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Дети ходят в школу по 5 км из-за спора общин: кто должен платить за школьный автобус и что говорит закон

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read3 мин
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Дети ходят в школу по 5 км из-за спора общин: кто должен платить за школьный автобус и что говорит закон
Иллюстративное фото. В Ривненской области школьники ходят пешком 5 км до школы. Источник: Создано с помощью ИИ

Копытковский лицей Здолбуновского городского совета в Ривненской области оказался в центре спора двух общин. Организованный подвоз школьников из близлежащих населенных пунктов в учебное заведение осуществлялся более десяти лет. Однако после образования отдельных территориальных общин школа оказалась на территории Здолбуновской, а часть учеников живет в соседних – Здовбицкой и Острожской.

В связи с этим возникла проблема с подвозом детей, и им приходится ежедневно преодолевать от 2 до 5 км. Об этом рассказала представительница родительского сообщества лицея Ирина Нестерчук в интервью медиа НУШ. По ее словам, руководители двух общин отказываются платить Здолбуновскому горсовету за подвоз школьников, поскольку на территории этих ОТГ есть собственные школы, куда и должны ходить дети.

С 1 октября 2026 года подвоз был остановлен из-за отсутствия заключенных соглашений о межбюджетном трансферте между общинами. Под угрозой оказался подвоз 27 школьников 1–9 классов: 17 детей из села Ивачков (Здовбицкая ТГ) и 10 детей с хутора Ивачков / села Украинка (Острожская ТГ).

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Дети ходят в школу по 5 км из-за спора общин: кто должен платить за школьный автобус и что говорит закон

На Ривненщине родители школьников жалуются на логистику подвоза. Источник: НУШ / Ирина Нестерчук

Нестерчук отмечает, что родители категорически против принудительного перевода учеников в другие учреждения, поскольку Копытковский лицей для них не только удобнее с точки зрения логистики, но и родной, ведь здесь учатся целыми поколениями.

"Когда у кого-то из родителей есть возможность, мы объединяемся и отвозим нескольких детей на одной машине. Но ведь все родители работают. Если идти пешком напрямик через поле, где нет обустроенной дороги и постоянно грязь, – это 2 километра. А если идти в обход – это больше 5 километров. Родители не понимают, как дети будут преодолевать этот путь зимой, в дождь и снег, и стоят ли формальная граница в один километр и связанные с ней риски для здоровья девочек и мальчиков того", – рассказала представитель родительского сообщества.

После обращений местные власти временно взяли на себя обязательства по возобновлению подвоза школьников до 1 января 2027 года. Однако это решение лишь временная отсрочка.

"Городской голова Здолбунова взял на себя обязательство возить детей до конца года и обязал громады погасить задолженность и заключить соглашения на будущее. Но если соседние ОТГ не выделят средства, с 1 января подвоза снова не будет. В Здовбицкой громаде нам говорили ждать сессию, но вопрос даже не вынесли на голосование, снова мотивируя это тем, что "есть своя школа", – добавила Нестерчук.

Дети ходят в школу по 5 км из-за спора общин: кто должен платить за школьный автобус и что говорит закон

Школьники на Ривненщине преодолевают пешком 5 км. Источник: НУШ / Ирина Нестерчук

Что говорит закон

Родительское сообщество направило коллективное обращение к председателю Ривненской областной военной администрации Александру Ковалю и указало на три ключевых аспекта. В частности, обратило внимание на возможность законодательного урегулирования.

  1. Конституционное право на свободный выбор учебного заведения: Согласно ч. 2 ст. 55 Закона Украины "Об образовании" и ст. 9 Закона Украины "О полном общем среднем образовании", родители имеют право выбирать учебное заведение для ребенка. Законодательство не ограничивает это право исключительно учебными заведениями в пределах места регистрации или своей громады.
  2. Близость школы: В соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 13 Закона Украины "Об образовании", каждый человек имеет право получать начальное и базовое среднее образование в учебном заведении, которое является наиболее доступным и находится ближе всего к месту проживания.
  3. Кроме того, ч. 5 ст. 13 Закона Украины "Об образовании" предусматривает четко определенный механизм: органы местного самоуправления разных административно-территориальных единиц имеют право принять совместное решение об организации получения образования и обеспечении подвоза получателей образования на основе договоров и софинансирования.
  4. Экономическая целесообразность софинансирования: Организация отдельного подвоза или содержание дополнительных маршрутов до школ Здовбицкой и Острожской общин потребует значительно больших расходов из местных бюджетов, чем выплата пропорциональной компенсации (межбюджетного трансферта) Здолбуновской ТГ за топливо и обслуживание уже действующего автобуса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что более половины учителей в украинских школах работают без соответствующей специальности.

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