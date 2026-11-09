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"Давайте уже и в школу не ходить!" Сеть разделила идея отменить домашние задания во время войны

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
219
"Давайте уже и в школу не ходить!" Сеть разделила идея отменить домашние задания во время войны
Иллюстративное изображение. Когда детям лучше выполнять домашние задания. Источник: Freepik

Украинцы поспорили из-за домашних заданий в школах во время полномасштабной войны. Одна из мам предложила отменить домашку, ведь у детей и так нет детства.

Дискуссия возникла под постом в Threads. Пользователи сети разделились во мнениях. Часть из них отмечала, что домашние задания – это составляющая учебы, а без их выполнения школьники не будут усваивать материал.

''Давайте уже и в школу не ходить!'' Сеть разделила идея отменить домашние задания во время войны

В сети предложили отменить домашние задания. Источник: Скриншот

"Это часть образовательного процесса. Без домашки материал не будет эффективно усваиваться. Это касается не только детей, но и студентов, а также курсов для взрослых".

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"Самостоятельная практика ученика (домашнее задание) – это главное для усвоения материала. Что этот ребенок будет делать после школы, если за 11 лет ни разу самостоятельно не попробует учиться?"

''Давайте уже и в школу не ходить!'' Сеть разделила идея отменить домашние задания во время войны

Для чего домашнее задание в школе. Источник: Скриншот

"Так не делайте, в чем проблема? Будет ребенок получать тройки, и что? А другой – пятерки. Или вы хотите не делать домашку и получать пятерки? Пусть не делает, учится на уроках, свою тройку заработает, никто не выгонит".

В то же время другие поддержали подобное предложение и отмечали, что сейчас школьники перегружены учебой и вынуждены ежедневно выполнять объемные задания.

"Готова подписать петицию. Потому что это не просто домашнее задание, это какое-то рабство. У меня в школе не было столько домашки, и я выросла умной. А тут все вечера допоздна, начиная еще засветло, учишь уроки".

''Давайте уже и в школу не ходить!'' Сеть разделила идея отменить домашние задания во время войны

Украинцы предложили отменить домашние задания в школе. Источник: Скриншот

"Нужно что-то менять, это однозначно, нагрузка на детей очень большая, рюкзак пятиклассника я с трудом поднимаю. Например, 5 класс, математика, дети уже на номере 576, это уже половину книги прошли за 2 месяца. Очень объемные домашние задания каждый день. Математика вообще мчится как экспресс-поезд".

Напомним, выполнение домашних заданий продолжительностью до 2 часов в день связано с более высокими учебными результатами школьников, тогда как превышение этой нормы не гарантирует улучшения оценок. Самые высокие показатели демонстрируют школьники, которые уделяют самостоятельной работе до 2 часов ежедневно, тогда как более длительные занятия сопровождаются более низкими баллами. Треть опрошенных призналась, что просто прекращает выполнять задания, если они оказываются слишком объемными.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что репетитор шокировал сеть перепиской с мамой ученика из-за домашнего задания.

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