Гранты на образование: как подтвердить сертификат, кто может воспользоваться и когда поступит первый платеж

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Что известно о Владиславе СоколовеКрокодил, 17 автомобилей у мамы и миллиарды на защите энергетики: OBOZ.UA узнал подробности о фигурантах громкого делаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийОккупанты атаковали "Епіцентр" в Кропивницком: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видеоОккупанты атаковали "Епіцентр" в Кропивницком: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видеоРоковая женщина: как выглядит китайская шпионка, соблазнившая главу Nvidia и обрушившая акции компании. ФотоРоковая женщина: как выглядит китайская шпионка, соблазнившая главу Nvidia и обрушившая акции компании. ФотоШанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу нацийШанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу нацийСША предложили изменить границы областей Украины, чтобы Россия могла объявить о полном захвате Донбасса – The EconomistСША предложили изменить границы областей Украины, чтобы Россия могла объявить о полном захвате Донбасса – The EconomistЭктор Хименес-Браво объявил "конкурс на жену" и попросился стать новым "холостяком": Григорий Решетник ответилЭктор Хименес-Браво объявил "конкурс на жену" и попросился стать новым "холостяком": Григорий Решетник ответилУмер "один из лучших украинских поэтов", который не гнался за наградами и оставил колоссальное творческое наследиеУмер "один из лучших украинских поэтов", который не гнался за наградами и оставил колоссальное творческое наследиеИзбил и изнасиловал женщину: полицейские Киева задержали злоумышленника. ФотоИзбил и изнасиловал женщину: полицейские Киева задержали злоумышленника. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Гранты на образование: как подтвердить сертификат, кто может воспользоваться и когда поступит первый платеж

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read3 мин
111
Гранты на образование: как подтвердить сертификат, кто может воспользоваться и когда поступит первый платеж
Когда магистры смогут получать гранты на образование. Источник: Freepik

В Украине началось формирование академических грантов для студентов-первокурсников, поступивших в 2026 году. После формирования записи в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) и проверки данных студенты должны лично подтвердить их в приложении Дія.

Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины на официальном сайте. Для поступивших в 2026 году государственная поддержка охватывает бакалавриат, магистратуру медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений, а также магистратуру на основе степени бакалавра.

Гранты на образование: как подтвердить сертификат, кто может воспользоваться и когда поступит первый платеж

Какой вуз стал лучшим в мире

Размер помощи определяется индивидуально с учетом результатов вступительных испытаний и предусмотренных коэффициентов. Точная сумма будет указана в сертификате.

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
3,1 т.
"Неужели, чтобы ребенка нормально кормили, нужно родиться в другой стране?" Школьные обеды в Украине и Испании поссорили сеть
3,1 т.
"Неужели, чтобы ребенка нормально кормили, нужно родиться в другой стране?" Школьные обеды в Украине и Испании поссорили сеть
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
2,2 т.
"С каких пор это превратилось в "Оскар" за операторскую работу?" Украинцы упрекнули Минобразования из-за дисквалификации детей со школьных олимпиад
2,2 т.
"С каких пор это превратилось в "Оскар" за операторскую работу?" Украинцы упрекнули Минобразования из-за дисквалификации детей со школьных олимпиад
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
2,0 т.
Почему по-украински неправильно говорить "випічка"? Известный писатель дал объяснение
2,0 т.
Почему по-украински неправильно говорить "випічка"? Известный писатель дал объяснение

Студенты, поступившие в 2024 или 2025 году и получавшие государственный грант, подтверждают продолжение поддержки на соответствующий год на условиях программы, в которой они участвуют.

Когда нужно подтвердить грант

  • Поступление в 2026 году, а также в магистратуру – с 9 до 29 ноября 2026 года.
  • Второй и третий годы обучения, продление грантов для поступивших в 2024 и 2025 годах – с 13 ноября до 3 декабря 2026 года

Как подтвердить грант в Дії

Сертификат на получение гранта формируется автоматически на основании данных ЕГЭБО для обучающихся, которые соответствуют условиям программы.

  • Обновить приложение Дія и проверить, активирована ли Дія.Підпис.
  • После получения уведомления открыть сертификат в Дії.
  • Проверить персональные данные, название учебного заведения и образовательной программы, сумму гранта и срок подтверждения.
  • Подтвердить согласие на получение или продление гранта с помощью Дія.Підпису в установленный срок.

Если сертификат не появился или в нем есть ошибка, необходимо обратиться в свое учебное заведение для проверки данных в ЕГЭБО. Сертификаты будут передавать в Дію после внесения и проверки информации, поэтому они могут появляться в разное время.

При возникновении технических проблем с подтверждением сертификата в мобильном приложении Дія оперативно обратитесь к техническому администратору приложения Дія.

Когда поступят средства

После подтверждения сертификата МОН будет издавать приказы о предоставлении или продлении грантов. В них будут определять размер помощи и распределение суммы на платежи. Средства будут перечислять непосредственно учебным заведениям по мере утверждения приказов в течение ноября–декабря 2026 года. Первый платеж по программе грантов планируется осуществить до конца 2026 года.

Какова сумма гранта на обучение в 2026 году

Базовые суммы для получателей степени бакалавра (и магистратуры медицинского, фармацевтического, ветеринарного направлений)

  • 18 500 грн – если два предмета НМТ сданы на 150+ баллов; для специальностей с особой поддержкой – на 140+ баллов;
  • 27 000 грн – если два предмета НМТ сданы на 170+ баллов.

Базовые суммы для поступивших в магистратуру в 2026 году

  • 27 000 грн – если предметы ЕВЭ и ЕПВИ/ЕДКИ сданы на 140+ баллов; для специальностей с особой поддержкой – на 130+ баллов;
  • 40 000 грн – если каждый из двух предметов ЕВИ и ЕПВИ/ЕДКИ сдан на 160+ баллов.

Размер гранта может быть выше базового благодаря коэффициентам поддержки отдельных специальностей – 1,3 или 1,5.

Также сохраняется дополнительная поддержка для абитуриентов, которые в этом году получили полное общее среднее образование в Запорожской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях и выбирают обучение в учреждениях высшего образования в этих же областях, за счет применения повышающего коэффициента 1,5. Коэффициент не применяется к абитуриентам из указанных регионов, выбравшим обучение в других областях, а также к тем, кто поступает в прифронтовые вузы из других областей.

Точный размер гранта и основания для его определения будут указаны в электронном сертификате, который сформируется автоматически и поступит в приложение Дія.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой университет стал лидером по количеству абитуриентов в 2026 году.

Похожие темы
Образование в УкраинеУкраинавысшее образованиегрантыМинистерство образования и науки Украины (МОН)
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!