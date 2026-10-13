''Разве у детей мало стресса?'' Олимпиада на фоне взрывов в Киеве разозлила сеть

В сети разгорелась дискуссия по поводу проведения олимпиад в Киеве во время взрывов. На эту ситуацию обратил внимание учитель украинского языка и литературы Юрий Телец (Пеони), который удивился, зачем проводить интеллектуальные соревнования в такое время.

Видео дня

Под постом педагога в Threads украинцы поддержали учителя. Большинство пользователей сети отметили, что вообще не понимают, зачем необходимые олимпиады. В частности, они считают олимпиадную деятельность неактуальной. Кроме того, сейчас дети много времени учатся в укрытии, и им придется проводить там время еще и в выходной день.

"На мой взгляд, это олимпиадное движение уже вообще неактуально. У детей нет мотивации участвовать в них, как и у учителей. Не буду, конечно, говорить за всех, но в основном это так. И почему у нас все "не актуально", а вот олимпиады писать как раз самое время?"

!Меня назначили ответственной за организацию и проведение первого тура олимпиады в общине. Узнала об этом по телефону. У нас дети учатся все время в укрытии, потому что мы работаем очно. Тащить их в тот подвал еще и в воскресенье? Спасибо, не нужно".

РЕКЛАМА

В то же время некоторые отметили, что подобные соревнования были бы уместны для тех, кому нравится математика, ведь по этому предмету учителя и ученики хотят участвовать в олимпиадах.

"Могу привести другой пример, связанный с математикой. Там и ученики, и учителя хотят участвовать в олимпиадах. Но это из-за сильного движения олимпиадников. Всем остальным олимпиада особо и не нужна".

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что заслуженный учитель Украины поддержал идею проведения школьных олимпиад.