Дети ходят в туалет в ведра и не могут помыть руки: родители пожаловались на условия в лицее Кропивницкого. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 70 тыс. грн (1 400 евро)Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояЗинченко был вынесен приговор по делу об убийстве Фарион: что он заявил в судеЗинченко был вынесен приговор по делу об убийстве Фарион: что он заявил в суде"Украинская тактическая баллистика": Зеленский продемонстрировал первое боевое применение ракеты FP-7. Видео"Украинская тактическая баллистика": Зеленский продемонстрировал первое боевое применение ракеты FP-7. ВидеоВСУ стабилизировали фронт, но есть нюансы: командир 1-го ОШП рассказал о ситуации на ЗапорожьеВСУ стабилизировали фронт, но есть нюансы: командир 1-го ОШП рассказал о ситуации на ЗапорожьеИллюстрация — почтомат "Новой почты", доставка посылки.Украинцы не могли отправить или получить посылки: в "Новой почте" произошел масштабный сбойРоссия нанесла удар по Киеву, вражеский дрон попал в школу: Зеленский отреагировал на атаку. Фото, видео и все подробностиРоссия нанесла удар по Киеву, вражеский дрон попал в школу: Зеленский отреагировал на атаку. Фото, видео и все подробностиЭти фамилии в древности давали людям со слабым характером: проверьте своюЭти фамилии в древности давали людям со слабым характером: проверьте своюУбийство Фарион"Резонансное преступление всколыхнуло всю страну": в полиции рассказали, как собирали доказательства по делу об убийстве Фарион

Дети ходят в туалет в ведра и не могут помыть руки: родители пожаловались на условия в лицее Кропивницкого. Фото

Ольга Выпирайленко
Ольга Выпирайленко
Time to read2 мин
icon 180
Дети ходят в туалет в ведра и не могут помыть руки: родители пожаловались на условия в лицее Кропивницкого. Фото
В Кропивницком лицее дети ходят в туалет в ведро
Источник: Facebook / Лариса Костенко

В Кропивницком ученики Лингвистического лицея во время воздушных тревог в укрытии используют ведра вместо туалетов и не могут помыть руки. Кроме того, в укрытии отсутствуют вентиляция и вытяжки.

Об этом в комментарии Суспильному рассказала одна из мам – Анастасия Хмара. По ее словам, поводом для огласки стал случай с первоклассником, который получил психологическую травму от насмешек старших детей.

Дети ходят в туалет в ведра и не могут помыть руки: родители пожаловались на условия в лицее Кропивницкого. Фото

У Кропивницькому учні ліцею в укритті ходять на відро в туалет

Источник: Facebook / Лариса Костенко

"Случай с девочкой из первого класса. В укрытии у нее заболел живот, она сидела на ведре и пыталась придержать дверь. Дверь открылась, а проходящие мимо старшеклассники начали смеяться. Ребенок получила психологическую травму и рассказала все маме, которая после этого пошла проверить убежище. Я даже не могла представить, что в 2026 году дети могут ходить в туалет в ведра в школе. Для меня это шок", – сказала Хмара.

Читайте также
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
icon 569
"Авторы поверили, что математика в жизни не пригодится": простой ребус для детей озадачил сеть
icon 569
"Авторы поверили, что математика в жизни не пригодится": простой ребус для детей озадачил сеть
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 356
Что вы увидели первым? Этот тест раскроет вашу сильную сторону
icon 356
Что вы увидели первым? Этот тест раскроет вашу сильную сторону
Елена БылимЕлена Былим
icon 227
Как сделать наименьшее возможное число: головоломка со спичками
icon 227
Как сделать наименьшее возможное число: головоломка со спичками

В то же время директор лицея ответил на жалобы родителей, что здание является историческим памятником, а финансирования на ремонт нет, поэтому он приобрел ведра.

Дети ходят в туалет в ведра и не могут помыть руки: родители пожаловались на условия в лицее Кропивницкого. Фото

У Лінгвістичному ліцеї Кропивницького в укритті немає туалетів

Источник: Facebook / Лариса Костенко

"Родители понимают, что здание старое и сделать "крутое" укрытие сложно. Однако они готовы внести финансовый вклад или помочь физически с ремонтом, если руководство школы четко озвучит потребности", – добавила Хмара.

Вместо умывальников родители предлагают установить антисептики для обработки рук, а ведра заменить на биотуалеты.

Дети ходят в туалет в ведра и не могут помыть руки: родители пожаловались на условия в лицее Кропивницкого. Фото

У ліцеї Кропивницького діти ходять на відро замість туалету

Источник: Facebook / Лариса Костенко

Руководитель городского управления образования Лариса Костенко сообщила, что часть выявленных недостатков планируется устранить совместно с учебным заведением в ближайшее время. В то же время остальные вопросы будут проанализированы, и будут определены пути их решения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что киевлянка поделилась криком души по поводу занятий во время желтой воздушной тревоги.

Похожие темы
Образование в УкраинеКропивницкийшколаУкрытие
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться