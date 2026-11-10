Гранты на образование: как подтвердить сертификат, кто может воспользоваться и когда поступит первый платеж
В Украине началось формирование академических грантов для студентов-первокурсников, поступивших в 2026 году. После формирования записи в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) и проверки данных студенты должны лично подтвердить их в приложении Дія.
Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины на официальном сайте. Для поступивших в 2026 году государственная поддержка охватывает бакалавриат, магистратуру медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений, а также магистратуру на основе степени бакалавра.
Размер помощи определяется индивидуально с учетом результатов вступительных испытаний и предусмотренных коэффициентов. Точная сумма будет указана в сертификате.
Студенты, поступившие в 2024 или 2025 году и получавшие государственный грант, подтверждают продолжение поддержки на соответствующий год на условиях программы, в которой они участвуют.
Когда нужно подтвердить грант
- Поступление в 2026 году, а также в магистратуру – с 9 до 29 ноября 2026 года.
- Второй и третий годы обучения, продление грантов для поступивших в 2024 и 2025 годах – с 13 ноября до 3 декабря 2026 года
Как подтвердить грант в Дії
Сертификат на получение гранта формируется автоматически на основании данных ЕГЭБО для обучающихся, которые соответствуют условиям программы.
Если сертификат не появился или в нем есть ошибка, необходимо обратиться в свое учебное заведение для проверки данных в ЕГЭБО. Сертификаты будут передавать в Дію после внесения и проверки информации, поэтому они могут появляться в разное время.
При возникновении технических проблем с подтверждением сертификата в мобильном приложении Дія оперативно обратитесь к техническому администратору приложения Дія.
Когда поступят средства
После подтверждения сертификата МОН будет издавать приказы о предоставлении или продлении грантов. В них будут определять размер помощи и распределение суммы на платежи. Средства будут перечислять непосредственно учебным заведениям по мере утверждения приказов в течение ноября–декабря 2026 года. Первый платеж по программе грантов планируется осуществить до конца 2026 года.
Какова сумма гранта на обучение в 2026 году
Базовые суммы для получателей степени бакалавра (и магистратуры медицинского, фармацевтического, ветеринарного направлений)
Базовые суммы для поступивших в магистратуру в 2026 году
Размер гранта может быть выше базового благодаря коэффициентам поддержки отдельных специальностей – 1,3 или 1,5.
Также сохраняется дополнительная поддержка для абитуриентов, которые в этом году получили полное общее среднее образование в Запорожской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях и выбирают обучение в учреждениях высшего образования в этих же областях, за счет применения повышающего коэффициента 1,5. Коэффициент не применяется к абитуриентам из указанных регионов, выбравшим обучение в других областях, а также к тем, кто поступает в прифронтовые вузы из других областей.
Точный размер гранта и основания для его определения будут указаны в электронном сертификате, который сформируется автоматически и поступит в приложение Дія.
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