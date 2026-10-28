В какие университеты стоит поступать: вузы с самым низким уровнем риска в 2026 году

44 украинских учреждения высшего образования (15% от всех) получили незначительную степень риска, набрав до 20 баллов по критериям Государственной службы качества образования Украины (ГСКО). В прошлом году таких вузов насчитывалось 62. Чем меньше баллов у вуза, тем лучше его результаты в рейтинге.

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Соответствующие данные обнародовала ГСКО на официальном сайте. При оценивании учитывается количество студентов и преподавателей, аккредитация образовательных программ, открытость информации о деятельности университета и результаты предыдущих проверок.

Какие вузы имеют незначительную степень риска в 2026 году

Государственный университет экономики и технологий

Житомирский медицинский институт

Государственный университет "Житомирская политехника"

Закарпатская академия искусств

Бердянский государственный педагогический университет

Университет Короля Даниила

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Национальный университет "Острожская академия"

Черкасская медицинская академия

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Частное высшее учебное заведение "Институт экологии экономики и права"

Киевская православная богословская академия

Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств

Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко

Национальная академия Службы безопасности Украины

В то же время почти полсотни украинских вузов оказались в зоне повышенного риска в 2026/2027 учебном году. С прошлого года количество вузов с высокой степенью риска выросло с 20 до 45 и теперь составляет 15,4% от общего количества.

В этом году распределение по степени риска получилось таким:

45 заведений (15,4%) имеют высокую степень риска;

203 (69,5%) – среднюю;

44 (15,1%) – незначительную.

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