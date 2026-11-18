В сети завирусилось видео-пародия популярной блогера Виктории Бондаревой. Женщина с якобы взрослым сыном показала, что было бы, если бы дети разговаривали с родителями так, как те проводили с ними уроки.

Видео дня

Пост в TikTok менее чем за сутки собрал более 100 тысяч просмотров. В нем звезды сети использовали самые популярные фразы вроде: "12 часов ночи, когда ты собирался мне это сказать?" "ничего больше не забыл?" "голову дома не забыл?" "почему ты сутулишься?" и тому подобное.

Украинцам понравилась такая пародия, и они узнали себя. Кроме того, многие добавили и свои фразы, которые говорили им родители. В частности, "все равно ничего не умеешь" или "это только в черновике, а еще переписывать".

"Мне еще и говорила – сейчас заберу, все равно ничего не умеешь! А потом, когда что-то получалось, – все, заберу, ты и так умная, а с этим так вообще!"

"А как тетради переписывали от корки до корки, новую нельзя было начать".

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В то же время другие отмечали естественную игру блогеров, ведь парень на видео так грозно сказал выпрямить спину, что некоторые зрители действительно его послушались.

"Я с тобой сюсюкаться не буду. Чего ты горбишься?"

"Я уже сама выпрямила спину. Ну очень жизненно".

Главные истории дня

"Он так гаркнул: "не сутулься", что я аж выпрямилась".

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