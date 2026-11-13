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Где снежинка? Головоломка для самых внимательных

Елена БылимЕлена Былим
Time to read1 мин
9
Где снежинка? Головоломка для самых внимательных
Найдите на новогоднем рисунке снежинку. Источник: Room Aromas

Зимняя головоломка заставит вас внимательно присмотреться к деталям праздничной иллюстрации, ведь среди многочисленных снежинок спрятана одна особенная. Попробуйте найти ее как можно быстрее – смотрите изображение ниже.

Где снежинка? Головоломка для самых внимательных

Головоломка со снежинкой. Источник: Room Aromas

На рисунке изображен сказочный зимний лес с елками, украшенными разноцветными шарами, заснеженной тропинкой и снегом, который медленно падает с неба. Вверху также можно увидеть сани Санты, пролетающие над лесом. Однако за праздничной атмосферой скрывается небольшая деталь, которую не так просто заметить с первого взгляда.

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По условиям задания, найти нужно только одну снежинку, которая отличается от остальных изображенных на иллюстрации. Попробуйте установить таймер на 15 секунд и проверить, хватит ли вам этого времени. Главное – не спешить хаотично просматривать всю картинку, а внимательно изучать отдельные участки.

Если найти спрятанный символ не удается, воспользуйтесь подсказкой: не сосредоточивайте все внимание только на небе, где падает больше всего снега. Необычная снежинка расположена значительно ниже, среди заснеженных участков лесного пейзажа. Особенно внимательно проверьте нижнюю часть иллюстрации слева.

Правильный ответ

Спрятанная снежинка расположена в левом нижнем углу рисунка, частично среди заснеженной земли. Ее форма отличается от обычных снежных точек, но из-за небольшого размера и расположения ее легко пропустить.

Где снежинка? Головоломка для самых внимательных

Ответ на головоломку. Источник: Room Aromas

Если вы нашли ее менее чем за 15 секунд, можете похвалить себя за внимательность и умение замечать мелкие детали.

Добавим, что эта головоломка носит развлекательный характер и не является научным тестом на уровень IQ.

OBOZ.UA предлагает потренировать мозг со спичечной головоломкой. Вам придется решать сложное уравнение.

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