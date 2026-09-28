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"Дайте возможность учиться тем, кто этого хочет!" Тамара Гориха Зерня обратилась к МОН после трагедии с 14-летним школьником в Киеве

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read3 мин
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"Дайте возможность учиться тем, кто этого хочет!" Тамара Гориха Зерня обратилась к МОН после трагедии с 14-летним школьником в Киеве
Тамара Гориха Зерня призвала сделать школьное образование в Украине максимально гибким
Источник: Скриншот из Facebook

Украинская писательница Тамара Гориха Зерня призвала Министерство образования и науки Украины немедленно ввести гибкий и гибридный режим обучения в школах. Поводом для публичного обращения стала трагическая гибель 14-летнего мальчика в Киеве, жизнь которого оборвалась 25 сентября из-за попадания российского дрона в многоэтажный дом. 

Свое обращение Тамара Гориха Зерня опубликовала на личной странице в Facebook. Она призвала как можно скорее пересмотреть режим обучения детей в связи с ситуацией в сфере безопасности.

В своем посте писательница отметила, что эта трагедия стала тяжелым ударом для многих украинских семей, подчеркнув неуверенность и опасность, с которыми ежедневно сталкиваются родители и школьники. "В Киеве погиб 14-летний мальчик, который сидел и учился у себя дома. И я чувствую, как это горе накрыло Город. Сердце сжалось у каждой матери и каждого отца, эта тень лежит на каждом из нас", – написала Тамара Гориха Зерня.

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''Дайте возможность учиться тем, кто этого хочет!'' Тамара Гориха Зерня обратилась к МОН после трагедии с 14-летним школьником в Киеве

Пост Тамари Горіха Зерня

Источник: Скриншот

Она поделилась собственным опытом организации обучения своих детей в условиях постоянных воздушных тревог, отключений света и ограниченного доступа к укрытиям. По ее словам, дети вынуждены либо ежедневно рисковать, отправляясь в учебные заведения на очное обучение, либо постоянно находиться в тесных подвальных помещениях. Учитывая это, писательница обратилась к руководству системы образования с требованием обеспечить детям возможность учиться дома без угрозы отчисления из школ.

"Незамедлительно внедряйте гибкий гибридный режим обучения. Дайте возможность желающим детям учиться дома и при этом не отчисляйте их из школ", – подчеркнула она.

Среди ключевых предложений писательницы – разработка и внедрение четких силлабусов по каждому предмету и запуск специализированного сайта для прохождения тестов по образцу частных онлайн-школ. Силабусом называют разработанный учебный план или программу курса (предмета), где четко расписаны темы, параграфы, упражнения, сроки выполнения заданий и критерии итоговой аттестации. В отличие от стандартной школьной программы, он позволяет ученику самостоятельно осваивать материал в удобном темпе.

"Силабусы!!!! То есть четкая программа по каждому предмету: вот вам параграфы, упражнения, страницы. Вот вам контрольные и тесты, которые нужно сдать для аттестации. Без оценки работы в классе и оценки домашних заданий", – пояснила в посте автор.

В качестве образца она предложила взять уже существующие онлайн-школы, внедрив наработанный ими опыт. Часть обучения Тамара Гориха Зерня призвала обеспечить в очном формате, а для остального запустить платформу с тестами. В частности, перенести на нее такие предметы, как охрана окружающей среды, безопасность жизнедеятельности, технологии, искусство и другие нефундаментальные дисциплины.

Также Тамара Гориха Зерня призвала упростить бюрократические процедуры, чтобы родители могли временно переводить детей в другие школы. Например, отправлять на обучение в сельскую местность на зимний период с возможностью беспрепятственно возвращаться в родной лицей. По ее мнению, дополнительная гибкость в системе образования поможет сохранить как жизнь детей, так и качество их обучения в условиях войны.

Ранее OBOZ.UA публиковал обращение учительницы химии и биологии, которая призвала пересмотреть учебные программы так, чтобы дети не зазубривали термины, а формировали понимание предмета.

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