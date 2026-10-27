''Где подписать петицию, чтобы Даша Астафьева читала каждый год?'' Радиодиктант 2026 после волны хейта вызвал ажиотаж в сети

Украинская певица и волонтерка Даша Астафьева, которая в этом году читала Радиодиктант национального единства, вызвала ажиотаж в социальных сетях. Сначала организаторов флешмоба, как и саму Астафьеву, захейтили за то, что именно она будет читать текст.

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Однако после завершения Радиодиктанта в сети заговорили о том, чтобы певица стала ежегодной ведущей мероприятия, ведь мало кто ожидал, что она так мастерски справится с заданием. OBOZ.UA собрал реакцию украинцев, которые присоединились к флешмобу по популяризации украинского языка.

Многие пользователи отмечали профессионализм Астафьевой при чтении текста, приятность ее голоса и говорили, что это был лучший Радиодиктант всех времен.

"А голос! Какой голос: спокойный, бархатный, приятный".

"И Артура Пройдакова тоже на следующий год".

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"Получился лучший радиодиктант за все времена. Это именно то, что нужно".

Оценил чтение текста и учитель украинского языка и литературы Юрий Телец (Пеони). Он подчеркнул, что в этом году Радиодиктант был прочитан профессионально, хотя местами "хромала" интонация восклицательных предложений. Однако педагог отметил, что это его субъективное мнение.

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"Субъективные впечатления от Радиодиктанта. Господин Артур и госпожа Даша в этом году читали текст профессионально, хотя интонация восклицательных предложений немного хромала, но все на уровне. Что касается текста: хороший, но в очередной раз искусственно сконструированный, чтобы добавить как можно больше правил. Начало и конец объединены смысловым единством, а середина немного проседает. В целом впечатления хорошие, и есть над чем подумать", – написал Телец.

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В то же время Служба безопасности Украины "определила" победителей до начала Радиодиктанта. Накануне трансляции на официальной странице появилось сообщение, что там "уже написали".

Также украинцев озадачила "разминка" перед написанием текста. В частности, многие отмечали, что были готовы в 11:00, однако, пока в эфире подключались к разным локациям, где находились учасники Радиодиктанта, приходилось "пять раз брать ручку".

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"Уже пятый раз беру ручку, когда говорят: "пишем диктант".

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А кто-то пошутил, что певица Настя Каменских, которая заявляла, что у нее появилась киста от украинского языка, не сможет принять участие в Радиодиктанте, ведь сломает руку.

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27 октября, в День украинской письменности и языка, состоялся уже 27-й Радиодиктант. В этом году текст впервые читали дуэтом – учитель украинского языка Артур Пройдаков и общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева. Автором текста под названием "Письмо, которое не заканчивается" стал писатель и ветеран Артур Дронь.

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Куда отправлять текст Радиодиктанта

отправить текст Радиодиктанта бумажным письмом по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле стояла дата не позднее 28 октября;

сфотографировать/отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11:00 29 октября на адрес [email protected].

В четверг, 29 октября, в 11:00 будет опубликован текст Радиодиктанта, чтобы каждый мог проверить его самостоятельно.

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Напомним, после того как было зачитано последнее предложение, ведущие Радиодиктанта поделились своими впечатлениями. Так, Астафьева обратилась к своим хейтерам, процитировав строку из песни "Вчителька", которую она исполняет вместе с группой "Курган & Agregat". Она сказала: "Встал и вышел!". В то же время Артуру Пройдакову было трудно сдержать эмоции, и он посоветовал украинцам написать сообщение своим родным, а сам после эфира позвонит своей жене. Педагог рекомендовал всем еще раз переслушать текст, ведь в нем много смыслов.

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Флешмоб объединил миллионы украинцев по всему миру, которые подключались к трансляции из подземных укрытий, книжных магазинов со сгоревшими из-за российских атак книгами и антарктических ледников. Диктант звучал на Южном полюсе: команда 31-й украинской антарктической экспедиции написала его вместе со всеми участниками. К этому присоединились и украинцы в Канаде, Швеции, Польше, Турции, Вьетнаме, Люксембурге и других странах.

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В Радиодиктанте также приняли участие военные пограничники, среди которых были и те, кто находился в российском плену и получил ранения во время боевых задач. Все они были впечатлены текстом и после его прочтения написали своим родным.

Среди участников можно было увидеть и известного военного Александра Терена, шеф-повара и ресторатора Евгения Клопотенко, певицу Викторию Лелеку, министра культуры Украины Татьяну Бережную, телеведущего Константина Грубича. Об участии также сообщили фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин, писательница Катя Бльостка, певица alyona alyona, сотрудники Днепровской ГЭС, которая находится близко к линии фронта, и многие-многие другие.

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В то же время рекордсменка по написанию Радиодиктанта Христина Гоянюк, которая участвует во всеукраинском флешмобе уже 27-й год подряд, поделилась своими впечатлениями от текста этого года. По ее словам, он был средней сложности и удачно продиктован. Женщина отметила, что еще раз проверит написанное дома. Кроме того, она поделилась, что ей очень понравился текст автора этого года, ведь она ожидала худшего.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в 2025 году украинцы сетовали на диктора Радиодиктанта и призывали, чтобы текст читал учитель.