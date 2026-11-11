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Головоломка со спичками: как "освободить" мяч

Елена БылимЕлена Былим
Time to read1 мин
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Головоломка со спичками: как "освободить" мяч
Головоломка со спичками. Источник: Скриншот с myworldtheirway.com

Головоломки со спичками – это интересный способ проверить логику, внимательность и умение находить нестандартные решения. На этот раз нужно передвинуть всего две спички, чтобы мяч оказался за пределами образованного кольца, смотрите изображение ниже.

В чем заключается задача?

Головоломка со спичками: как ''освободить'' мяч

Как освободить мяч. Источник: Скриншот с myworldtheirway.com

На изображении спички образуют конструкцию, похожую на кольцо или обруч, внутри которого находится мяч. Задача заключается в том, чтобы изменить конфигурацию фигуры, используя всего два перемещения. При этом важно не просто раздвинуть элементы, а правильно сформировать новое расположение спичек, при котором мяч больше не будет находиться внутри конструкции.

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Как решить головоломку?

Для этого нужно переместить левую вертикальную спичку вниз, расположив ее параллельно ручке обруча. После этого следует немного изменить положение горизонтальной спички, чтобы выровнять конструкцию и сформировать новую геометрическую фигуру.

Головоломка со спичками: как ''освободить'' мяч

Ответ на головоломку. Источник: Скриншот с myworldtheirway.com

После двух перемещений меняется расположение границ условного кольца. Вертикальные спички оказываются в правильном положении, а мяч уже не ограничен конструкцией со всех сторон. Таким образом, исходное условие выполнено без добавления новых спичек и без удаления лишних элементов.

Если вы справились с заданием без подсказок, это отличный повод проверить свою сообразительность. Такие упражнения тренируют пространственное мышление и учат смотреть на привычные фигуры под другим углом. Попробуйте еще одну головоломку со спичками от OBOZ.UA и проверьте, сможете ли найти правильный ответ.

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