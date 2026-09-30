Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Банки принимают в украинцев доллары по новому курсуБанки принимают в украинцев доллары по новому курсу: сколько стоит валюта 30 сентябряракетаРоссия напала на Киев и область: число жертв возросло, среди пострадавших — спасатель. Фото и видеоИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриДональд Трамп и Владимир ПутинТрамп приглашает Путина в Майами на саммит G20: чего США хотят от Кремля и чем это опасно для Украины. Интервью с ВеселовскимПутин сделал циничное заявление о Донбассе и "гарантиях безопасности" для РоссииПутин сделал циничное заявление о Донбассе и "гарантиях безопасности" для РоссииСемья Хайден Панеттьери отреагировала на судебный иск Владимира Кличко: что они об этом думаютСемья Хайден Панеттьери отреагировала на судебный иск Владимира Кличко: что они об этом думаютСамолет Дубай – Тель-Авив подал сигнал о похищении из-за потасовки пилотов: на борту таки были украинец и россиянинСамолет Дубай – Тель-Авив подал сигнал о похищении из-за потасовки пилотов: на борту таки были украинец и россиянинКакая девичья фамилия была у Елены Зеленской и почему её считают редкойКакая девичья фамилия была у Елены Зеленской и почему её считают редкойСколько денег теряет экономика Украины из-за российских обстреловПутин пытается "выключить"экономику Украины: сколько теряет бюджет из-за обстреловПутин тайно вылетел с Кабаевой за границу: всплыли подробностиПутин тайно вылетел с Кабаевой за границу: всплыли подробности

"Как миленький": как красиво сказать на украинском языке

Алина Милсент
Алина Милсент
Time to read1 мин
icon 85
"Как миленький": как красиво сказать на украинском языке
Правила украинского языка
Источник: Создано с помощью ИИ

Русское разговорное выражение "как миленький" обычно используют, когда хотят сказать, что человек что-то сделает без возражений, без сопротивления или без лишних препятствий. Дословный перевод здесь будет звучать неестественно.

На украинском языке лучше подобрать эквивалент в зависимости от ситуации. OBOZ.UA рассказывает, как правильно перевести это выражение.

Наиболее естественные варианты:

  • любісінько;
  • безперечно;
  • не сперечаючись;
  • без зайвих слів;
  • як слід;
  • слухняно.

Він любісінько все зробить.

Він усе зробить без зайвих слів.

Итак, универсального единственного соответствия нет. Лучший вариант зависит от контекста.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что названия привычных продуктов нередко становятся источником языковых ошибок. Одна из них касается овоща, который по-русски называют "цветная капуста". Из-за буквального перевода можно услышать вариант "кольорова капуста", однако на украинском языке нормативное название другое.

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 516
"Ваш пес на нашій соломі спав": что означает этот колоритный украинский фразеологизм
icon 516
"Ваш пес на нашій соломі спав": что означает этот колоритный украинский фразеологизм
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 225
Сколько стоит роза? Задача по математике заставила украинцев попотеть: не справился даже ИИ
icon 225
Сколько стоит роза? Задача по математике заставила украинцев попотеть: не справился даже ИИ
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 220
Сделайте уравнение правильным: головоломка со спичками
icon 220
Сделайте уравнение правильным: головоломка со спичками

Также OBOZ.UA рассказывал, что означает колоритный украинский фразеологизм "ваша собака на нашей соломе спала".

Похожие темы
толкование словукраинский язык
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться