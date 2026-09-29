Детская фантазия дала старт целому флешмобу, который устроили в соцсети украинские родители. Дискуссию о том, как малыши забавно коверкают имена сверстников и воспитателей, запустила женщина по имени Марина Скороход.

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В Threads она поделилась историей о том, как ее ребенок пришел из детского сада и сообщил о появлении нового мальчика по имени "Микайчик". И спросила подписчиков, как на самом деле зовут мальчика. Комментаторам не понадобилось много времени, чтобы догадаться, что мальчика зовут Макарчик. Зато пост быстро собрал множество комментариев от других родителей, которые начали делиться собственными забавными историями о детских "переводах" человеческих имен.

Так, одна из мам рассказала, что ее дочь назвала новую девочку в группе Тваринкой вместо Даринки, а другой ребенок превратил Устину в Хустинку. Маргарита в детском восприятии стала Пирамидой, а девочки Сабрина и Злата превратились в Резинку и Ласку.

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Смешные прозвища доставались и взрослым. Так, воспитательница Недиля Потрибна оказалась Нелей Петровной, а Лариса Васильевна стала Квасоливной. Чуть меньше повезло няне сына одной из комментаторов. Из Галины Антоновны она превратилась в Галиму.

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Не менее эпичными оказались "переименования" мальчиков. Родители вспоминают, как Платон превратился в Батона, Герман – в Ферму, а Лукьян стал Океаном.

Покорила сеть и история о мальчике, которого ребенок прозвал Магнатом, хотя на самом деле его звали Игнатом, из-за чего родители уже успели пошутить об "успешных связях" своего ребенка.

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Ранее OBOZ.UA рассказывал, какими забавными орфографическими ошибками своих детей делились родители в соцсетях

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