Дети ходят в туалет в ведра и не могут помыть руки: родители пожаловались на условия в лицее Кропивницкого. Фото

В Кропивницком ученики Лингвистического лицея во время воздушных тревог в укрытии используют ведра вместо туалетов и не могут помыть руки. Кроме того, в укрытии отсутствуют вентиляция и вытяжки.

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Об этом в комментарии Суспильному рассказала одна из мам – Анастасия Хмара. По ее словам, поводом для огласки стал случай с первоклассником, который получил психологическую травму от насмешек старших детей.

"Случай с девочкой из первого класса. В укрытии у нее заболел живот, она сидела на ведре и пыталась придержать дверь. Дверь открылась, а проходящие мимо старшеклассники начали смеяться. Ребенок получила психологическую травму и рассказала все маме, которая после этого пошла проверить убежище. Я даже не могла представить, что в 2026 году дети могут ходить в туалет в ведра в школе. Для меня это шок", – сказала Хмара.

В то же время директор лицея ответил на жалобы родителей, что здание является историческим памятником, а финансирования на ремонт нет, поэтому он приобрел ведра.

"Родители понимают, что здание старое и сделать "крутое" укрытие сложно. Однако они готовы внести финансовый вклад или помочь физически с ремонтом, если руководство школы четко озвучит потребности", – добавила Хмара.

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Вместо умывальников родители предлагают установить антисептики для обработки рук, а ведра заменить на биотуалеты.

Руководитель городского управления образования Лариса Костенко сообщила, что часть выявленных недостатков планируется устранить совместно с учебным заведением в ближайшее время. В то же время остальные вопросы будут проанализированы, и будут определены пути их решения.

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