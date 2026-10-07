''Дети и родители не ценят'': в сети предложили отменить бесплатное питание в школах

Мама украинского школьника, Юлия, обратилась к родителям по поводу бесплатного питания. Она отметила, что в учебных заведениях часто звучат жалобы на то, что дети не получают полноценных горячих обедов.

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Об этом Юлия рассказала в своем посте в TikTok. По её словам, если родителям не нравятся условия, они могут зайти в буфеты и посмотреть, чем именно питаются их дети.

"Не нравятся вам бесплатные обеды? Возьмите что-нибудь из дома, сходите в буфет. Если вы хотите прокомментировать качество школьных завтраков, вы, конечно же, имеете на это право, но делайте это как-то тактичнее. Зачем там ковыряться в еде, издеваться над ней? И это в то время, когда у нас в стране война", – сказала Юлия.

"Дети капризные".

"Можно написать отказ от льготного питания и всё. Деньги не будут выделяться лично на этого ребёнка, а еда не будет выбрасываться зря".

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"Рекомендуют отказаться от питания в школе. Почему бы не изменить меню и не готовить то, что едят дети?"

Ранее OBOZ.UA сообщал, что педагог ответила на претензии родителей относительно питания в укрытии во время тревоги.

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