Небольшая международная школа в испанской Галисии объединила местные семьи и иностранцев, переехавших в регион из разных уголков мира. В Gándara International School детей обучают на английском языке, испанском и галисийском, а часть уроков проводят под открытым небом – на пляже, в лесу или у реки.

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Об особенностях заведения, его образовательном подходе и стоимости обучения рассказало издание Diario Gallego. Школа имеет американскую аккредитацию и расположена в 25 минутах езды от города Виго в Испании. Каждую пятницу уроки в Gándara International School проходят под открытым небом. В зависимости от недели классной комнатой становится пляж, лес или берег реки. Некоторые дети, которые отправляются на такие занятия, родились в нескольких километрах отсюда. Другие переехали в Галисию из Мексики, Аргентины, Уругвая, Южной Африки, США, Венгрии и других стран.

Школа расположена в Маньуфе – сельской приходской общине муниципалитета Гондомар, неподалеку от Виго и в 10 минутах езды от пляжей Ниграна и Байоны. Здесь учатся дети в возрасте от 3 до 12 лет. Учреждение имеет разрешение правительства Галисии на работу в качестве иностранной школы, а с 2022 года аккредитовано New England Association of Schools and Colleges (NEASC) – американской аккредитационной организацией, основанной в 1885 году. Это единственная школа на юге Галисии, имеющая аккредитацию NEASC.

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Все началось в 2013 году, когда две мамы искали для своих детей альтернативный подход к образованию. Сегодня это небольшое многонациональное сообщество, где семьи, живущие в долине Валь-Миньор уже несколько поколений, встречаются у школьных ворот с теми, кто только что переехал с другого континента.

Почему семьи, переезжающие в Испанию, выбирают Галисию

Галисия снова становится все более населенной. В 2026 году число жителей региона достигло 2,73 миллиона – это самый высокий показатель за последние одиннадцать лет. Региональное правительство объясняет такой рост рекордным миграционным приростом: в Галисию переезжают люди из-за рубежа и других частей Испании, в частности из Мадрида, Каталонии и Страны Басков. По данным Национального института статистики Испании (INE), за год до июля 2026-го число иностранных жителей региона выросло более чем на 19 тысяч и превысило 203 тысячи.

Главные истории дня

Для семьи, переезжающей в Испанию с детьми, одной из первых задач обычно становится поиск международной школы. В Галисии таких учреждений немного. "Семьи, которые приезжают к нам, не ищут замкнутой среды, оторванной от остального мира", – рассказывает Пабло Пасос, содиректор школы и отец двух ее учеников. По его словам, родители учеников хотят, чтобы их дети учились на английском, но при этом находили друзей в поселке, говорили на испанском и галисийском и чувствовали себя здесь как дома. "Небольшая школа может это обеспечить, ведь здесь каждого ребенка знают по имени", – добавляет Пасос.

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Английский, испанский и галисийский на уроках, но прежде всего – благополучие детей

В каждом классе Gándara используют три языка, которыми владеют и все педагоги. Школа стремится сделать английский основным языком обучения: в зависимости от возраста детей на него приходится от 40% до 50% учебного времени. При этом испанский и галисийский присутствуют каждый день. Однако языковая цель никогда не становится важнее социального и эмоционального благополучия ребенка. Если приходится выбирать между языком и потребностями ученика, школа ставит на первое место ребенка.

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Учреждение довольно откровенно объясняет родителям, каких результатов стоит ожидать: здесь не обещают, что дети заговорят на двух языках на уровне носителей, а гарантируют реальный прогресс, который оценивают по Общеевропейским рекомендациям по языковому образованию (CEFR). Для поступления ребенку не обязательно знать английский.

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Небольшая школа – осознанный выбор

В Gándara учатся не более 80 детей, на одного учителя приходится от 10 до 12 учеников. Подход к обучению вдохновлен методикой Монтессори: подготовленные учебные пространства, практические материалы и возможность для детей самостоятельно выбирать задания и работать в собственном темпе. Здесь не проводят экзамены с оценками и не задают домашние задания на постоянной основе. Территория школы занимает более 5 тысяч квадратных метров. На ней есть огород, площадка для игр с грязью и деревья, на которые можно лазать.

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Для ребенка, которому приходится начинать все сначала в новой стране, небольшой размер школы имеет значение. Здесь никто надолго не остается "новеньким".

Стоимость обучения

В 2026-2027 учебном году ежемесячная плата за обучение в Gándara International School составляет 450 евро для детей в возрасте от 3 до 5 лет, 520 евро – от 6 до 8 лет и 550 евро – от 9 до 11 лет.

Учебный день длится с 8:45 до 14:00. За дополнительную плату можно привести ребенка раньше – с 8:15, а также оставить его на обед и занятия после уроков. Поступление в школу начинается с экскурсии и беседы с семьей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как работает школа в Италии, где детям разрешают лазить по деревьям.