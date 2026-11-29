Быть бабушками и дедушками маленьких детей просто: вы их любите, и они вас тоже. Без каких-либо дополнительных условий. Но когда внуки достигают подросткового возраста, общение становится несколько напряженнее, в частности из-за трудностей взросления, с которыми не все справляются сразу.

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Что же на самом деле помогает укрепить связь между подростками и их бабушками и дедушками? Об этом изданию Parents.com рассказала Корби Гош Биггинс, лицензированный семейный психотерапевт и приглашенный преподаватель психологии в Университете Пеппердайна. Она поделилась советами, которые помогут построить близкие отношения с внуками.

Не пытайтесь их поучать

Одно из преимуществ роли бабушки или дедушки заключается в том, что определенные обязанности больше не лежат непосредственно на ваших плечах. Оценки подростка, подготовка к НМТ, внеклассные занятия и другие важные этапы его взросления – это уже не ваша ответственность. Более сложные и напряженные аспекты воспитания подростка оставьте его родителям.

Вместо этого воспользуйтесь свободой, которую дает вам такая роль. По словам Биггинс, одна из самых больших ошибок, которые могут совершать бабушки и дедушки, – пытаться заменить родителей. "Подросткам не нужны еще одни родители. У бабушек и дедушек есть прекрасная возможность просто наладить отношения с внуками – без ожиданий, обязанностей и наставлений, которые должны обеспечивать мама и папа", – объясняет она.

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Умейте слушать без осуждения

Основа хороших отношений между внуками и бабушками и дедушками – ощущение ребенка, что рядом с ними он может быть собой и не бояться осуждения. "Подростки охотно будут доверять бабушкам и дедушкам, если будут знать, что могут говорить обо всем, что их беспокоит, и не бояться негативной реакции", – говорит Биггинс.

Возможно, вам не нравится одежда, которую выбирают внуки, их увлечения или количество времени, которое они проводят в соцсетях. Однако важно не навязывать им собственный взгляд на жизнь. Если внимательно слушать подростка и стараться понять его позицию, со временем вы и сами можете изменить свое отношение к некоторым вещам. "У бабушек и дедушек есть определенное преимущество: они могут позволить себе быть любознательнее, задавать искренние вопросы, а не указывать ребенку, что думать и как себя вести. Так между ними может возникнуть нечто похожее на дружбу", – объясняет специалистка.

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Отсутствие осуждения важно и тогда, когда речь идет о серьезных жизненных решениях: в какие университеты поступать, брать ли год перерыва перед учебой и какую профессию выбрать. "Родители испытывают определенное давление, ведь хотят убедиться, что их ребенок добьется успеха. Это большая ответственность. Бабушки и дедушки могут осознать, что им не нужно нести это бремя", – отмечает експерт.

Следите за невербальными сигналами

Можно говорить правильные слова, но при этом жестами и мимикой показывать, что вы не одобряете поведение внуков. Например, не стоит говорить, что вам нравится их одежда или что вам интересен их рассказ, а потом закатывать глаза. "Подростки очень наблюдательны. Они и так знают, кто их любит, а кто нет, кто их одобряет, а кто – нет. Если они чувствуют осуждение, то просто закрываются от таких людей", – объясняет Биггинс.

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Представители старшего поколения, например, могут быть незнакомы с движением за принятие разнообразия тел и до сих пор придерживаться устаревших стандартов красоты. Однако, возможно, пришло время отказаться от некоторых жестких общественных норм, усвоенных в молодости. "Бабушки и дедушки могут сказать себе, что пришло время отпустить некоторые убеждения, которые мешали им в собственной жизни. Осуждение точно станет препятствием на пути к близким отношениям с внуками. От него можно отказаться, а для этого, возможно, придется немного поработать над собой", – говорит психотерапевт.

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Проявляйте интерес

Интересуйтесь тем, что изучают ваши внуки, что их раздражает, кто их любимые знаменитости, какую музыку они слушают и чем еще увлекаются. Задавайте вопросы, внимательно слушайте ответы и искренне старайтесь узнать больше о том, что их увлекает. "Для здоровья мозга человека старшего возраста очень полезно продолжать учиться и познавать новое. В этом выигрывают обе стороны", – отмечает Биггинс.

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Но не волнуйтесь: никто не требует от бабушек и дедушек снимать видео для TikTok или регистрироваться в Snapchat. "Если бабушка или дедушка сами пользуются Instagram или TikTok и хотят поддерживать внуков лайками или комментариями, это прекрасно. Но специально заводить страницы в таких соцсетях лишь ради сближения с внуками может быть неестественно и наигранно. Важно оставаться собой и общаться с детьми там, где вам и без того комфортно, а не пытаться стать человеком, который, как вам кажется, им понравится. Такой подход, скорее всего, даст обратный эффект", – объясняет психолог.

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Находите время для общения наедине

Когда внуки были маленькими, совместное время с ними, вероятно, проходило преимущественно в заботах: нужно было следить за их безопасностью, кормить, купать и укладывать спать вовремя. Теперь в таком общении гораздо меньше обязанностей и больше возможностей просто узнавать друг друга и наслаждаться временем вместе. "Клиенты, у которых близкие отношения с бабушками и дедушками, часто рассказывают, что вместе делают простые вещи: играют в настольные игры, что-нибудь пекут, гуляют или даже разгадывают кроссворды. Необязательно придумывать специальный повод для встреч, например каждый месяц ходить вместе на ужин. Хотя и такой вариант вполне подойдет", – говорит Биггинс.

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Будьте рядом в важные моменты

На первый взгляд, это самый простой совет, хотя для его выполнения тоже нужны время и усилия. Просто приходите поддержать внуков. Посещайте их футбольные матчи и танцевальные выступления, присоединяйтесь к семейным поездкам, если у вас есть такая возможность. А когда приходите, садитесь в первом ряду и громко подбадривайте их. Неважно, если внук или внучка стоит в заднем ряду школьного музыкального ансамбля или почти весь баскетбольный матч проводит на скамейке запасных. Вам совсем не обязательно любить баскетбол, балет или фортепианные концерты, чтобы поддерживать ребенка. Ему просто важно знать, что вы рядом и болеете за него.

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"Нужно приходить, подбадривать их и быть их самыми горячими болельщиками. Время, потраченное на это, помогает ребенку почувствовать себя важным и любимым. Так вы невербально показываете, что он вам небезразличен, что он имеет значение", – объясняет Биггинс.

Рассказывайте, какими вы были в их возрасте

Не стесняйтесь рассказывать внукам о себе, и особенно о том, какими вы были в их возрасте. Им важно видеть, что вы интересуетесь их увлечениями, но и ваши собственные истории могут помочь вам стать ближе. "Думаю, вы удивитесь, насколько внукам может быть интересно узнать, какими вы были в молодости. У меня есть клиент, дедушка которого работал в студенческой газете. Когда парень поступил в университет, он тоже присоединился к работе студенческого издания. Дедушка часто с теплотой вспоминал об этом опыте, и для внука это стало важным: так он смог почувствовать особую связь с ним и почтить его память", – рассказывает Биггинс.

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Вовлекайте внуков во взрослые разговоры

Подростки уже способны участвовать в обсуждении новостей, событий в сообществе и вопросов, которые непосредственно касаются их жизни. Им также может быть интересно услышать мнение бабушки или дедушки по тому или иному поводу. "Я вспоминаю клиентов, которые рассказывают, что их дети с удовольствием ходят в гости к бабушкам и дедушкам, ведь там много говорят о разных семейных делах. Подростков не отстраняют от таких разговоров, не отправляют играть в другую комнату и не меняют тему, когда они заходят. Их полноценно вовлекают в семейное общение – так, как этого не делали, когда им было семь или восемь лет", – говорит Биггинс.

Учитывая непростые времена, в которые мы живем, и недавние выборы, важно также показывать подросткам на собственном примере, как можно уважительно обсуждать спорные вопросы и не соглашаться друг с другом.

Ранее OBOZ.UA перечислял семь вещей, которые хорошие бабушки и дедушки делают для своих внуков.