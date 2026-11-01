Ребенок жалуется на одноклассника, а потом начинает его копировать: психологи объяснили парадокс

Ребенок приходит из школы и рассказывает об однокласснике, который командует другими, не хочет делиться или нарушает правила. Однако через несколько дней родители замечают, что их малыш сам начинает повторять его слова, жесты или привычки. Это может показаться странным: зачем подражать тому, кто не нравится?

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Как пишет Times of India, дело в том, что дети перенимают чужое поведение не только из-за симпатии или восхищения. Они наблюдают за окружающими, пытаются понять правила общения и выяснить, что помогает им стать частью группы. Исследования детской психологии показывают, что подражание играет важную роль в социальных взаимоотношениях.

Дети копируют не только тех, кто им нравится

Родители часто полагают, что дети подражают ближайшим друзьям или людям, которыми восхищаются. Но симпатия – лишь один из факторов. Обзор исследований, опубликованный в 2020 году в журнале Annual Review of Developmental Psychology под названием "Социальная функция подражания в процессе развития", показал, что подражание помогает детям налаживать и поддерживать социальные связи. В частности, оно может сигнализировать о желании присоединиться к совместной деятельности.

Это не означает, что каждое скопированное действие ребенок использует для поиска друзей. Важны и сам человек, за которым наблюдают, и ситуация. Например, ребенку может не нравиться, что одноклассник шутит на уроках. Но если она замечает, что другие дети смеются над его шутками и обращают на него внимание, то и сама может начать их повторять. Ее привлекает не обязательно личность одноклассника, а реакция окружающих на его поведение. Итак, дело в том, что ребенок может перенимать чужие привычки, даже если сам человек ему не нравится.

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Как группа влияет на поведение

Иногда дети подражают не конкретному однокласснику, а поведению, распространенному среди всей компании. В исследовании 2015 года, опубликованном в Journal of Experimental Child Psychology, ученые изучали, как дети в возрасте 3-4 лет копируют действия сверстников. Оказалось, что дети, которые сначала выполняли задание простым и эффективным способом, начинали повторять лишние действия после того, как видели, как это делают другие. Однако, когда впоследствии они выполняли задание в одиночку, лишних действий уже не повторяли.

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Это свидетельствует о том, что дети могут перенимать поведение группы, даже если оно не помогает достичь цели. В школе это может проявляться по-разному: ребенок начинает употреблять популярное выражение, определенным образом реагировать на учителя или следовать привычке, распространенной на переменах. Благодаря частому повторению такое поведение становится привычным. Поэтому не стоит считать, что каждая перенятая привычка – это сознательное подражание конкретному однокласснику.

Почему дети перенимают даже плохое поведение

Сложнее, когда ребенок начинает повторять грубые слова, оскорблять других или нарушать правила, которым его учили придерживаться дома. Исследования показывают, что на поведение детей влияет принадлежность к определенной группе. В работе 2021 года, опубликованной в Journal of Experimental Child Psychology под названием "Влияние группы на просоциальное и антисоциальное поведение детей", исследователи изучали реакции детей в возрасте 5-6 и 8-9 лет на примеры доброжелательного поведения, такие как готовность делиться, и недоброжелательного, в частности краж.

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Результаты показали, что у младших детей сильнее проявлялось предубеждение в пользу своей группы, тогда как реакции старших детей в большей степени зависели от наблюдаемого поведения. Это указывает на то, что с возрастом меняется то, как дети реагируют на групповые нормы.

Исследование напрямую не доказывает, что дети подражают одноклассникам, которые им не нравятся. Однако оно помогает понять, почему желание быть частью компании иногда преобладает над собственными представлениями о правильном и неправильном. Ребенок может понимать, что дразнить кого-то – это плохо, но все равно смеяться вместе с другими. Или повторять грубое выражение, услышанное в школе, не осознавая его значения и последствий.

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Детям приходится одновременно учитывать требования взрослых, поведение сверстников и то, как их собственные поступки влияют на отношения. Эти факторы не всегда согласуются между собой.

Означает ли подражание, что ребенок хочет быть похожим на одноклассника

Дети могут повторять поведение, которое привлекает внимание, часто встречается или стало частью школьной жизни. Они также экспериментируют со словами, жестами и привычками, прежде чем понять, подходят ли они им самим. В исследовании 2011 года, опубликованном в журнале Developmental Psychology под названием "Подражание у детей раннего возраста: кто именно становится примером для подражания важнее, чем то, что именно копируют.", ученые изучали, как социальные связи влияют на подражание детьми дошкольного возраста действиям взрослых.

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Результаты подтверждают, что подражание – это не просто автоматическое повторение увиденного. На то, какое поведение ребенок перенимает, может влиять его отношение к человеку, за которым он наблюдает. В то же время исследование касалось взрослых, а не одноклассников, которые не нравятся ребенку, поэтому оно не дает прямого ответа на такую ситуацию.

Ребенок может повторять любимую фразу одноклассника, потому что ее знают все, копировать жест, ставший частью общей шутки, или перенимать привычку, которую часто видит вокруг. Само по себе такое поведение не означает, что ребенок тайно восхищается одноклассником, хочет с ним дружить или поддается его давлению.

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Что делать родителям, если ребенок кого-то подражает

Прежде всего стоит выяснить, что именно перенимает ребенок и почему, а не сосредотачиваться только на том, от кого он это подхватил. Попробуйте выполнить следующие действия.

Спросите о поведении без обвинений. Вместо "Почему ты ведешь себя, как тот одноклассник?" можно сказать: "Я заметила, что ты начал так говорить. Где ты это услышал?" Так ребенку будет легче объяснить ситуацию, не чувствуя необходимости оправдываться.

Вместо "Почему ты ведешь себя, как тот одноклассник?" можно сказать: "Я заметила, что ты начал так говорить. Где ты это услышал?" Так ребенку будет легче объяснить ситуацию, не чувствуя необходимости оправдываться. Отделяйте поступок от человека . Если ребенок повторяет оскорбительное выражение, объясните, почему оно может причинить боль. Не спешите называть одноклассника плохим влиянием из-за одного случая. Важно научить ребенка оценивать поступки, а не делить людей на хороших и плохих.

. Если ребенок повторяет оскорбительное выражение, объясните, почему оно может причинить боль. Не спешите называть одноклассника плохим влиянием из-за одного случая. Важно научить ребенка оценивать поступки, а не делить людей на хороших и плохих. Объясняйте, как работает давление группы. Со старшим ребенком можно обсудить: "Если все в классе начнут что-то делать, ты тоже почувствуешь, что должен?" Это поможет поговорить о самостоятельности в принятии решений без обвинений в подражании.

старшим ребенком можно обсудить: "Если все в классе начнут что-то делать, ты тоже почувствуешь, что должен?" Это поможет поговорить о самостоятельности в принятии решений без обвинений в подражании. Выясните, что дает ребенку такое поведение. Возможно , он повторяет шутку, потому что другие смеются, или использует определенное выражение, чтобы привлечь внимание. Понимание причины поможет определить, нужен ли разговор, четкая граница или достаточно времени, чтобы привычка исчезла.

, он повторяет шутку, потому что другие смеются, или использует определенное выражение, чтобы привлечь внимание. Понимание причины поможет определить, нужен ли разговор, четкая граница или достаточно времени, чтобы привычка исчезла. Помогайте ребенку придерживаться собственных ценностей. Говорите о доброжелательности, уважении, честности и умении принимать других. Вместо простых запретов помогите ребенку понять, как его поступки влияют на людей и как можно поступать иначе.

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Если речь идет о травле, агрессии, унижении или систематическом нарушении правил, нужно реагировать непосредственно на такое поведение и, при необходимости, привлекать школу.

Что родителям стоит помнить

Если ребенок подражает однокласснику, на которого сам жалуется, это не обязательно свидетельствует о противоречивости его поведения. На детей влияют любопытство, привычное окружение, групповые правила и желание приобщиться к тому, что происходит вокруг.

Дети учатся не только у тех, кого любят и кем восхищаются. Они наблюдают за более широким социальным окружением и постепенно решают, какое поведение перенимать, а какое – отвергать. Задача родителей – не контролировать каждое влияние, с которым сталкивается ребенок, а помогать ему самостоятельно оценивать увиденное, понимать последствия своих поступков и делать выбор в соответствии со своими ценностями, даже если окружающие ведут себя иначе.

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