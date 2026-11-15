Детям в школе нужно больше играть, а не учиться? Ученые объяснили, почему перемены могут повышать успеваемость

Школьные перемены – это не просто приятная возможность отдохнуть от сидения за партой. Ежедневные паузы между уроками просто необходимы для успешного обучения детей младшего возраста и подростков, а также для поддержания их физического и психического здоровья.

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Как пишет преподавательница Высшей школы образования Гарвардского университета Луиза Пенфолд в статье для издания Ripple, Американская академия педиатрии предупреждает: сокращение времени на игры, бег и изучение окружающего мира ради дополнительных академических занятий может привести к обратному результату. Тем не менее, в последние десятилетия многие школы в США начали сокращать перемены, хотя в большинстве штатов их обязательная продолжительность законодательно не определена.

По собственным наблюдениям Пенфолд отметила, что игры приносят детям немалую пользу. Речь, в частности, о значительном влиянии на социальное и эмоциональное развитие учеников, их познавательные способности и общее самочувствие.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют детям и подросткам уделять физической активности не менее 60 минут в день. Это же учреждение определяет школьную перемену как "регулярно запланированный период учебного дня для физической активности и игр под присмотром подготовленных сотрудников или волонтеров".

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В разных школах перемены могут проходить по-разному. Одни дети играют на улице на площадках или лужайках, другие из-за плохой погоды остаются в помещении. Исследования также показывают, что у детей из малообеспеченных сообществ меньше возможностей играть на улице, чем у их сверстников из более состоятельных районов.

В отличие от уроков физкультуры или организованных спортивных занятий, перемена дает ученикам возможность самостоятельно выбирать, как двигаться и взаимодействовать со сверстниками. Такое время для свободных игр помогает отдохнуть от умственного напряжения, которое сопровождает детей в течение учебного дня. Кроме того, оно способствует развитию мышления, а также поддерживает эмоциональное и физическое здоровье.

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Исследования неизменно подтверждают: ежедневные перемены имеют огромное значение для психического здоровья детей и развития исполнительных функций мозга, которые помогают добиваться успехов в учебе. В частности, они положительно влияют на концентрацию внимания, творческие способности, память и умение планировать и контролировать собственные действия.

В отчете Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса Блумберга за 2025 год отмечается, что законы о школьных переменах действуют лишь в 11 штатах. Требования различаются: например, в Аризоне дети должны отдыхать 40 минут ежедневно, тогда как Джорджия, Индиана и Кентукки также обязывают школы организовывать перемены, но не устанавливают их минимальную продолжительность.

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Массачусетс относится к почти 40 штатам, где законодательство вообще не регулирует продолжительность школьных перемен. В недавней статье The Boston Globe сообщалось, что в школах Кембриджа на них отводят 25 минут, тогда как в других учебных заведениях штата – всего 15 минут в день.

В целом в штатах становится больше законодательных инициатив, направленных на сохранение обязательных ежедневных перемен. Отчасти этому способствует новая родительская организация Say Yes to Recess, которая призывает школы по всей стране обеспечить детям не менее 60 минут полноценного отдыха каждый день.

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Организацию основали три матери из Теннесси. Она также помогла продвинуть законодательные изменения в этом штате: в июле 2025 года обязательную продолжительность ежедневной перемены увеличили с 15 до 40 минут. В то же время точно отследить, сколько физической активности дети получают в школе, сложно: государственные школьные округа и частные учебные заведения часто не собирают и не публикуют такие данные.

Польза перемен не ограничивается детьми младшего возраста. Однако международное исследование 2026 года показало, что в американских школах средняя продолжительность ежедневного отдыха сокращается с возрастом учеников: если дети 6-7 лет имеют в среднем 39,3 минуты перемен в день, то подростки 12-18 лет – всего 24,5 минуты.

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Сама Пенфолд проводила исследования в центре Project Zero при Гарвардском университете, который изучает творчество, этику и искусство. В своей работе она подчеркивала важность игр и занятий искусством в городских государственных школах.

Исследование 2024 года показало, как игры с разными материалами способствуют творческому обучению и детей, и учителей. Именно поэтому Пенфолд выразила обеспокоенность возможными последствиями дальнейшего сокращения перемен. Хотя причины такого решения могут быть весьма вескими – нехватка персонала, сокращение бюджетов или стремление лучше подготовить учеников к важным тестам, сосредоточенным исключительно на чтении, письме и математике. Между тем научные работы свидетельствуют, что пренебрежение переменами может существенно сказаться на психическом здоровье детей и подростков, их познавательном развитии и общем удовлетворении от учебы.

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Сокращение времени на отдых происходит на фоне роста нагрузки на школы и школьные округа в США. Среди причин – уменьшение числа учеников, необходимость соответствовать государственным образовательным стандартам и сокращение финансирования. В некоторых школах из-за нехватки работников и расходов на содержание уличного игрового оборудования в соответствии с требованиями безопасности становится сложнее организовывать перемены. В других учебных заведениях решение сократить или вовсе отменить время для свободных игр может основываться на убеждении, что больше учебных занятий автоматически означает более качественное образование.

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Еще один фактор – практика лишать учеников перемены в качестве наказания. Некоторые ученые и педагоги пытаются добиться законодательного запрета такого подхода.

Как показывают исследования детского здоровья, социального и когнитивного развития, продолжительность школьных перемен имеет большое значение для формирования ребенка как целостной личности. Пенфолд подчеркивает, что школы, школьные округа и родители должны отстаивать право детей на полноценный ежедневный отдых во время учебного дня.

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