''Думала, что отправляюсь в сказку ''Тысяча и одна ночь''. Украинка – об образовании в Саудовской Аравии, молитвах в школе и проблемах ромских детей в Германии

Украинка Кристина Амирза вместе с мужем-иностранцем Марком Амирзой и тремя детьми успела пожить в Саудовской Аравии, вернуться в Украину, а после начала полномасштабного вторжения уехать в Германию.

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В интервью OBOZ.UA женщина вспомнила о жестоких наказаниях в школе, которые могли грозить даже за обычное общение между мальчиком и девочкой, рассказала о расписании уроков, подстроенном под молитвы, и объяснила, кому разрешено посещать родительские собрания. Также Кристина поделилась опытом жизни в стране, где практически все подчинено религии, и описала свой профессиональный путь – от дизайнера вышиванок-абай для местных жительниц в Саудовской Аравии до офицера по интеграции в немецкой мэрии.

– Кристина, как ваша семья отреагировала на переезд в Саудовскую Аравию?

– Мама, конечно, очень переживала: куда я еду, что там за семья... Да и Саудовская Аравия казалась чем-то чрезвычайно далеким. Но перед моей поездкой Марк приехал в Украину и познакомился с моими родителями. Тогда мама немного успокоилась, ведь увидела, что он – мужчина, которому можно доверить своего ребенка.

В то время я была так влюблена, что даже не задумывалась, отпустят меня или нет (улыбается). Мне это было неважно. Я просто знала, что хочу быть со своим мужем. В итоге я очень рада, что все так сложилось, ведь узнала много нового о Ближнем Востоке. Это невероятно интересный жизненный опыт.

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– Какие стереотипы о Саудовской Аравии вы бы выделили?

– Когда я ехала в Саудовскую Аравию, мне казалось, что я, как Шахерезада, отправляюсь в сказку "Тысяча и одна ночь", а все оказалось совсем не так (улыбается). Я попала в замкнутую среду, где заборы вокруг домов достигали трех метров и выше. То есть если мужа, когда он приехал в Украину, поразили цвета, то там все было одного песчаного цвета – за бетонными стенами, из-за которых доносились звуки молитвы. Вот и все, что я могла увидеть. Ну, еще пальмы. И я довольно быстро поняла, что это не жизнь Шахерезады.

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Кроме того, наверное, был определенный культурный шок. Сначала мы жили с родителями Марка, а у них совсем другие обычаи и быт. Я попала туда из совершенно иного культурного пространства. Было тяжело морально, но я пыталась находить во всем этом хоть что-то позитивное: интересовалась их культурой, начала изучать арабский язык, чтобы лучше интегрироваться.

– Трудно было выучить язык?

– Благодаря Марку я научилась писать. Также изучала язык с его родителями. Арабский – сложный язык, и сейчас я уже не могу писать на нем, поскольку перестала его изучать. Однако могу общаться, различаю диалекты. Он также пригодился мне здесь, в Германии. Считаю это большим плюсом.

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– Как возникла идея создать дизайнерскую линию вышиванок-абай?

– Все началось с моей собственной потребности. Я никак не могла найти подходящую одежду, чтобы просто выйти из дома. По местным правилам женщины обязательно должны были закрывать тело, надевать верхнюю одежду – абайю, а также покрывать голову. Поскольку мой муж не мусульманин, я могла ходить с непокрытой головой, но абаю все равно была обязана носить. Тогда в стране еще действовала религиозная полиция. Ее сотрудники сразу замечали иностранок, которые не были коренными жительницами. Эти женщины хоть и носили абаи, но не всегда покрывали голову.

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Религиозная полиция обычно ходила парами: один – обычный полицейский, а другой – мутава (религиозный надзиратель, которого не следует путать с муфтием – богословом, который дает толкования религиозных вопросов). Они всегда подходили к таким женщинам. Я уже издалека узнавала этого надзирателя и знала, что нужно поскорее покрыть голову. Его легко можно было отличить: традиционная одежда (тоб) была немного короче, чем у остальных мужчин-саудитов, а еще у него была очень длинная борода. Он всегда делал замечание, что нужно покрыть голову, и тогда я послушно это делала.

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– Но не штрафовали?

– Когда я была одна, они становились гораздо лояльнее. Понимали, что я иностранка, мол, ничего не знаю, поэтому меня нужно научить. А вот если бы это произошло в присутствии мужа, его могли бы забрать в тюрьму, а то и меня вместе с ним. Или же вообще наказать палками – тогда как раз применяли такие телесные наказания. Именно так у меня и родилась идея шить собственные абайи.

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Выбора на рынке фактически не было. Вся одежда казалась довольно радикальной: во-первых, исключительно темных цветов, а во-вторых – из синтетической ткани. И это в жару под +48 °C! Я всегда возвращалась домой совершенно мокрой. Тогда мне пришла в голову мысль: у нас есть такая красивая вышиванка, так почему бы не сочетать ее с абайей, да еще и сшить ее из качественной, приятной к телу ткани? Сначала я сшила такую вещь для себя. Позже создала еще десять экземпляров и разложила их прямо у себя в саду, ведь на тот момент у меня не было официального разрешения на трудоустройство. Мои знакомые, подруги и соседки пришли в гости и моментально все раскупили. Именно тогда мне начали поступать первые заказы, и я поняла, что хочу заниматься этим серьезно.

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– Вашими клиентами были украинцы?

– Нет, украинской диаспоры как таковой там не было. Большинство составляли русскоязычные – белорусы и, возможно, россияне. Также была пара из Мариуполя – это единственные украинцы, которых я знала в Саудовской Аравии. Однако моими основными клиентками были именно саудовки.

Однажды я даже поехала в столицу, Эр-Рияд, на большую ярмарку, куда обычно приходили члены королевской семьи – жены шейхов или принцев. Я очень хотела показать им свои абаи. А когда я уже вернулась в Украину (муж тогда еще оставался по делам в Саудовской Аравии), то встретилась со своей клиенткой. Она предлагала мне разработать маршрут для частного джета, чтобы я могла прилетать и привозить туда коллекции абай.

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– Поговорим немного о местном образовании. Почему вы решили отдать детей в частную, а не в государственную школу? Как долго они там учились перед тем, как вы переехали в Украину?

– Мы приняли такое решение, потому что в местных государственных школах дети прежде всего должны были изучать ислам. Поскольку мы все же воспитаны на европейских ценностях, нам этого не хотелось. Кроме государственных саудовских школ, там были только французская, английская и американская. Поскольку мама моего мужа родилась в Ливане, который когда-то был колонией Франции, он учился во французской школе. Французский – его первый, то есть родной язык. Именно поэтому мы решили, что дети тоже пойдут в школу, которую окончил их отец

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Старший сын доучился до 9-го класса, средний – до 7-го, а младший только начал ходить в детский сад...

– Имела ли женщина право посещать родительские собрания?

– В частной школе да, но в государственной – маловероятно. Думаю, если это мама девочки, то она, конечно, могла бы пойти на родительское собрание, ведь и педагоги, и воспитатели там – женщины. А если это мальчик, то туда должен был бы идти либо отец, либо старший брат.

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– Известно ли вам что-нибудь об отношении к девочкам в школе и женщинам-преподавателям? Применяли ли наказания?

– Девочкам запрещали разговаривать с мальчиками. Даже вход на школьный двор был организован так, что мальчики заходили с одной стороны, а девочки – с другой, в совершенно разные корпуса. Думаю, в радикальных семьях родители могли строго наказать дочь, если им не нравилось ее общение с мальчиками. Считалось, что такое общение не нужно, поскольку в определенном возрасте их все равно познакомят родители, так что все остальное – лишнее. Позже это, как мне кажется, отражалось и на психике детей, ведь они просто не знали, как общаться друг с другом – например, девочки с мальчиками или мальчики с девочками. В школе же прививали глубокое уважение к культуре, традициям и религии страны. То есть все вращалось вокруг религии.

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Что касается учителей, то с 2006 года, когда я там жила, они, вероятно, уже не применяли физических наказаний. Тогда наказывали за другие проступки – например, за кражи или распространение алкоголя и наркотиков. За это могли отрубить руку или даже голову.

– Читала также, что расписание было составлено так, чтобы ученики не уходили из школы, не помолившись. Это правда?

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– Да. Если первая молитва проходит в пять утра, следующая – в двенадцать, а третья – в четыре дня, то дети хотя бы раз в день молятся в школе. И только после молитвы их забирали домой.

Опять же, обучение было построено вокруг религии. В местной начальной школе около восьми часов в неделю уделяли исламским дисциплинам, семь часов – арабскому языку и целых десять – английскому. Что касается арабского языка, то я считаю, что ему действительно нужно уделять много времени, ведь он чрезвычайно сложен для изучения. Но, кроме арабского, у них, вероятно, был не букварь, а оригинальный Коран, по которому они изучали все, даже математику.

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– Учебный год обычно начинается в конце августа и длится до конца апреля. Для первоклассников устраивают особый период адаптации: первые три дня они только играют с учителями и знакомятся со зданием, чтобы школа не ассоциировалась у них со стрессом. Слышали о таком?

– Если обучение в обычной школе уже является для детей стрессом, то в таких учреждениях раньше все было гораздо строже. Поэтому адаптация действительно требовала от них усилий.

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– Следили ли в школе преподаватели за посещением обеденной молитвы? Каким в целом было питание?

– В частной школе учителя не следили за тем, посещают ли ученики обеденную молитву, поскольку там учились дети разных религий – как мусульмане, так и христиане. Однако свинины в меню, конечно, не было. Дело в том, что во всей стране рацион основывался на традициях ислама, поэтому необходимости в дополнительном контроле просто не возникало.

– Следите ли вы за реформами в Саудовской Аравии? Замечаете позитивные перемены?

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– Да, замечаю. Поскольку все молодое население стремится к этим переменам, а у подавляющего большинства теперь есть возможность путешествовать и видеть, как все устроено в других странах, я считаю, что это очень хорошие тенденции. Саудовское общество воспринимает их позитивно.

– Почему вы решили вернуться в Украину?

– В Саудовской Аравии я прожила вместе с мужем и детьми 12 лет. Но страну охватили масштабные перемены. С приходом к власти нового принца, который перенял фактическое руководство государством у своего отца, все начало стремительно меняться. Жизнь уже не была такой, как прежде. Раньше иностранцы ехали в Саудовскую Аравию прежде всего ради высоких зарплат. Однако затем, вместе с реформами, все начало дорожать: появился первый налог на добавленную стоимость и другие сборы.

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Кроме того, подрастали наши дети, и мы хотели, чтобы они выросли в обществе, где уважают женщину и она имеет равные права с мужчиной. Ведь в то время женщины не могли даже водить автомобили, а передвигались только с водителем, который возил их, в частности, за продуктами. Поехать куда-либо с кем-то другим женщина тоже не могла – это было запрещено. Несмотря на то, что мы христиане, нам приходилось соблюдать местные правила.

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– Но из-за полномасштабного вторжения вам пришлось снова переехать?

– В Киеве мы прожили около трех лет, когда началась большая война, поэтому были вынуждены уехать в Германию – к знакомым. Мы с мужем уже знали немецкий язык, потому что познакомились там еще во время учебы в 2002 году, поэтому нам было легче найти работу и интегрироваться.

Детям было гораздо сложнее: из-за сильного стресса они никак не могли решиться начать учить язык. В Германии нельзя просто сидеть дома и не ходить в школу. Несмотря на то, что в то время дети параллельно учились онлайн во французской школе и заканчивали там соответствующие классы, они все равно были обязаны посещать местную школу. Здесь с этим строго: если пропускаешь день или два из-за болезни, нужна уважительная причина, а просто так оставаться дома нельзя. Сейчас дети уже и язык выучили, и адаптировались.

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– Как получилось, что вы работаете в Германии муниципальным интеграционным офицером и помогаете интегрироваться не только украинцам, но и ромам?

– Однажды я развернула газету и увидела объявление: "В городской совет требуется интеграционный офицер". Я быстро составила резюме и отправила его. Мне ответили сразу и пригласили на собеседование. Я получила работу раньше, чем документы, поэтому была вынуждена просто ждать официального разрешения – в сентябре.

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Ромы бывают разными. Тем, кто приехал из табора, здесь, конечно, очень хорошо, ведь они получают выплаты на каждого ребенка, у них есть оплаченное жилье, душ и туалет. Фактически они учатся жить в таких условиях, которых раньше у них не было. Мне кажется, они еще только адаптируются к быту и учатся жить в доме, а вот насчет интеграции в общество – не знаю...

Раньше я никогда не работала с ромскими общинами, а здесь столкнулась с ними впервые. Дети не посещали в Украине ни детских садов, ни школ и оказались в крайне сложной ситуации, поскольку их родители имеют низкий уровень грамотности. Это создает серьезные трудности во взаимодействии со школой. Учреждение требует предоставить контактные данные и адрес электронной почты, а обратная связь осуществляется исключительно через специальное мобильное приложение. Несмотря на то что интерфейс приложения простой и в нем есть функция перевода на украинский язык, родители им не пользуются.

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В результате возникают серьезные проблемы с посещением школы. Если ребенок пропускает занятия, родители по правилам должны предупредить об этом администрацию через приложение или по телефону. Поскольку они этого не делают и не отвечают на звонки, учреждение вынуждено обращаться в полицию, чтобы разыскать несовершеннолетних. В результате полицейские приезжают домой, где дети обычно просто спят.

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Кроме того, остро стоит проблема с обучением и формированием базовых навыков. Родители не могут помочь детям с домашними заданиями, подготовкой канцелярских принадлежностей или даже развитием мелкой моторики – например, научить ребенка правильно держать ручку или карандаш. Трудности возникают и на уроках физкультуры, где детям сложно понять правила даже самых простых спортивных игр.

Из-за комплексного отставания в учебе, языкового барьера и травли со стороны одноклассников дети замыкаются в себе и категорически отказываются ходить в школу. Именно поэтому мы решили вмешаться и помочь им преодолеть эти трудности. Я организовала для них арт-проект с терапевтическим уклоном. Вместе со мной работала еще одна украинка, которая уже немного выучила немецкий. Дважды в неделю она приходила к контейнерам, где живут эти семьи. Благодаря рисованию и созданию аппликаций дети начали открываться. Мы действительно научили их держать ручки и объяснили, что такое домашние задания.

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Дома им никто не поможет: родители совершенно не вовлечены в учебный процесс. Детям очень тяжело в школе, ведь их родители не понимают, насколько важно образование и какие возможности оно открывает для будущего детей.

С другой стороны, ромы очень боятся, что у них могут забрать детей, ведь если родители не заботятся о ребенке, государство, конечно, вмешивается. Оно может изъять ребенка из семьи и устроить в детский дом или центр социальной реабилитации. И это неплохая практика. Для самих детей это гораздо лучше, чем оставаться в семье, где ими совсем не интересуются, а только получают пособия. Мне жаль этих детей, поэтому я всегда стараюсь чем-то им помочь.

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Трудно работать с ромами, потому что у них совсем другие ценности. Но иногда бывает так: нет настроения, не знаешь, что делать, вокруг сплошной стресс. Я иду на работу, и они обращаются ко мне за консультацией или помощью в заполнении документов. И в этот момент я просто забываю обо всем своем стрессе. Я говорю мужу: "Наверное, я сама скоро стану такой, как они". Ведь они как-то легко живут, не обращают внимания на мелкие проблемы. Живут проще – сегодняшним днем.

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Благодаря своей работе я увидела, как мэрия работает изнутри и как на самом деле должны функционировать разные сферы – от образования до государственного управления. Здесь все продумано до мельчайших деталей. Даже в государственной структуре, где я работаю, царит образцовый порядок. Наверное, коррупция есть повсюду, но точно не в таких масштабах. Здесь действительно заботятся о людях. Да, мы платим высокие налоги, но понимаем, за что платим, – за комфортную жизнь. Мне совершенно не жалко этих денег, ведь мы видим, что они идут нам на благо.

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Для меня это колоссальный опыт. Имея возможность видеть эту государственную машину изнутри и понимать, как она работает, я могла бы внести свой вклад, заложить свой кирпичик в строительство новой Украины. Поэтому в моих планах – в будущем вернуться и помогать развитию страны.

Мы также смогли задать Марку несколько вопросов – о семейной жизни с женой-украинкой:

– Марк, не запрещали ли вам родители жениться на христианке?

– На самом деле я армянин-католик. То есть моя семья не исповедует ислам, поэтому такой вопрос никогда не возникал.

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– Чем вас поразили украинские женщины и, в частности, чем покорила вас ваша жена?

– Когда я впервые встретил Кристину здесь, в Германии, много лет назад, она, конечно, была красивой. Но у нее также была внутренняя сила, и она знала, чего хочет. Мне это всегда нравилось в женщинах.

– Что удивило вас больше всего, когда вы приехали в Украину?

– Я жил во многих странах мира, в том числе в Европе и Северной Америке, но именно в Украине, особенно в селе, почувствовал необыкновенную свободу, которой больше нигде не найдешь. Помню, больше всего меня удивило, когда мы купались в реке, а рядом люди перегоняли корову на другой берег. Или когда приезжали на машине, чтобы постирать ковры в реке, – такого в Европе точно не увидишь (улыбается).

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– Учитывая, что вы знаете много языков, почему решили освоить еще один?

– Когда родились дети, я начал учить украинский язык вместе с ними, чтобы лучше их понимать. А когда они выросли, то превзошли меня (улыбается). Конечно, я хотел бы лучше говорить по-украински, ведь понимаю почти все.

– Возникали ли у вас с женой разногласия по поводу воспитания детей?

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– В Саудовской Аравии все-таки царит патриархат, и последнее слово остается за мужчиной. В Украине, на мой взгляд, наоборот – матриархат. Со временем я заметил, что Христина даже лучше справляется с воспитанием детей. Мне нравилось, как она все это делала, поэтому я и доверил ей воспитание детей.

– Какая разница в воспитании мальчиков и девочек в Саудовской Аравии?

– Разница огромная. В Саудовской Аравии женщины ограничены в правах, поэтому с этой точки зрения хорошо, что у нас трое сыновей. Уже начиная со школы, там раздельное обучение – мальчики учатся отдельно от девочек. И так во всем.

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– А что из украинской кухни вам нравится больше всего?

– Из украинской кухни мне больше всего нравится борщ.

– Слушаете ли вы украинскую музыку? Кого из украинских исполнителей могли бы выделить?

– Да, слушаю, и больше всего мне нравятся Андрей Кузьма и АDAM.

– Вы пожили во многих странах. Где все-таки понравилось больше всего?

– Сейчас я хочу жить здесь, в Германии, – пока мы можем здесь работать. Но на пенсии я бы очень хотел уехать в Украину.

– На пенсию? Да вы еще такой молодой!

– Но я уже думаю об этом. Мне комфортно и спокойно в Украине.

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Кристина добавляет:

– Марк всегда говорит, что на пенсии хочет жить в Украине, иметь собственную мастерскую и держать коз (улыбается).

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