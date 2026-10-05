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Где очки? Быстрый тест на внимательность

Алина Милсент
Алина Милсент
Time to read2 мин
icon 72
Где очки? Быстрый тест на внимательность
Головоломка. Источник: JagronJosh

На первый взгляд на изображении легко заметить бумажный самолетик. Но главная задача в другом — найти спрятанные очки. Попробуйте справиться всего за шесть секунд и проверить, насколько быстро вы замечаете мелкие детали. Смотрите изображение ниже.

Такие головоломки часто кажутся простыми только на первый взгляд. На самом деле мозг склонен сразу же сосредотачиваться на самых заметных объектах, в то время как мелкие элементы могут оставаться незамеченными.

Где очки? Быстрый тест на внимательность

Головоломка. Источник: JagronJosh

Как быстрее найти очки

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Не пытайтесь охватить всё изображение одним взглядом. Лучше условно разделите его на несколько частей и просматривайте их по очереди.

Можно начать с верхнего левого угла и постепенно двигаться вниз или, наоборот, просматривать изображение справа налево. Еще один способ — выбрать один хорошо заметный предмет и внимательно изучить все, что расположено рядом с ним.

Главное – не спешить и не переводить взгляд хаотично с одного места на другое.

Чем полезны такие тесты

Визуальные головоломки не являются настоящим тестом на IQ или остроту зрения, однако могут быть неплохой тренировкой для внимания.

Во время поиска скрытого предмета человек тренирует концентрацию, наблюдательность и способность быстро отделять важные детали от визуального шума.

Такие задания также заставляют мозг активно сравнивать формы, цвета и расположение предметов. Если выполнять их регулярно, они могут стать простым способом разнообразить умственную нагрузку и потренировать скорость визуального поиска.

А теперь проверьте себя: сможете ли вы найти очки быстрее, чем за шесть секунд?

Где очки? Быстрый тест на внимательность

Правильна відповідь. Источник: JagronJosh

OBOZ.UA предлагает головоломку, в которой нужно исправить уравнение с помощью двух спичек.

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