В какие университеты стоит поступать: вузы с самым низким уровнем риска в 2026 году
44 украинских учреждения высшего образования (15% от всех) получили незначительную степень риска, набрав до 20 баллов по критериям Государственной службы качества образования Украины (ГСКО). В прошлом году таких вузов насчитывалось 62. Чем меньше баллов у вуза, тем лучше его результаты в рейтинге.
Соответствующие данные обнародовала ГСКО на официальном сайте. При оценивании учитывается количество студентов и преподавателей, аккредитация образовательных программ, открытость информации о деятельности университета и результаты предыдущих проверок.
Какие вузы имеют незначительную степень риска в 2026 году
В то же время почти полсотни украинских вузов оказались в зоне повышенного риска в 2026/2027 учебном году. С прошлого года количество вузов с высокой степенью риска выросло с 20 до 45 и теперь составляет 15,4% от общего количества.
В этом году распределение по степени риска получилось таким:
- 45 заведений (15,4%) имеют высокую степень риска;
- 203 (69,5%) – среднюю;
- 44 (15,1%) – незначительную.
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