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"Где подписать петицию, чтобы Даша Астафьева читала каждый год?" Радиодиктант 2026 после волны хейта вызвал ажиотаж в сети

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read4 мин
159
"Где подписать петицию, чтобы Даша Астафьева читала каждый год?" Радиодиктант 2026 после волны хейта вызвал ажиотаж в сети
Состоялся 27-й Радиодиктант национального единства. Источник: Скриншоты из видео

Украинская певица и волонтерка Даша Астафьева, которая в этом году читала Радиодиктант национального единства, вызвала ажиотаж в социальных сетях. Сначала организаторов флешмоба, как и саму Астафьеву, захейтили за то, что именно она будет читать текст.

Однако после завершения Радиодиктанта в сети заговорили о том, чтобы певица стала ежегодной ведущей мероприятия, ведь мало кто ожидал, что она так мастерски справится с заданием. OBOZ.UA собрал реакцию украинцев, которые присоединились к флешмобу по популяризации украинского языка.

Реакция соцсетей на Радиодиктант с Пройдаковым и Астафьевой

Пользователи соцсетей были впечатлены профессионализмом Астафьевой. Источник: Скриншот

Многие пользователи отмечали профессионализм Астафьевой при чтении текста, приятность ее голоса и говорили, что это был лучший Радиодиктант всех времен.

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Бойцы Азова также писали Радиодиктант

К написанию Радиодиктанта присоединились и украинские защитники. Источник: Скриншот

"А голос! Какой голос: спокойный, бархатный, приятный".

Реакция сети на Радиодиктант с Пройдаковым и Астафьевой

Некоторые пользователи сети хотели бы слушать чтение Даши Астафьевой каждый год. Источник: Скриншот

"И Артура Пройдакова тоже на следующий год".

Пользователи сети растрогались из-за текста Радиодиктанта 2026

Трогательный текст Артура Дроня растрогал пользователей сети. Источник: Скриншот

"Получился лучший радиодиктант за все времена. Это именно то, что нужно".

Соцсети о радиодиктанте 2026

Украинцы даже уходили с работы, чтобы написать Радиодиктант. Источник: Скриншот

Оценил чтение текста и учитель украинского языка и литературы Юрий Телец (Пеони). Он подчеркнул, что в этом году Радиодиктант был прочитан профессионально, хотя местами "хромала" интонация восклицательных предложений. Однако педагог отметил, что это его субъективное мнение.

Соцсети оценили Пройдакова и Астафьеву на Радиодиктанте 2026

Пройдакова и Астафьеву похвалили в сети за качественное чтение диктанта. Источник: Скриншот

"Субъективные впечатления от Радиодиктанта. Господин Артур и госпожа Даша в этом году читали текст профессионально, хотя интонация восклицательных предложений немного хромала, но все на уровне. Что касается текста: хороший, но в очередной раз искусственно сконструированный, чтобы добавить как можно больше правил. Начало и конец объединены смысловым единством, а середина немного проседает. В целом впечатления хорошие, и есть над чем подумать", – написал Телец.

В то же время Служба безопасности Украины "определила" победителей до начала Радиодиктанта. Накануне трансляции на официальной странице появилось сообщение, что там "уже написали".

К Радиодиктанту в шутку присоединилась даже СБУ

Служба безопасности Украины написала Радиодиктант еще до его начала. Источник: Скриншот

Также украинцев озадачила "разминка" перед написанием текста. В частности, многие отмечали, что были готовы в 11:00, однако, пока в эфире подключались к разным локациям, где находились учасники Радиодиктанта, приходилось "пять раз брать ручку".

Реакция соцсетей на Радиодиктант 2026

Украинцы раскритиковали длинное "предисловие" к Радиодиктанту 2026. Источник: Скриншот

''Где подписать петицию, чтобы Даша Астафьева читала каждый год?'' Радиодиктант 2026 после волны хейта вызвал ажиотаж в сети

Некоторым зрителям радиодиктанта не терпелось начать. Источник: Скриншот

"Уже пятый раз беру ручку, когда говорят: "пишем диктант".

Соцсети оценили качество организации Радиодиктанта 2026

Однако были и те, кого растрогала прелюдия к диктанту. Источник: Скриншот

А кто-то пошутил, что певица Настя Каменских, которая заявляла, что у нее появилась киста от украинского языка, не сможет принять участие в Радиодиктанте, ведь сломает руку.

В сети шутили о Радиодиктанте 2026

В соцсетях вспомнили и Настю Каменских, у которой "вылезла" киста из-за украинского языка. Источник: Скриншот

Соцсети о Радиодиктанте 2026

В соцсетях обратили внимание и на то, что чтение Даши Астафьевой слушали и в одном из украинских соборов. Источник: Скриншот

Реакция соцсетей на Радиодиктант

В соцсетях также сравнивали праздничность Радиодиктанта и Нового года. Источник: Скриншот

27 октября, в День украинской письменности и языка, состоялся уже 27-й Радиодиктант. В этом году текст впервые читали дуэтом – учитель украинского языка Артур Пройдаков и общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева. Автором текста под названием "Письмо, которое не заканчивается" стал писатель и ветеран Артур Дронь.

Куда отправлять текст Радиодиктанта

  • отправить текст Радиодиктанта бумажным письмом по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле стояла дата не позднее 28 октября;
  • сфотографировать/отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11:00 29 октября на адрес [email protected].

В четверг, 29 октября, в 11:00 будет опубликован текст Радиодиктанта, чтобы каждый мог проверить его самостоятельно.

Напомним, после того как было зачитано последнее предложение, ведущие Радиодиктанта поделились своими впечатлениями. Так, Астафьева обратилась к своим хейтерам, процитировав строку из песни "Вчителька", которую она исполняет вместе с группой "Курган & Agregat". Она сказала: "Встал и вышел!". В то же время Артуру Пройдакову было трудно сдержать эмоции, и он посоветовал украинцам написать сообщение своим родным, а сам после эфира позвонит своей жене. Педагог рекомендовал всем еще раз переслушать текст, ведь в нем много смыслов.

Флешмоб объединил миллионы украинцев по всему миру, которые подключались к трансляции из подземных укрытий, книжных магазинов со сгоревшими из-за российских атак книгами и антарктических ледников. Диктант звучал на Южном полюсе: команда 31-й украинской антарктической экспедиции написала его вместе со всеми участниками. К этому присоединились и украинцы в Канаде, Швеции, Польше, Турции, Вьетнаме, Люксембурге и других странах.

В Радиодиктанте также приняли участие военные пограничники, среди которых были и те, кто находился в российском плену и получил ранения во время боевых задач. Все они были впечатлены текстом и после его прочтения написали своим родным.

Среди участников можно было увидеть и известного военного Александра Терена, шеф-повара и ресторатора Евгения Клопотенко, певицу Викторию Лелеку, министра культуры Украины Татьяну Бережную, телеведущего Константина Грубича. Об участии также сообщили фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин, писательница Катя Бльостка, певица alyona alyona, сотрудники Днепровской ГЭС, которая находится близко к линии фронта, и многие-многие другие.

В то же время рекордсменка по написанию Радиодиктанта Христина Гоянюк, которая участвует во всеукраинском флешмобе уже 27-й год подряд, поделилась своими впечатлениями от текста этого года. По ее словам, он был средней сложности и удачно продиктован. Женщина отметила, что еще раз проверит написанное дома. Кроме того, она поделилась, что ей очень понравился текст автора этого года, ведь она ожидала худшего.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в 2025 году украинцы сетовали на диктора Радиодиктанта и призывали, чтобы текст читал учитель.

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