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"Господи, до чего же мы докатились… Немые на барщину идут": Игорь Ликарчук резко отреагировал на аттестацию учителей в Киевской области

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
180
"Господи, до чего же мы докатились… Немые на барщину идут": Игорь Ликарчук резко отреагировал на аттестацию учителей в Киевской области
Иллюстративное изображение. Ликарчук раскритиковал аттестацию педагогов. Источник: Freepik

Украинский образовательный эксперт Игорь Ликарчук резко отреагировал на аттестацию педагогов в Киевской области. Так, в одном из лицеев состоялся "творческий отчет учителей, аттестующихся в 2026–2027 учебном году" под названием – "Осенняя симфония педагогической души". Во время этого школьные преподаватели не только пели и декламировали стихи, но и рисовали, участвовали в творческих конкурсах, играли в "Оркестр", выполняли "расслабляющую разминку" и так далее.

В посте в Facebook Ликарчук удивляется, до чего докатились администрации учебных заведений, требуя от педагогов проходить подобные мероприятия. Кроме того, он подчеркивает, что все это происходит в военное время и не имеет никакого отношения к аттестации учителя.

''Господи, до чего же мы докатились… Немые на барщину идут'': Игорь Ликарчук резко отреагировал на аттестацию учителей в Киевской области

Ликарчук раскритиковал аттестацию учителей в лицее в Киевской области. Источник: Скриншот

"Господи, до чего же мы докатились… За более чем полвека работы в сфере образования мне довелось увидеть немало глупостей со стороны руководителей образовательных учреждений. Но, оказывается, фантазия начальства в сфере образования неисчерпаема. Теперь учителей, которым нужно подтвердить свою профессиональную квалификацию, можно вывести на сцену и устроить из этого "симфонию педагогической души". Под звуки шахедов, зарево взрывов и с постоянным ощущением опасности", – пишет эксперт.

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Он отмечает, что учителя не должны превращаться в артистов, чтобы понравиться тем, от кого зависит решение об аттестации. По его словам, это унижение педагогов, их профессионального и человеческого достоинства.

Ликарчук также вспомнил слова украинского писателя Тараса Шевченко "Німі на панщину ідуть", сравнив образование с панщиной. Ведь учителя соглашаются на унизительные правила игры, потому что так хочет руководство, а отказать они не могут.

''Господи, до чего же мы докатились… Немые на барщину идут'': Игорь Ликарчук резко отреагировал на аттестацию учителей в Киевской области

Ликарчук резко отреагировал на аттестацию учителей в лицее в Киевской области. Источник: Freepik

"Молчаливое послушание постепенно становится профессиональной добродетелью. Умение угодить начальству иногда ценится выше, чем умение научить ребенка. Педагогическое творчество подменяют сценической самодеятельностью, а профессиональное мастерство – умением красиво отчитаться. И после этого мы годами говорим о педагогической автономии, об академической свободе, о субъектности учителя, об уважении к его профессиональному достоинству", – добавляет эксперт в сфере образования.

Он отмечает, что не может быть уважения к учителю там, где его профессиональные достижения превращают в "повод для показного действа". По словам Ликарчука, в школе должны учить человеческому достоинству, самоуважению, независимости мышления и способности отстаивать собственную позицию. Но как учителя могут воспитывать свободных людей, если сами такими себя не чувствуют.

Ликарчук саркастически предложил организаторам подобных фестивалей нарядить учителей в костюмы зайчиков и лисичек на "праздник педагогической души" и сделать это обязательным условием участия в творческом отчете. Он также предположил, что педагоги, согласившиеся на подобное участие, сошьют костюмы и сами, а затем споют песню об автономии, академической свободе и человеческом достоинстве учителя.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что образовательный эксперт поставил на место критиков котлет и рукомойников.

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