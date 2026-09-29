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Девочка Тваринка, мальчик Цемент и Недиля Потрибна: перлы маленьких украинцев заставили сеть плакать от смеха

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read2 мин
icon 1,0 т.
Девочка Тваринка, мальчик Цемент и Недиля Потрибна: перлы маленьких украинцев заставили сеть плакать от смеха
Дети порой неправильно воспринимают слова на слух, и получается очень смешно
Источник: Pexels

Детская фантазия дала старт целому флешмобу, который устроили в соцсети украинские родители. Дискуссию о том, как малыши забавно коверкают имена сверстников и воспитателей, запустила женщина по имени Марина Скороход.

В Threads она поделилась историей о том, как ее ребенок пришел из детского сада и сообщил о появлении нового мальчика по имени "Микайчик". И спросила подписчиков, как на самом деле зовут мальчика. Комментаторам не понадобилось много времени, чтобы догадаться, что мальчика зовут Макарчик. Зато пост быстро собрал множество комментариев от других родителей, которые начали делиться собственными забавными историями о детских "переводах" человеческих имен.

Девочка Тваринка, мальчик Цемент и Недиля Потрибна: перлы маленьких украинцев заставили сеть плакать от смеха

Спойлер: хлопчика звати Макарчик

Источник: Скриншот

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Так, одна из мам рассказала, что ее дочь назвала новую девочку в группе Тваринкой вместо Даринки, а другой ребенок превратил Устину в Хустинку. Маргарита в детском восприятии стала Пирамидой, а девочки Сабрина и Злата превратились в Резинку и Ласку.

Девочка Тваринка, мальчик Цемент и Недиля Потрибна: перлы маленьких украинцев заставили сеть плакать от смеха

Діти сприймають чужі імена доволі креативно

Источник: Скриншот

Девочка Тваринка, мальчик Цемент и Недиля Потрибна: перлы маленьких украинцев заставили сеть плакать от смеха

Лариса Квасолівна - це ще навіть ніжно

Источник: Скриншот

Смешные прозвища доставались и взрослым. Так, воспитательница Недиля Потрибна оказалась Нелей Петровной, а Лариса Васильевна стала Квасоливной. Чуть меньше повезло няне сына одной из комментаторов. Из Галины Антоновны она превратилась в Галиму.

Девочка Тваринка, мальчик Цемент и Недиля Потрибна: перлы маленьких украинцев заставили сеть плакать от смеха

Як тільки діти не перекручували чужі імена

Источник: Скриншот

Девочка Тваринка, мальчик Цемент и Недиля Потрибна: перлы маленьких украинцев заставили сеть плакать от смеха

А тут виховательці пощастило менше

Источник: Скриншот

Не менее эпичными оказались "переименования" мальчиков. Родители вспоминают, как Платон превратился в Батона, Герман – в Ферму, а Лукьян стал Океаном.

Девочка Тваринка, мальчик Цемент и Недиля Потрибна: перлы маленьких украинцев заставили сеть плакать от смеха

У дитячій уяві Лук'ян запросто може перетворитися на Океан

Источник: Скриншот

 

Покорила сеть и история о мальчике, которого ребенок прозвал Магнатом, хотя на самом деле его звали Игнатом, из-за чего родители уже успели пошутить об "успешных связях" своего ребенка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какими забавными орфографическими ошибками своих детей делились родители в соцсетях

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