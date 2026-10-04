''Мальчик отрезал себе часть ноги, чтобы накормить орла…'' Украинцев потрясла народная сказка в учебнике для 3-го класса

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Украинцы платят за "скрытые" киловаттыУкраинцы платят за "скрытые" киловатты: почему счетчик "крутится", хотя техника выключенаУкраинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператораУкраинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: на какой чаще всего переходятУкраинцы утилизируют "Ланосы" и "Жигули"Украинцы утилизируют "Ланосы" и "Жигули": почему избавляются от машинСилы обороны провели две успешные наступательные операции, — ЗеленскийСилы обороны провели две успешные наступательные операции, — Зеленский"Москва падет": сколько энергетических узлов в России и на оккупированной территории поразили ВСУ за три месяца. Видео"Москва падет": сколько энергетических узлов в России и на оккупированной территории поразили ВСУ за три месяца. Видео"Посвятил театру большую часть своей жизни": скончался народный артист Украины Олег Шаварский. Фото"Посвятил театру большую часть своей жизни": скончался народный артист Украины Олег Шаварский. ФотоИмущество ПриватБанка выставили на продажуИмущество ПриватБанка выставили на продажу: полный список и фото объектовКличко посетил военных на Харьковском направлении и передал помощь из столицы. ФотоКличко посетил военных на Харьковском направлении и передал помощь из столицы. ФотоВ Запорожской области в результате ударов FPV-дронов есть погибшие и раненые. ФотоВ Запорожской области в результате ударов FPV-дронов есть погибшие и раненые. ФотоДенисов словами про "вражескую территорию" объяснил, почему украинский клуб октазался играть в ПольшеДенисов словами про "вражескую территорию" объяснил, почему украинский клуб октазался играть в Польше

"Мальчик отрезал себе часть ноги, чтобы накормить орла…" Украинцев потрясла народная сказка в учебнике для 3-го класса

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
Time to read3 мин
icon 462
"Мальчик отрезал себе часть ноги, чтобы накормить орла…" Украинцев потрясла народная сказка в учебнике для 3-го класса
Наталья Радич рассказала в Instagram о необычной сказке для 3-го класса. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Наталья Радич в Instagram рассказала о народной сказке из учебника чтения для третьего класса, которая удивила ее жестоким эпизодом. По сюжету мальчик, кормящий орла во время полета, отрезает кусок собственной ноги, когда другого мяса уже не остается.

Женщина опубликовала отрывок сказки и спросила других родителей, уместно ли читать такой текст детям в возрасте 8–9 лет. Она также отметила, что народные сказки традиционно содержат испытания, жестокость, смерть и борьбу добра со злом.

Наталья Радич зачитала фрагмент, в котором орлу сначала дают мясо, а затем мальчик отрезает часть собственной ноги. После этого герой поливает рану живой водой, и она заживает.

Читайте также
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
icon 2,0 т.
"А вы в школе учились?" Папа второклассника не справился с простым заданием по математике и подвергся критике
icon 2,0 т.
"А вы в школе учились?" Папа второклассника не справился с простым заданием по математике и подвергся критике
Даниил БорщДаниил Борщ
icon 1,4 т.
Сколько синих шариков у Марийки? Задача для 4 класса, над которой ломают голову взрослые
icon 1,4 т.
Сколько синих шариков у Марийки? Задача для 4 класса, над которой ломают голову взрослые
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 399
Что вы увидели первым? Тест покажет вашу слабость в отношениях
icon 399
Что вы увидели первым? Тест покажет вашу слабость в отношениях

"Но у самого верха орлу не хватило мяса. И тогда мальчик отрезал и отдал ему свою икру. А на рану полил живой водой, и она зажила", – говорится в опубликованном отрывке.

''Мальчик отрезал себе часть ноги, чтобы накормить орла…'' Украинцев потрясла народная сказка в учебнике для 3-го класса

Дивна казка розбурхала мережу. Источник: instagram.com/nataliaradich

Автор поста призналась, что ей стало страшно от того, что именно такой текст читают дети. Она спросила мам третьеклассников, считают ли они этот момент странным или она сама слишком остро на него отреагировала.

Реакция родителей

В комментариях пользователи отметили, что помнят эту сказку еще со своего детства. Некоторые из них рассказали, что в детстве воспринимали подобные сюжеты гораздо спокойнее.

"Это же сказка, даже из моего детства, помню )) А что вам читали в детстве?" – написала одна из пользовательниц.

''Мальчик отрезал себе часть ноги, чтобы накормить орла…'' Украинцев потрясла народная сказка в учебнике для 3-го класса

Дивна казка розбурхала мережу. Источник: instagram.com/nataliaradich

Другая вспомнила, что ее прабабушка рассказывала эту сказку еще в 1985 году. По ее словам, в той версии, которую она помнит, орел должен был отрыгнуть мясо, после чего оно снова прижилось к ноге парня.

"Это же сказка. В сказках и головы рубят. И руки-ноги. И вместо одной головы – три вырастали", – отметила она.

''Мальчик отрезал себе часть ноги, чтобы накормить орла…'' Украинцев потрясла народная сказка в учебнике для 3-го класса

Дивна казка розбурхала мережу. Источник: instagram.com/nataliaradich

Еще одна комментаторша вспомнила сюжет о волке, которому вскрывают живот, достают козлят, а затем засыпают в него камни и зашивают. Другие пользователи также написали, что в детстве любили такие сказки и не считали их страшными.

''Мальчик отрезал себе часть ноги, чтобы накормить орла…'' Украинцев потрясла народная сказка в учебнике для 3-го класса

Дивна казка розбурхала мережу. Источник: instagram.com/nataliaradich

Ранее OBOZ.UA сообщал, что МОН разработало подробные рекомендации о том, как должны работать различные учебные заведения, если зимой из-за российских атак в городах не будет света, отопления и водоснабжения. Ведомство ввело пять уровней реагирования на длительные отключения электроэнергии.

Похожие темы
МояШколаИнтересно школьникамшколадетилитература
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться