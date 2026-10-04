''Мальчик отрезал себе часть ноги, чтобы накормить орла…'' Украинцев потрясла народная сказка в учебнике для 3-го класса

Наталья Радич в Instagram рассказала о народной сказке из учебника чтения для третьего класса, которая удивила ее жестоким эпизодом. По сюжету мальчик, кормящий орла во время полета, отрезает кусок собственной ноги, когда другого мяса уже не остается.

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Женщина опубликовала отрывок сказки и спросила других родителей, уместно ли читать такой текст детям в возрасте 8–9 лет. Она также отметила, что народные сказки традиционно содержат испытания, жестокость, смерть и борьбу добра со злом.

Наталья Радич зачитала фрагмент, в котором орлу сначала дают мясо, а затем мальчик отрезает часть собственной ноги. После этого герой поливает рану живой водой, и она заживает.

"Но у самого верха орлу не хватило мяса. И тогда мальчик отрезал и отдал ему свою икру. А на рану полил живой водой, и она зажила", – говорится в опубликованном отрывке.

Автор поста призналась, что ей стало страшно от того, что именно такой текст читают дети. Она спросила мам третьеклассников, считают ли они этот момент странным или она сама слишком остро на него отреагировала.

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Реакция родителей

В комментариях пользователи отметили, что помнят эту сказку еще со своего детства. Некоторые из них рассказали, что в детстве воспринимали подобные сюжеты гораздо спокойнее.

"Это же сказка, даже из моего детства, помню )) А что вам читали в детстве?" – написала одна из пользовательниц.

Другая вспомнила, что ее прабабушка рассказывала эту сказку еще в 1985 году. По ее словам, в той версии, которую она помнит, орел должен был отрыгнуть мясо, после чего оно снова прижилось к ноге парня.

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"Это же сказка. В сказках и головы рубят. И руки-ноги. И вместо одной головы – три вырастали", – отметила она.

Еще одна комментаторша вспомнила сюжет о волке, которому вскрывают живот, достают козлят, а затем засыпают в него камни и зашивают. Другие пользователи также написали, что в детстве любили такие сказки и не считали их страшными.

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