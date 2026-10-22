Дети никогда не ходили в школу, даже не умели держать ручку: украинка рассказала о проблемах с образованием маленьких ромов, бежавших из Украины в Германию

Украинка Христина Амирза рассказала, как проходит обучение ромов в школах Германии. По ее словам, эти дети, когда жили в Украине, никогда не ходили на уроки, а их родители имели низкий уровень грамотности. Женщина подчеркнула, что это создает существенные трудностиво взаимодействии с учебным заведением.

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Своими мыслями Амирза поделилась в интервью OBOZ.UA. Она отмечает, что школа требует предоставлять контактные данные и адрес электронной почты, а обратная связь осуществляется исключительно через специальное мобильное приложение. Несмотря на то, что интерфейс приложения простой и имеет функцию перевода на украинский язык, родители им не пользуются. Это вызывает проблемы с посещением уроков.

"Возникают серьезные проблемы с посещением школы. Если ребенок пропускает занятия, родители по правилам должны предупредить об этом администрацию через приложение или по телефону. Поскольку они этого не делают и не отвечают на звонки, учебное заведение вынуждено обращаться в полицию, чтобы разыскать несовершеннолетних. В результате полицейские приезжают домой, где дети обычно просто спят", – поделилась женщина.

Она также отмечает, что возникают проблемы с обучением школьников и формированием базовых навыков. Так, например, родители не могут помочь детям с домашними заданиями, подготовкой канцелярских принадлежностей или даже развитием мелкой моторики. Например, научить правильно держать ручку или карандаш.

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"Трудности возникают и на уроках физкультуры, где детям сложно понять правила даже самых простых спортивных игр", – делится украинка.

Она добавила, что родители не вовлечены в учебный процесс, а детям очень тяжело в школе. По ее словам, работать с ромами довольно сложно, поскольку у них совершенно другие ценности.

Читайте на OBOZ.UA интервью с Христиной Амирзой в пятницу 23 октября.

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