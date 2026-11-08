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"Для чего на физкультуре мы делали "Равняйсь – смирно" и "Шагом марш"? Вопрос украинки вызвал ностальгию в сети

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
309
"Для чего на физкультуре мы делали "Равняйсь – смирно" и "Шагом марш"? Вопрос украинки вызвал ностальгию в сети
Для чего на физкультуре мы делали "Равняйсь – смирно". Источник: freepik.com

Украинка Анастасия Драч обратилась к сети с вопросом, зачем в школе на физкультуре мы выполняли команды "Смирно – равняйсь" и "Шагом марш". Она предположила, что это была небольшая тренировка перед армией.

Об этом женщина написала в посте в Threads. Под постом украинцы указали, что строевые приемы – это элементы гимнастики, которая является одной из основных тем на уроках физкультуры.

''Для чего на физкультуре мы делали ''Равняйсь – смирно'' и ''Шагом марш''? Вопрос украинки вызвал ностальгию в сети

Зачем дети на физкультуре выполняли команду "смирно – равняйсь". Источник: Скриншот

"Строевые приемы на месте и в движении – это элементы гимнастики, гимнастика – одна из основных тем на уроках физической культуры".

''Для чего на физкультуре мы делали ''Равняйсь – смирно'' и ''Шагом марш''? Вопрос украинки вызвал ностальгию в сети

Зачем на физкультуре выполняли команду "шагом марш". Источник: Скриншот

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В то же время некоторые отмечали, что подобные упражнения выполнялись для того, чтобы дети были дисциплинированными и послушными. Кроме того, благодаря этому развиваются командный дух и внимательность.

"Это утратило смысл с полной моторизацией пехоты. Что бы ни говорили некоторые гении, строевой марш был создан не для повышения чувства боевого единства, а для того, чтобы десятки тысяч солдат, идя по узкой дороге, не растягивались на фантастические расстояния".

''Для чего на физкультуре мы делали ''Равняйсь – смирно'' и ''Шагом марш''? Вопрос украинки вызвал ностальгию в сети

В сети дискуссия из-за уроков физкультуры в школе. Источник: Скриншот

Напомним, в сети разгорелась дискуссия на тему переодевания учеников начальной школы на урок физкультуры. Стандартная перемена между уроками длится в среднем 10 минут. За это время ребенок должен успеть подготовиться к уроку.

Одна из учительниц советует заранее готовить детей к этому вызову. По ее словам, умению детей быстро переодеваться важно уделять такое же внимание, как и другим этапам подготовки к школе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети предложили отменить оценки по музыке, рисованию и физкультуре в школах.

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