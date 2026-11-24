Современные дети все меньше пишут от руки, и многие родители жалуются, что из-за этого у них портится почерк. Но сын киевлянина Николая Шкабурина все равно удивил отца до глубины души.

Видео дня

Мужчина опубликовал на своей странице в Instagram видео того, как его сын-первоклассник выводит цифры и буквы. "А что случилось с прописями?" – спросил он у подписчиков. А на само видео наложил титр: "Почему они так пишут?"

На видео видно, что мальчик выводит цифры снизу вверх, а большую букву Д пишет с середины, тогда как стандартным считается написание всех символов сверху вниз. При этом написанное у мальчика получается ровным и четким, каждую цифру или букву можно легко разобрать.

Реакции на видео разделились: одни пользователи удивились необычному способу письма мальчика, другие увидели в нем возможные признаки трудностей с письмом, а некоторые поставили под сомнение сами правила написания букв и цифр.

В частности, одна из пользовательниц призналась, что написание заглавной буквы "Д" буквально сломало ей мозг. Другая, наоборот, успокоилась, увидев ролик, ведь ее ребенок пишет так же. А одна из участниц дискуссии отметила, что даже учительница подтвердила: в школе детей учат писать привычным способом, но они все равно выбирают другой.

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Часть комментаторов предположила, что необычное написание может быть проявлением дисграфии или трудностей с пространственной ориентацией. Они призвали родителей не игнорировать такие особенности и при необходимости обратиться к логопеду или психологу. В то же время другие пользователи заметили, что не стоит делать выводы о нарушениях лишь по одному видео.

Главные истории дня

Отдельные комментарии касались и ответственности школы. Некоторые возмутились, что родителям приходится самостоятельно исправлять то, чему ребенка не научили на уроках. Другие же напомнили, что не стоит требовать от детей механически соблюдать все привычные правила, ведь сами взрослые когда-то сталкивались с ограничениями в обучении. В частности, одна из пользовательниц вспомнила, что ей запрещали писать левой рукой, хотя почерк был красивым.

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Нашлись и те, кто предположил, что, возможно, взрослые просто привыкли к определенному способу письма, поэтому автоматически считают его единственно правильным. Одна из мам рассказала, что ее пятилетний сын, который еще не учился писать, самостоятельно выводит буквы и цифры так же, как мальчик на видео. Поэтому она задумалась, действительно ли существует единственно правильный способ написания символов.

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