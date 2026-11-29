В сети набирает популярность простая, но увлекательная школьная активность – игра "Дашок". Педагоги делятся опытом проведения этого упражнения с младшими школьниками.

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Такая игра помогает без лишних нравоучений развивать у детей взаимовыручку и внимательность к окружающим. Об этом написали в Facebook-сообществе "Початкова школа та дошкілля".

Как устроена игра

Правила упражнения предельно просты и не требуют сложного реквизита. Каждому ученику нужен обычный лист бумаги:

Шаг первый: ребенок сгибает лист пополам и кладет его на голову – получается импровизированный козырек.

Шаг второй: дети аккуратно передвигаются по классу, стараясь, чтобы бумажный "козырек" не сдуло воображаемым "сильным ветром".

Шаг третий: при активном движении "крыши" неизбежно падают, но поднимать свою самостоятельно по правилам нельзя.

Главная механика игры строится на взаимодействии: если у ребенка упал "дашок", он должен попросить одноклассника о помощи. Тот, кто помогает, придерживает "козырек" другого ребенка, пока тот его поднимает.

Почему активность так нравится детям и учителям

По словам авторов идеи, игра быстро вовлекает класс и превращается из короткого упражнения в любимое развлечение. Ученики настолько увлекаются процессом, что продолжают играть даже на переменах, охотно помогая друг другу и искренне благодаря за выручку.

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Педагоги выделяют несколько плюсов такого формата:

Развитие эмпатии: дети учатся замечать чужую ситуацию и откликаться на просьбу о помощи.

Навык вежливого обращения: чтобы получить поддержку, нужно обратиться к другому человеку, а получив ее – поблагодарить.

Минимум подготовки: провести игру можно в любой момент урока или перемены, используя подручные материалы.

Учителя предлагают коллегам брать эту идею на заметку и использовать в работе с младшими школьниками как легкий способ укрепить дружескую атмосферу в коллективе.

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