Обязан ли учитель работать во время каникул: что говорит закон

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Электросети в Украине. ИллюстрацияТариф на электроэнергию с 1 ноября: сколько будут платить украинцы за каждый кВт*чПосле Олешек: что грозит Херсону, будет ли форсирование Днепра? Селезнев поделился оценкамиПосле Олешек: что грозит Херсону, будет ли форсирование Днепра? Селезнев поделился оценкамиДемократы получили большинство в обеих палатах Конгресса США, Трамп отреагировал: результаты выборов в США (ОБНОВЛЯЕТСЯ)Демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса США, Трамп отреагировал: результаты выборов в США (ОБНОВЛЯЕТСЯ)Иллюстрация - женщина, закутанная во флаг УкраиныВ стране ЕС усложнили составление языковых курсов беженцами: что изменилось для украинцевСилы обороны сократили численность армии России на 2180 оккупантов: данные ГенштабаСилы обороны сократили численность армии России на 2180 оккупантов: данные ГенштабаПрежний курс доллара больше неактуальныйПрежний курс больше неактуальный: покупать доллары в украинских обменниках стало значительно дешевлеПрепятствовал обыску: в НАБУ заявили, что чиновник СБУ угрожал применением оружия. Все подробностиПрепятствовал обыску: в НАБУ заявили, что чиновник СБУ угрожал применением оружия. Все подробностиКак укрепить пресс после 60 лет: 4 эффективных упражнения на 21 деньКак укрепить пресс после 60 лет: 4 эффективных упражнения на 21 деньЕще один известный актер мобилизовался в ВСУ после пропажи без вести коллеги: кем в армии стал звезда "Киллхауса" КапустинЕще один известный актер мобилизовался в ВСУ после пропажи без вести коллеги: кем в армии стал звезда "Киллхауса" КапустинУроженка Украины Спартц, выступавшая против помощи Киеву, проиграла выборы в Палату представителей СШАУроженка Украины Спартц, выступавшая против помощи Киеву, проиграла выборы в Палату представителей США
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Обязан ли учитель работать во время каникул: что говорит закон

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
1,1 т.
Обязан ли учитель работать во время каникул: что говорит закон
Должен ли работать учитель во время каникул. Источник: Freepik

Во время каникул руководители образовательных учреждений могут привлекать учителей к организационной и педагогической работе, однако ее продолжительность ограничена учебной нагрузкой. Кроме того, зарплату в этих случаях начисляют согласно тарификации, установленной до начала каникул. 

Таким образом, школьные каникулы не означают, что учителя автоматически освобождаются от выполнения рабочих обязанностей. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, ссылаясь на пункт 25 Типовых правил внутреннего распорядка для работников государственных учебно-воспитательных учреждений Украины, утвержденных приказом Министерства образования Украины №455.

Обязан ли учитель работать во время каникул: что говорит закон

Должны ли учителя работать на каникулах

Читайте также
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
5,3 т.
Самые популярные колледжи Украины: куда подавали заявления абитуриенты в 2026 году и какое учебное заведение на первом месте
5,3 т.
Самые популярные колледжи Украины: куда подавали заявления абитуриенты в 2026 году и какое учебное заведение на первом месте
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
3,1 т.
Учительница – звезда сети назвала книгу из школьной программы, которую советует прочитать каждому: осмысливать будем всю жизнь
3,1 т.
Учительница – звезда сети назвала книгу из школьной программы, которую советует прочитать каждому: осмысливать будем всю жизнь
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
2,7 т.
"Скатертью дорога": как перевести на украинский и какие есть удачные соответствия
2,7 т.
"Скатертью дорога": как перевести на украинский и какие есть удачные соответствия

При этом рабочее время учителя не должно превышать его учебную нагрузку до начала каникул. В то же время каждое учебное заведение должно разработать и утвердить собственные правила внутреннего трудового распорядка. В них должны быть определены, в частности, особенности организации рабочего времени педагогов во время каникул.

Каникулы считаются рабочим временем педагогического работника, если он не находится в ежегодном отпуске.

Согласно пункту 71 Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования, утвержденной приказом Министерства образования Украины №102, труд учителей во время каникул оплачивают исходя из заработной платы, установленной при тарификации, предшествовавшей началу каникул.

Аналогичный порядок оплаты применяют к работникам руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, которые в этом же заведении проводят уроки или занятия с участниками кружков.

Обязан ли учитель работать во время каникул: что говорит закон

Должны ли учителя работать на каникулах

Напомним, эксперт в сфере образования Игорь Ликарчук обратил внимание на чрезмерную нагрузку украинских учителей во время каникул. Так, вместо отдыха они сталкиваются с чрезмерной бюрократической нагрузкой. Педагогов заставляют проводить педсоветы, методические мероприятия, планирование, проходить тренинги, семинары и так далее. Все это школьные преподаватели должны делать на фоне сложных первых месяцев учебного года, насыщенных постоянными воздушными тревогами, бессонными ночами и ежедневным напряжением. 

Кроме того, педагоги должны еще и проводить мероприятия для детей, ведь те не должны отдыхать на каникулах, а должны наверстывать образовательные потери. Тогда как во многих европейских странах во время каникул учреждения закрыты, и никто не может туда попасть.

Как известно, учителей согласно законодательству могут привлекать во время каникул к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебную нагрузку на этот период. В то же время педагоги, которые обучают детей индивидуально по медицинским показаниям, а также ассистенты учителей привлекаются к другой организационно-педагогической работе во время каникул в пределах количества часов учебной нагрузки, установленной при тарификации до их начала.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, имеет ли право учитель делать замечания ребенку по поводу внешнего вида.

Похожие темы
Образование в УкраинеУкраинашколаучительканикулы
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!