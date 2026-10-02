''Пусть уже открывают родильные отделения в детских садах!'' Группы для младенцев от 3 месяцев в Кропивницком возмутили пользователей сети

Украинцы возмутились из-за групп в детском саду в Кропивницком, куда родители могут отдавать младенцев, достигших 3 месяцев. На это обратил внимание эксперт в области образования Виктор Громовой, который рассказал, что мама была вынуждена отдать его в такую группу в таком возрасте, ведь колхоз не мог обойтись без бухгалтера.

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Об этом специалист написал в посте в Facebook, под которым и разгорелась дискуссия. Сам же Громовой поделился, что у него был неудачный опыт, ведь он едва не погиб, находясь в такой группе, и попал в больницу.

"Кропивницкий задает тренды: в детских садах города появились группы для младенцев от 3 месяцев! Пожалуйста, не следуйте примеру моего родного города. Говорю как человек, которого мама была вынуждена отдать в детский сад в три месяца. Потому что колхоз "Дружба" не мог обойтись без квалифицированного бухгалтера. Еле выжил... Несколько раз попадал в больницу. Один раз дело дошло до клинической смерти. Никому такого не пожелаю. Вот такой мой, прости, Господи, "родительский фидбек", – написал Громовой.

В комментариях некоторые пользователи сети сетовали, что при наличии таких групп в детских садах можно сразу открывать родильные отделения. А некоторые отмечали, что подобные заведения только вредят детям, которые получают травматический опыт в столь раннем возрасте.

"Ни за что на свете бы не отдала! Я не смогла бы не видеть, как растет мой ребенок. А еще знать, что она скучает по мне, что на нее могут злиться или быть к ней невнимательными. До 3 лет ребенок должен быть с мамой".

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"Я несколько лет работала в яслях. Наслушалась рассказов старших коллег о "легендарных временах", когда детей сдавали в 1,5 месяца, и это был кошмар. На группу приходился один воспитатель и, в лучшем случае, две няни, а также малыши, нуждающиеся в материнской заботе".

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"По своему опыту скажу, что некоторые дети даже в 2 года не готовы к детскому саду".

В то же время другие отмечали, что не все мамы имеют возможность находиться в декрете, поэтому в подобные учреждения отдают детей "не от хорошей жизни", и это вынужденная мера, когда не с кем оставить ребенка.

"Не у всех мам есть финансовая возможность оставаться в декрете. Вряд ли кто-то отдаст туда ребенка "из-за хорошей жизни", а не из-за безысходности. Поэтому хорошо, что есть такая возможность".

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"Знаете, это вынужденная мера. Когда другого варианта нет, то хотя бы такой детский сад некоторым мамам будет в помощь. Подумайте, сколько сейчас мам остались одни дома с детьми, сколько потеряли мужей. Сидеть дома без денег – не самая приятная забава. И если кому-то из мам это будет хоть какой-то помощью – то уже хорошо. Бабушки тоже есть не у всех".

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"Для многих женщин это единственный способ выжить с ребенком. И, в то же время, появление таких групп – это доказательство полного провала всей демографической политики".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что родители пожаловались на санузлы в Кровпницком лицее, где дети ходят в туалет в ведро.

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