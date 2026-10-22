Тыквенные панкейки для детей: простой рецепт завтрака на сковороде

Тыквенные панкейки станут вкусным вариантом завтрака для детей, особенно если обычные блины уже надоели. Благодаря тыквенному пюре они приобретают золотистый цвет, а молоко и яйцо делают тесто нежным. Для приготовления понадобятся доступные продукты, а само тесто можно замесить за несколько минут. Из указанного количества ингредиентов получится 10-12 небольших панкейков, которые можно подать дома или взять с собой в качестве перекуса.

Видео дня

Идея приготовления нежных тыквенных панкейков опубликована на канале кондитера Елены Анохиной в Telegram.

Ингредиенты:

Тыквенное пюре – 150 г

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 100 мл.

Мука – 130 г

Сахар – 1 ст.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Масло – 1 ст.л.

Соль – щепотка

Корица или ваниль – по желанию

Способ приготовления:

1. В миске смешайте яйцо, сахар, соль, тыквенное пюре, молоко и масло. Перемешайте венчиком до однородной консистенции.

2. Добавьте муку и разрыхлитель. По желанию можно всыпать немного корицы или добавить ваниль. Перемешайте, чтобы в тесте не осталось комочков. Оно должно быть густым и медленно стекать с ложки.

3. Оставьте тесто на 5 минут, а тем временем разогрейте сковороду.

РЕКЛАМА

4. Выкладывайте тесто порциями по 1-2 столовые ложки, формируя небольшие панкейки. Жарьте на умеренно слабом огне примерно 2-3 минуты с одной стороны.

5. Переверните панкейки и готовьте еще 1-2 минуты, пока они не подрумянятся и не пропекутся внутри. Не делайте их слишком толстыми, чтобы тесто не осталось сырым.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Главные истории дня

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.