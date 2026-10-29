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Чья заслуга в победе ребенка на олимпиаде – учителя или репетитора? Сеть всколыхнула дискуссия

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
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Чья заслуга в победе ребенка на олимпиаде – учителя или репетитора? Сеть всколыхнула дискуссия
В Украине вскоре стартуют школьные олимпиады

Украинцы устроили дискуссию из-за побед детей на школьных олимпиадах. В частности, в сети возник вопрос, чьей заслугой считается успех на интеллектуальных соревнованиях: учителя или репетитора. 

Под постом в Facebook украинцы высказали разные предположения. Больше всего они поддержали мнение, что в первую очередь это триумф ученика, ведь некоторые из них могут готовиться к олимпиадам и самостоятельно.

Чья заслуга в победе ребенка на олимпиаде – учителя или репетитора? Сеть всколыхнула дискуссия

Чьей заслугой считается успех школьника на олимпиаде. Источник: Скриншот

"Победа на олимпиаде после длительных занятий с репетитором: чья это прежде всего заслуга – школьного учителя или частного преподавателя? И имеет ли право школьный учитель зачислять эту победу в свои достижения?" – говорится в сообщении.

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Пользователи сети подчеркивали, что больше всего усилий прилагают дети, ведь они усердно работают. В то же время некоторые отмечали, что сейчас школьники могут указать, с кем именно они готовились, вписав туда и школьного учителя, и репетитора.

Чья заслуга в победе ребенка на олимпиаде – учителя или репетитора? Сеть всколыхнула дискуссия

Чья заслуга – победа на олимпиаде. Источник: Скриншот

"Согласен, это заслуга и старания ученика/ученицы, а затем тех наставников, которые его поддерживали. Успех – это 99% упорного труда!"

Чья заслуга в победе ребенка на олимпиаде – учителя или репетитора? Сеть всколыхнула дискуссия

Что не так со школьными олимпиадами. Источник: Скриншот

"В этом году дети могли указать и учителя, который преподает, и наставника. На титульной странице. Обоих".

Другие же считали, что в первую очередь это заслуга репетиторов, ведь если бы учителя давали качественные знания, не пришлось бы обращаться к частному преподавателю. 

Чья заслуга в победе ребенка на олимпиаде – учителя или репетитора? Сеть всколыхнула дискуссия

Кто готовит школьников к олимпиадам. Источник: Скриншот

"По справедливости, только репетитор имеет право на заслуги, потому что он благодаря своему мастерству сделал из ребенка звездочку. Если бы учитель умел это делать, репетитор был бы не нужен".

Чья заслуга в победе ребенка на олимпиаде – учителя или репетитора? Сеть всколыхнула дискуссия

Почему школьники готовятся к олимпиадам с репетиторами. Источник: Скриншот

Чья заслуга в победе ребенка на олимпиаде – учителя или репетитора? Сеть всколыхнула дискуссия

Должны ли учителя готовить школьников к олимпиадам. Источник: Скриншот

В то же время образовательный юрист Лилия Орел объяснила, что, согласно законодательству, при аттестации педагогических работников учитывается подготовка победителей олимпиад при присвоении педагогических званий на определенных условиях. Тогда как репетитор получает деньги за проведение занятий, поэтому может использовать результаты учеников для портфолио. Несмотря на это, усилия прилагает именно ребенок: он тратит свое время, демонстрирует знания и способности и завоевывает призовое место.

"Поэтому я убеждена, что государство должно законодательно закрепить реальные льготы и преимущества для победителей ученических олимпиад", – написала Орел.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в этом году олимпиады традиционно пройдут в три этапа. Для первых двух предусмотрены соревнования по 24 учебным предметам для учеников 8–11 классов. Для третьего утвержден перечень из 18 предметов. 

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