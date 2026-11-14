Ребенок не хочет стоять во время минуты молчания: психолог объяснила, как правильно реагировать родителям

Каждое утро в 9:00 Украина чтит погибших в войне против России минутой молчания, для детей этот момент наступает преимущественно во время школьных занятий. И учителя порой сталкиваются с нежеланием некоторых учеников участвовать в этом ритуале. Что им делать в такой ситуации и как договориться с ребенком, решила объяснить психолог Светлана Ройз.

Видео дня

Свои рекомендации педагогам, а также и родителям она дала для Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" Их опубликовали на социальных платформах программы в виде карточек. Ройз рекомендует не заставлять ребенка безупречно соблюдать ритуал, а вместо этого объяснить ему его смысл и предложить комфортный способ присоединиться.

Одна из главных проблем заключается в том, что детям не всегда понятно, зачем нужна эта традиция и почему взрослые придают ей такое значение. Поэтому родителям и учителям стоит не просто требовать соблюдения минуты молчания, а объяснять ее смысл с учетом возраста ребенка, его эмоционального состояния и жизненного опыта. В школе особенно важно учитывать, есть ли среди детей те, кто потерял кого-то из родных на войне или у кого кто-то близкий сейчас защищает Украину от оккупантов.

РЕКЛАМА

Объясняя смысл этого ритуала, можно сказать ребенку, что каждое утро в девять мы на минуту останавливаемся, чтобы вспомнить людей, чьи жизни унесла война. Так мы показываем, что помним о них и ценим каждую жизнь. В это время можно мысленно поблагодарить тех, кто нас защищал, вспомнить кого-то конкретного или просто побыть в тишине со своими мыслями – выбор за каждым лично.

Также Ройз советует обратить внимание ребенка на то, что в этот момент к минуте молчания присоединяются люди в разных городах и селах Украины. Хотя они находятся далеко друг от друга, их объединяет общее стремление сохранить память о погибших.

Главные истории дня

В то же время, по словам психолога, не нужно настаивать на каком-то одном способе почтить память. Ребенку можно предложить представить свечу как символ памяти, мысленно сказать "спасибо" или просто помолчать. Можно обсудить и другие способы сохранить память: рисовать, узнавать истории погибших, делать добрые дела и заботиться о других.

РЕКЛАМА

Ройз подчеркивает, что минута молчания не должна превращаться в набор строгих правил. Не стоит требовать от ребенка идеального поведения, ведь даже одна минута может казаться ему очень долгой. Психолог также советует отказаться от метронома, поскольку его стук может усиливать тревожность.

Также, по ее мнению, не стоит требовать обязательно вставать во время минуты молчания. Ребенок может сидеть или держаться за руку кого-то из близких, если сам этого хочет. Можно предложить ему приложить ладонь к сердцу.

РЕКЛАМА

Особого внимания требуют дети, пережившие утрату близкого человека. В таком случае психолог советует заранее поговорить с ребенком наедине и спросить, как ему было бы комфортнее участвовать в минуте молчания. Не нужно требовать рассказывать об утрате или делиться переживаниями, если ребенок к этому не готов.

Вместо этого родители или учителя могут договориться с ребенком об условном знаке, которым он будет сообщать, что ему тяжело и нужна пауза или поддержка. Важно также дать понять, что ребенок может провести эту минуту так, как ему комфортно: например, выйти из класса или попросить о помощи. Присутствие взрослого рядом должно помочь ему почувствовать себя в безопасности.

РЕКЛАМА

Не менее важным является и правильное завершение ритуала. Ройз советует после окончания минуты молчания поблагодарить за то, что вы вместе побыли в тишине, и сказать: "А теперь вернемся к нашим делам". Это помогает понять, что помнить о погибших и грустить по ним можно, продолжая при этом жить.

Ранее OBOZ.UA показывал, как учитель физики Руслан Цыганков провел беседу со своими учениками о важности минуты молчания.