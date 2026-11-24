Мама школьницы Ирина Феофанова, которая живет в Ирпене (Киевская область), рассказала, что почти все одноклассники ее дочери говорят по-русски. Женщина поделилась, что всего в классе 10 детей и у многих родители общаются по-украински дома.

Видео дня

В посте в Facebook Феофанова отмечает, что ее дочь единственная, кто всегда общается по-украински. Когда же она спросила ребенка, почему другие школьники переходят на русский, та ответила, что это модно.

"У дочки в классе почти все дети говорят по-русски (отмечу: это маленький класс, 10 детей), начали переходить на русский даже те, у кого родители дома говорят по-украински (точно знаю). Моя малая единственная, кто говорит исключительно по-украински. Спрашиваю у дочки: почему другие перестают говорить на родном? Отвечает: так выглядит в школе, что говорить по-русски модно, круто. Нет, это не мои 90-е, это 2026 год. И это Ирпень, на минуточку, город, который до сих пор не залечил все раны после оккупации", – написала мама школьницы.

Она удивляется, почему, когда учителя и родители общаются на украинском, дети все равно переходят на язык врага.

В комментариях пользователи сети поделились своими мыслями. Так, например, кто-то говорил, что тоже наблюдает подобную тенденцию и, несмотря на то что дети слышат украинскую речь в школе и дома, общаются в сети на русском и смотрят российский контент. В то же время другие считали, что подобную проблему можно было увидеть только за границей, но не ожидали, что такое может быть в Украине.

РЕКЛАМА

"Тоже наблюдаю подобное. Очень грустно, что есть такая тенденция. Мой племянник, 14 лет, у которого все окружение украиноязычное с рождения, в школе учителя также говорят исключительно на украинском, все равно переписывается в социальных сетях на русском и смотрит российский контент. Когда я начинаю с ним разговор о языке, о его важности, о нашей болезненной истории и о том, чего нам стоило сохранить его до сих пор, сколько людей умерло за него (в эту войну в том числе), – он игнорирует или искренне признается, что ему это не очень интересно".

Главные истории дня

"Я думала, что эта проблема только за границей, моя семья всегда была украиноязычной, двое старших говорят по-украински, а младший, который дома слышит только украинский и немецкий, говорит по-русски, меня это разрывает, что мне еще нужно сделать, чтобы до наших дошло, я не знаю".

"Я не знаю, что там конкретно в TikTok, но за то, что это контент, зуб даю! Особенно если контент такой, что его обсуждают – в разговоре рефлекторно потянешься цитировать на том языке, на котором смотришь. И если сам контент популярный – имеем то, что имеем".

РЕКЛАМА

В то же время кто-то делился, что некоторые дети сделали выбор в пользу украинского языка еще в начале полномасштабного вторжения, ведь русский – язык врага, который ежедневно разрушает нашу страну.

"Моя племянница в Одессе, сейчас ей почти 17, но еще с 2022 года принципиально перешла на украинский. Песни только на украинском, все остальное тоже. Потому что русский – это язык врага и оккупанта, который бомбит каждый день. Это ее принципиальная позиция, и все в школе тоже так думают. У детей должны быть принципы, это их война против засилья "раши". Родители должны это объяснять. Не хочешь всю жизнь учиться в бомбоубежище – переходи на украинский. Это пока все, что ты можешь сделать из-за своего возраста, но это уже много".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что вопрос второклассника о том, почему дети в школе поддерживают Россию, разделил сеть.