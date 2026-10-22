Тыквенные панкейки для детей: простой рецепт завтрака на сковороде

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
После переговоров Россия атаковала Киев баллистикой: пострадали 15 человек, ограничено движение транспорта по Южному мостуПосле переговоров Россия атаковала Киев баллистикой: пострадали 15 человек, ограничено движение транспорта по Южному мостуВСУ отминусовали 1280 оккупантов и уничтожили десятки артиллериских систем: данные ГенштабаВСУ отминусовали 1280 оккупантов и уничтожили десятки артиллериских систем: данные ГенштабаНа Гуляйпольском направлении участились случаи самоликвидации пехотинцев РФ: в чем причинаНа Гуляйпольском направлении участились случаи самоликвидации пехотинцев РФ: в чем причина"Зависит от того, где и для кого работаешь": Никитин раскрыл, сколько стоит пригласить "икону" Евровидения Верку Сердючку на корпоратив"Зависит от того, где и для кого работаешь": Никитин раскрыл, сколько стоит пригласить "икону" Евровидения Верку Сердючку на корпоративСобаки в Чернобыле разделились на генетические группы: какую особенность заметили ученыеСобаки в Чернобыле разделились на генетические группы: какую особенность заметили ученые"Алкогольная интоксикация": в ВСУ высмеяли фантастическую карту фронта от Герасимова"Алкогольная интоксикация": в ВСУ высмеяли фантастическую карту фронта от ГерасимоваБез отца остались двое детей: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Кривому Рогу. ФотоБез отца остались двое детей: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Кривому Рогу. ФотоИллюстративное фото. ГороскопНасыщенный день: Рыбы получат долгожданный ответ, а Близнецы деньги – гороскоп на 22 октября для всех"Едят траву, чтобы выжить": в оккупированных Олешках люди могут умереть зимой от холода и голода. Видео"Едят траву, чтобы выжить": в оккупированных Олешках люди могут умереть зимой от холода и голода. Видео"Фото, видео – что угодно": Хиллари Клинтон предположила, какой компромат может быть у Путина на Трампа. Видео"Фото, видео – что угодно": Хиллари Клинтон предположила, какой компромат может быть у Путина на Трампа. Видео

Тыквенные панкейки для детей: простой рецепт завтрака на сковороде

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
24
Тыквенные панкейки для детей: простой рецепт завтрака на сковороде
Рецепт тыквенных панкейков для детей. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Тыквенные панкейки станут вкусным вариантом завтрака для детей, особенно если обычные блины уже надоели. Благодаря тыквенному пюре они приобретают золотистый цвет, а молоко и яйцо делают тесто нежным. Для приготовления понадобятся доступные продукты, а само тесто можно замесить за несколько минут. Из указанного количества ингредиентов получится 10-12 небольших панкейков, которые можно подать дома или взять с собой в качестве перекуса.

Идея приготовления нежных тыквенных панкейков опубликована на канале кондитера Елены Анохиной в Telegram.

Тыквенные панкейки для детей: простой рецепт завтрака на сковороде

Готовим тесто. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Ингредиенты:

  • Тыквенное пюре – 150 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Молоко – 100 мл.
  • Мука – 130 г
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Масло – 1 ст.л.
  • Соль – щепотка
  • Корица или ваниль – по желанию

Способ приготовления:

Тыквенные панкейки для детей: простой рецепт завтрака на сковороде

Выкладываем тесто на сковороду. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
727
Действительно ли Гоголя похоронили заживо? Правда об одной из самых жутких легенд украинской литературы
727
Действительно ли Гоголя похоронили заживо? Правда об одной из самых жутких легенд украинской литературы
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
603
"Может, хватит ныть?" Украинская учительница обратилась к коллегам из-за низких зарплат: должен быть дополнительный доход
603
"Может, хватит ныть?" Украинская учительница обратилась к коллегам из-за низких зарплат: должен быть дополнительный доход
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
420
"Почему ребенок должен просить разрешения сходить в туалет?" Украинцы поспорили из-за школьных правил
420
"Почему ребенок должен просить разрешения сходить в туалет?" Украинцы поспорили из-за школьных правил

1. В миске смешайте яйцо, сахар, соль, тыквенное пюре, молоко и масло. Перемешайте венчиком до однородной консистенции.

2. Добавьте муку и разрыхлитель. По желанию можно всыпать немного корицы или добавить ваниль. Перемешайте, чтобы в тесте не осталось комочков. Оно должно быть густым и медленно стекать с ложки.

Тыквенные панкейки для детей: простой рецепт завтрака на сковороде

Жарим панкейки. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

3. Оставьте тесто на 5 минут, а тем временем разогрейте сковороду.

4. Выкладывайте тесто порциями по 1-2 столовые ложки, формируя небольшие панкейки. Жарьте на умеренно слабом огне примерно 2-3 минуты с одной стороны.

Тыквенные панкейки для детей: простой рецепт завтрака на сковороде

Готовые панкейки. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

5. Переверните панкейки и готовьте еще 1-2 минуты, пока они не подрумянятся и не пропекутся внутри. Не делайте их слишком толстыми, чтобы тесто не осталось сырым.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники