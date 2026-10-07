''Где вы были раньше?'' Репетитор поделилась лайфхаком, как запомнить параболы, модули и гиперболы

Запомнить вид основных математических графиков гораздо проще, чем думают школьники, которые прямо сейчас изучают алгебру. Простым и в то же время гениальным лайфхаком поделилась репетитор по математике, которая называет себя @gurumath_5.

Видео дня

В своем TikTok она опубликовала ролик, в котором за считанные секунды показала суть этого лайфхака. Он заключается в ассоциативном запоминании: оказалось, что первые буквы названий функций по форме напоминают сами графики.

Например, буква Л в слове "Линейная" копирует наклонную прямую линейной функции, П в "Параболе" воспроизводит купол кривой с ветвями вниз, а М в слове "Модуль" повторяет характерный угловой вид функции. Аналогичный принцип действует для "Гиперболы" (благодаря букве Г) и "Кубической параболы" (с помощью буквы К). Короткое видео набрало более 1,3 миллиона просмотров, что для математического лайфхака чрезвычайно много.

Конечно, он вызвал бурное обсуждение в комментариях, однако пользователи традиционно разделились на два лагеря. Большинство пользователей сожалели, что не видели это видео в школьные годы. "Где вы были, когда я учился в школе?", – один из самых распространенных вопросов.

В то же время скептики остались непреклонны в своей критике дошкольной и школьной программы. Комментаторы сообщали, что знания алгебры им после школы ни разу не пригодились, и спрашивали, зачем забивать детям голову таким сложным материалом.

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