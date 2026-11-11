Головоломка со спичками: как ''освободить'' мяч

Головоломки со спичками – это интересный способ проверить логику, внимательность и умение находить нестандартные решения. На этот раз нужно передвинуть всего две спички, чтобы мяч оказался за пределами образованного кольца, смотрите изображение ниже.

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В чем заключается задача?

На изображении спички образуют конструкцию, похожую на кольцо или обруч, внутри которого находится мяч. Задача заключается в том, чтобы изменить конфигурацию фигуры, используя всего два перемещения. При этом важно не просто раздвинуть элементы, а правильно сформировать новое расположение спичек, при котором мяч больше не будет находиться внутри конструкции.

Как решить головоломку?

Для этого нужно переместить левую вертикальную спичку вниз, расположив ее параллельно ручке обруча. После этого следует немного изменить положение горизонтальной спички, чтобы выровнять конструкцию и сформировать новую геометрическую фигуру.

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После двух перемещений меняется расположение границ условного кольца. Вертикальные спички оказываются в правильном положении, а мяч уже не ограничен конструкцией со всех сторон. Таким образом, исходное условие выполнено без добавления новых спичек и без удаления лишних элементов.

Если вы справились с заданием без подсказок, это отличный повод проверить свою сообразительность. Такие упражнения тренируют пространственное мышление и учат смотреть на привычные фигуры под другим углом. Попробуйте еще одну головоломку со спичками от OBOZ.UA и проверьте, сможете ли найти правильный ответ.

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