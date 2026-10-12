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Где спрятали книгу? Головоломка на внимательность

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read2 мин
icon 1,0 т.
Где спрятали книгу? Головоломка на внимательность
Головоломка. Источник: InstantPrint

Головоломки на поиск скрытых предметов — отличный способ проверить свою наблюдательность и ненадолго отвлечься от повседневных дел. Некоторые задания кажутся простыми лишь на первый взгляд, ведь среди десятков ярких деталей найти нужный объект бывает непросто. На этот раз предлагаем отыскать книгу, спрятанную среди офисных принадлежностей. Смотрите изображение ниже.

Как пишет The Sun, необычную визуальную головоломку создала британская полиграфическая компания Instantprint. Авторы предлагают найти книгу всего за 19 секунд. Считается, что справиться с заданием за такое короткое время смогут только самые внимательные.

Где спрятали книгу? Головоломка на внимательность

Головоломка. Источник: InstantPrint

На иллюстрации изображено множество предметов, которые можно увидеть в обычном офисе. Здесь есть ноутбуки, разноцветные ручки, папки, чашки с кофе, стулья, растения и стопки бумаги.

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Среди всего этого беспорядка художники искусно спрятали книгу. Она находится прямо на глазах, но из-за большого количества других предметов её легко не заметить.

Чем полезны головоломки на внимательность

Во время поиска спрятанного предмета мозг вынужден обрабатывать большое количество зрительной информации, отделять важные детали от второстепенных и сосредотачиваться на конкретной цели.

Регулярное решение таких головоломок может помочь тренировать:

  • Концентрацию внимания. Чтобы найти нужный предмет, необходимо сосредоточиться на изображении и не отвлекаться на лишние детали.
  • Зрительное восприятие. Мозг учится различать формы, цвета и контуры объектов среди похожих элементов.
  • Скорость поиска информации. Ограничение по времени побуждает быстрее просматривать изображение и замечать характерные признаки предметов.
  • Внимательность к деталям. Мелкие особенности, которые сначала оставались незамеченными, постепенно привлекают больше внимания.

Кроме того, такие задания могут стать приятным коротким перерывом во время работы или учебы. В то же время они не являются проверенным способом повысить интеллект или предотвратить возрастные нарушения памяти.

Где спрятана книжка – ответ

Если вам не удалось найти книгу с первой попытки, не расстраивайтесь. Попробуйте ещё раз внимательно осмотреть нижнюю часть рисунка, обращая особое внимание на яркие прямоугольные предметы среди канцелярских принадлежностей.

Где спрятали книгу? Головоломка на внимательность

Правильный ответ. Источник: InstantPrint

OBOZ.UA предлагает головоломку, в которой нужно исправить уравнение с помощью двух спичек.

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