Многие взрослые задаются вопросом, зачем они учили в школе алгебру, тригонометрические функции и сложные методики вычислений, ведь потом они почти никому не пригождаются. Ответ решил дать учитель Анатолий Новгородцев.

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Видео со своим объяснением он опубликовал на Facebook. По словам педагога, школьная математика нужна не только для того, чтобы научить детей решать уравнения или вычислять интегралы, но и для развития мышления, памяти и других когнитивных навыков.

Педагог обратил внимание на распространенный вопрос: зачем школьникам изучать синусы и косинусы, интегралы и логарифмы, если в повседневной жизни большинство людей почти не использует эти знания. Но, по его словам, это касается и других областей знаний.

"Вряд ли для многих людей в жизни было критически важно различать сложносочиненное и сложноподчиненное предложения, знать, сколько электронов в атоме свинца, когда началась Третья Пуническая война или сколько позвонков у собаки", – отметил Новгородцев.

Однако, пояснил он, цель школьного образования заключается не только в том, чтобы дать ребенку набор знаний, которые он будет непосредственно использовать в жизни. Важнее развивать его мозг в период, когда он особенно хорошо приспособлен к обучению.

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В частности, изучение математики, по утверждению педагога, помогает развивать рабочую память, когнитивную гибкость и способность контролировать импульсы. Математические задачи также тренируют критическое, логическое и абстрактное мышление.

Именно поэтому учитель призвал родителей не отговаривать детей от изучения математики, даже если им кажется, что в будущем эти знания не пригодятся.

"Даже если вам кажется, что вашему ребенку не нужна математика (а вы еще не можете этого точно знать), когда вам так кажется, не спешите говорить ему: плюнь на эту математику, я сам прогуливал ее в школе и человеком стал. Лучше объясните, что на уроках важно не знать, не уметь и даже не понимать, а просто стараться понять, что объясняет учитель", – сказал Новгородцев.

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По словам учителя, именно умственные усилия во время обучения способствуют образованию новых нейронных связей. Благодаря этому мозг развивается, а приобретенные навыки могут пригодиться в разных сферах деятельности, даже если они не связаны с математикой.

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