятельствами является уважительной причиной. В таких обстоятельствах работников нельзя увольнять за прогул на основании пункта 4 части первой статьи 40 КЗоТ. В подобных случаях работодателям рекомендуется не применять дисциплинарные взыскания, а в табеле учета рабочего времени указывать код "І" (прочие причины неявки) или "НЗ" (неявки по неустановленным причинам).

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Если работника незаконно уволили за прогул, он может обжаловать приказ в суде. При наличии соответствующих оснований суд может восстановить его на работе и присудить средний заработок за время вынужденного прогула в соответствии со статьей 235 КЗоТ.

Как воздушная тревога влияет на рабочее время и оплату труда учителей

Здесь важно учесть, что именно произошло со школьным уроком, во время которого началась воздушная тревога. Вот какие варианты возможны.

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Если урок прервали

Когда воздушная тревога звучит во время занятия, учитель должен прервать урок и организовать эвакуацию детей в укрытие. При этом рабочее время педагога не прерывается.

Работа учителя включает не только проведение уроков, но и воспитательную и организационную деятельность. Поэтому сопровождение детей в укрытие и забота об их безопасности также являются выполнением должностных обязанностей. Время, затраченное на эти задачи во время тревоги, засчитывается в рабочее, а оплата производится в соответствии с установленной педагогической нагрузкой и условиями оплаты труда.

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Если урок не состоялся

Занятие может не состояться, если воздушная тревога длилась в течение всего урока и учитель с детьми находился в укрытии. Подобная ситуация возможна и во время дистанционного обучения, когда сигнал тревоги прерывает онлайн-занятие.

Это не должно приводить к уменьшению заработной платы. Пребывание с детьми в укрытии или перевод отмененного дистанционного урока в асинхронный формат (например, предоставление заданий онлайн или подготовка материалов к следующим занятиям) относится к выполнению трудовых обязанностей. В таких случаях оплата производится в полном объеме в соответствии с установленной тарификацией.

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Правовых оснований для вычета этого времени из рабочих часов учителя нет. В то же время учебное заведение в рамках академической автономии может определить, как наверстать пропущенный учебный материал: например, уплотнить его или скорректировать календарно-тематическое планирование.

Если урок перенесли

Руководство учебного заведения может изменить расписание – перенести занятия на другой день или организовать их дистанционно в другое время. В таком случае учитель выполняет педагогическую нагрузку, предусмотренную тарификацией. Оплата определяется с учетом установленной педагогической нагрузки, фактически выполненной работы и требований трудового законодательства.

Ранее OBOZ.UA публиковал разъяснение о том, считаются ли перерывы между уроками рабочим временем учителя.