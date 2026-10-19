Переехав во Францию в 2022 году и открывая для себя новую (тогда казавшуюся временной) страницу жизни, у меня появилась возможность познакомиться с незнакомой мне школьной системой, а также с самой приятной частью этого процесса – школьными каникулами, или vacances. Из своего детства в Украине я помню короткие каникулы в каждом сезоне: осенние, зимние, весенние и длинные летние. Во Франции организация другая: школьные каникулы в течение года распределены довольно равномерно и проходят примерно каждые 6–7 недель.

Видео дня

Все каникулы, кроме летних, длятся около двух недель. Лично мне это кажется удачным распределением учебной нагрузки на школьников, хотя оно и отнимает часть их летнего отдыха: школьники во Франции летом свободны лишь в течение восьми недель – почти на месяц меньше, чем в Украине.

Во время французских каникул приостанавливается значительная часть образовательной деятельности: школы, колледжи, лицеи, творческие и спортивные секции. Даже движение городских автобусов меняется. На автобусных остановках всегда указано расписание: на время учебного периода и на время каникул, то есть в учебное время график движения автобусов возле учебных заведений приспособлен к началу и окончанию занятий.

Когда мы переехали во Францию, меня поразило, как французская система пытается снизить нагрузку на инфраструктуру во время школьных каникул. Поэтому, в зависимости от начала и окончания некоторых каникул (vacances), Франция разделена на три зоны: A, B и C. Это касается именно зимних (Vacances d’hiver) и весенних (Vacances de printemps) каникул и помогает распределить поток туристов и снизить нагрузку на дороги, поезда, отели и горнолыжные курорты. Все остальные каникулы начинаются одновременно на всей территории Франции: осенние – Vacances de la Toussaint; рождественские – Vacances de Noël; летние – Vacances d’été.

РЕКЛАМА

Мы проживаем в зоне B. В 2026/2027 учебном году нас ждут каникулы:

17 октября – 2 ноября;

19 декабря – 4 января;

20 февраля – 8 марта;

17 апреля – 3 мая.

Летние каникулы начинаются 3 июля и продлятся до начала нового учебного года в 2027 году.

Как быть работающим родителям

В 2022 году, когда пребывание за границей казалось временным явлением, мне даже нравилось, что есть возможность отдохнуть от французской школы, адаптации и активного изучения детьми языка. "Но… как же быть тем, у кого нет возможности каждые полтора месяца сидеть с детьми дома по две недели?" – еще тогда подумала я.

Главные истории дня

Шло время, и я начала искать работу. Почти одновременно возник вопрос: по средам (в нашем городе это день, свободный от занятий) и на каникулах куда отправлять детей? Решение мне подсказали в мэрии нашего города: оказалось, что при почти каждой коммуне действует как минимум один так называемый центр развлечений (Centre de loisirs). Внашем городе их три, и можно выбрать тот, который больше подходит территориально или по предлагаемым занятиям.

Я выбрала центр досуга, расположенный недалеко от нашего дома и моего места работы: Moulin de la Valla – "Мельница де ла Валла". Он расположен на большой зеленой территории, вдали от проезжей части, и состоит из отдельных одноэтажных зданий.

РЕКЛАМА

Привозить детей можно с 7:30 до 9:00, после чего каждая группа начинает заниматься по расписанию, которое длится до 16:30. Затем дети просто гуляют и играют под присмотром до 18:30.

Для записи мне нужно было подать стандартный для детских учреждений во Франции пакет документов:

счет за электроэнергию, подтверждающий наш адрес,

свидетельства о рождении детей,

медицинские карты с данными о прививках,

медицинские справки в случае проблем со здоровьем,

фотографии и прочее.

РЕКЛАМА

После создания онлайн-досье я могла записывать детей в развлекательный центр по средам и на каникулы. Мест всегда было немного, поэтому приходилось "ловить" даты начала записи, чтобы успеть забронировать место.

В нашем центре принимали детей в возрасте от 3 до 11 лет.

Каждая возрастная группа – в отдельном зале, с профессиональными аниматорами, прошедшими специальное обучение (CPJEPS, BPJEPS – для постоянных сотрудников и BAFA – для временных, например, во время летних каникул, когда основному составу аниматоров нужны помощники. Обычно это лицеисты и студенты, которые хотят подзаработать). Мне кажется, это очень интересный опыт: дети общаются с молодежью, шутят, слушают музыку, а молодежь не только подрабатывает, но и учится находить общий язык с детьми разного возраста. При этом рядом всегда присутствует профессиональный воспитатель.

РЕКЛАМА

У каждой возрастной группы – свое расписание, но общая схема выглядит примерно так: утром дети могут выбрать утреннюю активность, а после обеда – еще одну.

Если нет экскурсии или вылазки в лес, выбор обычно стоит между рукоделием и спортом. В лесу строят домики из дерева, ориентируются на местности, катаются на велосипедах. Из видов спорта дети могут выбирать бадминтон, баскетбол, футбол или бассейн во время летних каникул.

РЕКЛАМА

Кондиционеры и кинотеатры – защита от жары

В последние годы летом во Франции стоит невыносимая жара. К счастью, наш развлекательный центр оборудован кондиционерами, в отличие от школы (которая, кстати, работает до первых чисел июля, когда дети просто не могут находиться в классах, потому что температура там достигает 38 градусов).

В целом, во время жары, дождя или сильного холода дети либо остаются в здании развлекательного центра и смотрят фильмы и мультфильмы, либо ездят в кинотеатр.

Стоимость пребывания в развлекательном центре

Ребенок может оставаться в центре только утром, до обеда, на утро вместе с обедом или на весь день. Стоимость одного дня пребывания ребенка в развлекательном центре зависит от выбранного варианта и дохода семьи. Она может составлять от 5,96 до 20,69 евро (от 301 до 1045 грн) в день или от 2 до 7,40 евро (от 101 до 374 грн) за полдня без обеда.

РЕКЛАМА

Ежегодно цены пересматриваются и корректируются. Если дети остаются на полный день, в стоимость входят обед и полдник.

Дети говорят, что в центре готовят очень вкусно. В качестве примера приведу меню обедов на ближайшие каникулы:

Понедельник: табуле из органических продуктов; картофельные галеты; салат "Батавия" из органических продуктов; сыр Kiri; на десерт – местные яблоки из органического выращивания.

из органических продуктов; картофельные галеты; салат "Батавия" из органических продуктов; сыр Kiri; на десерт – местные яблоки из органического выращивания. Вторник: риет из лосося; гратен из курицы био и теста био; сыр Babybel; виноград.

из лосося; гратен из курицы био и теста био; сыр Babybel; виноград. Среда: огурец со сметаной; мидии от шефа; картофель фри; булочка с фруктами.

огурец со сметаной; мидии от шефа; картофель фри; булочка с фруктами. Четверг: колбаса "Розет" с огурцом; говядина по-бургундски; морковь с картофелем; сыр с фруктами.

колбаса "Розет" с огурцом; говядина по-бургундски; морковь с картофелем; сыр с фруктами. Пятница: тертая морковь с соусом; рыба с овощами; шпинат; йогурт; миндальное пирожное.

морковь с соусом; рыба с овощами; шпинат; йогурт; миндальное пирожное. На полдник обычно дают булочку с шоколадом, йогуртовый пирог или другую выпечку.

РЕКЛАМА

Дети возвращаются из центра полные эмоций. Мне запомнилось, как развлекательный центр организовывал поездки на велосипедах, экскурсии в кинологические центры, где детей учили обращаться с собаками, и даже были встречи с полицейскими. Там дети ездили на маленьких машинках по миниатюрному городку с детской разметкой и светофорами, переходили маленькие пешеходные переходы и изучали начальные правила дорожного движения.

РЕКЛАМА

Палатки, байдарки и спасательные операции в горах

Также во время каникул родители могут записать детей на поездки, организуемые развлекательным центром. Чаще всего это поездки с палатками. Так, мой старший сын посетил живописную деревушку Нажак, расположенную на крутом гребне над ущельями реки Аверон в регионе Окситания. Эта деревня входит в список "Самых красивых деревень Франции" (Plus Beaux Villages de France). Дети сплавлялись на байдарках и в целом были в восторге от атмосферы и путешествия.

РЕКЛАМА

Зимой в нашем центре организуют даже поездки на горнолыжные курорты. В прошлом году мой средний сын поехал в Шамони кататься на лыжах у горы Монблан – разве это не мечта? Но Ее Величество Погода распорядилась иначе: выпало несколько метров снега, и дети оказались в снежной ловушке, без доступа к магазинам и под угрозой схода лавин. Поэтому вместо катания уже на следующий день после приезда детей пришлось спускать со второго этажа дома (дверь первого этажа засыпало снегом), а специальные горные жандармы (Peloton de gendarmerie de haute montagne) помогали эвакуировать детей с горы.

РЕКЛАМА

Сначала под их присмотром дети с лопатами пешком добрались до подъемника. Затем спустились вниз на кресельных подъемниках, дальше – на санках, а потом добрались до фуникулера, который доставил их туда, где их смог забрать автобус.

Для восьмилетнего ребенка – настоящее приключение на всю жизнь! Для родителей – несколько дополнительных седых волос, пока мы не получили сообщение: "Спустились".

Читайте также: "Сына заставляли 40 раз писать: "Я не смеюсь на уроке". Украинка – о школах во Франции, "скамейке наказаний" и трехлетних детях, которым нельзя прыгать в лужу"

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...