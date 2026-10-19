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"Читайте детям книги, покупайте пазлы и кубики!" Учитель математики предупредил родителей о проблемах в школе: будет больно

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
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"Читайте детям книги, покупайте пазлы и кубики!" Учитель математики предупредил родителей о проблемах в школе: будет больно
Самые обычные игрушки развивают у ребенка воображение и терпение, необходимые для освоения математики. Источник: Pexels

Обычные детские игры, такие как кубики, пазлы и конструкторы, – лучшее, что можно сделать для раннего развития и раскрытия способностей к математике. Такое мнение высказал репетитор, ведущий социальные сети под ником @vlate_maths.

В своем аккаунте в Threads он призвал родителей покупать детям именно такие игрушки, а также читать им книги. "Родители, пожалуйста, читайте детям книги, покупайте им пазлы, конструкторы, кубики и так далее. Пусть они складывают, представляют, ищут закономерности и исследуют мир. Потому что потом в школе на математике может быть больно", – написал преподаватель.

''Читайте детям книги, покупайте пазлы и кубики!'' Учитель математики предупредил родителей о проблемах в школе: будет больно

Репетитор по математике призвал родителей развивать воображение детей, чтобы раскрыть их способности. Источник: Скриншот

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Образовательный блогер также добавил, что без развитого воображения ребенку сложно понять, что именно требует от него задача. "Я репетитор по математике и часто вижу, как ребенок читает условие задачи, но не может представить, что в ней происходит. И знаете, это уже не совсем проблема математики, к сожалению", – добавил @vlate_maths.

''Читайте детям книги, покупайте пазлы и кубики!'' Учитель математики предупредил родителей о проблемах в школе: будет больно

Преподаватель высказался в поддержку любых традиционных видов детских развлечений, ведь они приносят настоящую пользу. Источник: Скриншот

На замечание о том, что хорошо работают также различные творческие занятия, такие как аппликации из цветной бумаги или лепка из пластилина, репетитор согласился. "Да! Подписываюсь под каждым словом, это очень важно! Все эти поделки и так далее. Даже стихи наизусть, все это нужно!", – написал учитель математики.

''Читайте детям книги, покупайте пазлы и кубики!'' Учитель математики предупредил родителей о проблемах в школе: будет больно

В комментариях учительница начальных классов также указала на важность общения с ребенком. Источник: Скриншот

Среди комментаторов была также учительница начальных классов, которая добавила, что общение с ребенком, стимулирующее его быть внимательным, описывать увиденное и формулировать предложения, сильно влияет на развитие интеллекта в целом. "Учите описывать по вопросам, а дальше ребенок сам пойдет. Учите видеть и замечать, просите: "Найди белку, ты видишь, где она, покажи", а также "Посмотри, какие красивые цветы". И разговаривайте с детьми, просто все время разговаривайте", – призвала она.

''Читайте детям книги, покупайте пазлы и кубики!'' Учитель математики предупредил родителей о проблемах в школе: будет больно

Психолог в комментариях отметила, что подобные игры еще и учат детей быть устойчивыми к ошибкам. Источник: Скриншот

А школьная психолог добавила, что игры с конструкторами и пазлами также развивают у детей устойчивость к ошибкам. "А на математике это половина успеха", – отметила комментатор.

''Читайте детям книги, покупайте пазлы и кубики!'' Учитель математики предупредил родителей о проблемах в школе: будет больно

Впрочем, не все комментаторы согласились с тем, что такие игры могут помочь в математике. Источник: Скриншот

Впрочем, в комментариях были и такие родители, которые не увидели связи между подобными играми и математическими способностями. В частности, они предположили, что математические способности либо есть, либо их нет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал,откуда берет начало стереотип, что девочкам математика дается сложнее, чем мальчикам.

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