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Где астроном? Запутанная головоломка для самых внимательных

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read2 мин
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Где астроном? Запутанная головоломка для самых внимательных
Попробуйте найти на этой картинке астронома за 12 секунд. Источник: The Sun

Головоломки с поиском скрытых объектов на картинке были популярны еще много десятилетий назад. Доказательством может служить эта винтажная рекламная открытка – одна немецкая компания еще в 19 веке вкладывала такие карточки в упаковку своих продуктов, а над их загадками до сих пор ломают головы. Смотрите изображение ниже.

Итак, перед вами семья из четырех человек, которая входит в комнату, где стоит телескоп. Надпись на карточке задает главный вопрос: а где же, собственно, пятый человек – астроном, которому принадлежит это устройство? Хотите проверить свою наблюдательность? Попробуйте найти астронома за 12 секунд.

Где астроном? Запутанная головоломка для самых внимательных

На этой винтажной открытке спрятался астроном. Найдите его за 12 секунд. Источник: The Sun

Сразу предупреждаем – это задача далеко не из простых. Вам придется проявить всю свою внимательность, чтобы самостоятельно найти скрытую фигуру. Поэтому не расстраивайтесь, если не успеете за отведенное время.

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Из-за большого количества ярких деталей в помещении взгляд разбегается, и сосредоточиться на чем-то одном становится действительно трудно. Поэтому, если таймер вас опередил, просто выключите его и продолжайте поиски, пока не найдете правильный ответ. Не переходите к подсказке раньше времени!

Если вам никак не удается найти астронома, вот небольшая подсказка: попробуйте посмотреть на изображение под другим углом. Нужный персонаж спрятался прямо на виду и делает все возможное, чтобы не попасться на глаза любопытным зрителям.

Итак, где же все-таки был астроном? Присмотритесь к левой шторе. Если перевернуть изображение вверх ногами, вы увидите, что на самом деле это его мантия. Он все время был у вас перед глазами, просто стоял головой вниз.

Где астроном? Запутанная головоломка для самых внимательных

Ответ на головоломку. Источник: The Sun

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было найти спрятанный бумеранг.

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