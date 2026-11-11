Генератор не гарантирует обучение во время блэкаута: Иванна Коберник объяснила, почему некоторые школы Киева не готовы к зиме

В Киеве значительное количество школ не готово к обучению в зимний период. Даже если учебные заведения имеют альтернативные источники электроснабжения, их мощности может не хватить для полноценного образовательного процесса. Так, например, некоторых генераторов может хватить лишь на то, чтобы зарядить телефоны или осветить пункт несокрушимости.

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Кроме того, мощные генераторы требуют значительных объемов топлива, поэтому важно не только установить их, но и обеспечить регулярную поставку топлива. На это обратила внимание украинская экспертка в сфере образования и соучредительница общественной организации "Смарт освіта" Иванна Коберник, сообщает медиа НУШ. Она пояснила, что контроль и выполнение таких условий относятся к ответственности учредителя школы.

"Думаю, здесь речь идет о номинальных вещах. Например, у школы спрашивают: "Есть ли у вас генератор?". Отвечают, что есть, и учреждению засчитывают соответствующий показатель. Но важно понимать, какой мощности этот генератор, на что его хватает: зарядить телефон, осветить пункт несокрушимости или обеспечить образовательный процесс? Есть ли для него топливо?" – сказала эксперт.

По ее словам, в Святошинском районе Киева школы получают талоны на топливо, тогда как в Голосеевском они есть лишь у семи учреждений с большими генераторами. В Деснянском районе генераторы есть во многих школах, а некоторые учреждения имеют оборудование мощностью 100 кВт, способное обеспечивать все потребности.

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В то же время Коберник отмечает, что при оценке готовности учреждений важно учитывать не только наличие оборудования, но и то, хватает ли его мощности для работы критически важных систем.

Отдельно педагог обратила внимание на обустройство укрытий. По информации Киевской городской военной администрации, только 161 школа из 412 в столице может проводить уроки в укрытиях. Она также подчеркнула, что среди важных условий подготовки учреждений к зиме – проведение интернета в укрытия, обустройство вентиляции, гидроизоляция и установка рекуператоров.

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По словам Коберник, прифронтовые школы уже имеют опыт организации обучения в условиях ограниченных ресурсов. Так, там, например, вводят обучение в несколько смен, распределяют классы по дням посещения, а в отдельных учреждениях проводят занятия даже в субботу.

По мнению экспертки, Киеву стоит перенимать опыт прифронтовых регионов, поскольку подготовка к зиме требует комплексных решений. Одного наличия генератора недостаточно – школа должна быть способна обеспечить работу укрытия, вентиляции и других необходимых систем, чтобы дети могли безопасно продолжать обучение.

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Накануне Министерство образования и науки сообщило результаты мониторинга 10 887 учреждений общего среднего образования. Из них более 90% способны автономно работать во время длительных отключений электроэнергии – более восьми часов. В то же время полную или преимущественную энергетическую автономность обеспечили в 83% учреждений.

Самые высокие показатели готовности зафиксировали в прифронтовых областях. В частности, в Харьковской области они составляют 99,3%, в Запорожской – 91,3%. В свою очередь, самые низкие результаты у Волынской области – 41,6%, Черниговской – 43,1% и Одесской – 53,3%. Самая сложная ситуация в Киеве: полную готовность к автономной работе подтвердили около 2% школ, преимущественную – 23%.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что лишь треть украинских школ приспособлена к дистанционному обучению.