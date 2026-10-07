''Грамота за 8 грн определяет, кто круче'': учительница истории с 18-летним стажем раскритиковала конкурсы педагогов

Учительница истории с 18-летним стажем Оксана Полищук раскритиковала современную систему оценки педагогов, в которой формальные конкурсы, публичность и "показуха" ценятся выше, чем повседневная методическая работа. По её словам, реальное качество обучения определяется не грамотами за 8 гривен или красивыми фото в соцсетях, а ежедневным тяжёлым трудом.

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Такое мнение Полищук высказала в посте в Facebook. Она отмечает, что педагогов заставляют постоянно демонстрировать открытые уроки, сертификаты, публикации и презентации. Из-за этого, например, "красивое фото" становится важнее реального интереса детей.

"Сейчас всё становится гораздо более публичным: урок покажи, сертификат покажи, дипломы покажи, участие в конкурсе покажи, публикации покажи, методическую разработку покажи, и презентацию покажи, и семинар покажи, а ещё и урок проведи. А ещё желательно, чтобы всё было красиво!" — написала Полищук.

"Помню, одна из директоров школ, с которыми я работала, отклонила все фотографии с прекрасной, замечательной, интересной, историко-интерактивной деятельности из-за того, что на фотографиях ребенок сидел в шапке. "Как это ребенок в классе сидит в шапке?" – добавила она.

По словам педагога, учебный процесс — это не постоянное развлекательное шоу, а монотонная, систематическая работа и повторение материала, которые невозможно превратить в непрерывное представление в течение длительного времени.

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Она отмечает, что даже популярные аккаунты учителей в TikTok создают ложное впечатление о педагогах и уроках, которые якобы состоят только из развлечений. Именно поэтому, резюмирует Полищук, публичные и красивые видео не всегда отражают качество проведения уроков.

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