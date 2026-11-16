''Кто хоть раз мечтал сжечь учебник по ЯИМ на кухонной плите?'' Родители школьников устроили дискуссию из-за домашних заданий

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Какой будет индексация пенсийВ Украине проведут масштабный перерасчет пенсий: на сколько и когда повысятВ Ростовской области РФ прогремели взрывы: загорелась нефтебаза в Азове. Фото и видеоВ Ростовской области РФ прогремели взрывы: загорелась нефтебаза в Азове. Фото и видеоНовое масштабное "большое строительство" В УкраинеНовое масштабное "большое строительство" В Украине: что хотят построить в обход РоссииВ Украине "подскочили" цены на землюВ Украине "подскочили" цены на землю: сколько теперь стоит гектарСколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в ноябре 2026 годаСтарые цены больше неактуальны: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в ноябре 2026 годаНацбанк выпустит новые 2 грнНацбанк выпустит новые 2 грн: будут в оригинальном дизайнеСтепан Гига мог бы праздновать 67-летие: какие скандалы вспыхнули вокруг его детей и за что стыдили друзей певца после похоронСтепан Гига мог бы праздновать 67-летие: какие скандалы вспыхнули вокруг его детей и за что стыдили друзей певца после похоронСилы обороны уничтожили 2 560 оккупантов, 6 средств ПВО и почти 800 единиц автотехники армии РФ за сутки – ГенштабСилы обороны уничтожили 2 560 оккупантов, 6 средств ПВО и почти 800 единиц автотехники армии РФ за сутки – Генштаб"Как это пропустили в учебную программу?" Украинцев возмутила сказка о зайчике, который хотел утопиться в реке"Как это пропустили в учебную программу?" Украинцев возмутила сказка о зайчике, который хотел утопиться в рекеStarlinkРоссия воспользовалась ограничением Starshield для атак на Украину: в ISW указали на угрозы
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Кто хоть раз мечтал сжечь учебник по ЯИМ на кухонной плите?" Родители школьников устроили дискуссию из-за домашних заданий

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
417
"Кто хоть раз мечтал сжечь учебник по ЯИМ на кухонной плите?" Родители школьников устроили дискуссию из-за домашних заданий
Иллюстративное изображение. Родители поспорили из-за задания по ЯДС. Источник: Unsplash

Украинцы пожаловались на программу Новой украинской школы, в частности на учебник по предмету "Я исследую мир". Одна из репетиторов с ником rishkko спросила родителей, не хочется ли им время от времени сжечь школьное издание.

Под постом в Threads развернулась дискуссия. Значительное количество пользователей сети отмечали, что хотели бы избавиться от многих учебников, ведь в них трудно понять задания и то, как их выполнять. В то же время некоторые говорили, что выбросили бы книги из окна, а кто-то удивлялся, что детям нужно было нарисовать и приклеить фотографии членов семьи, хотя ребенок почти никого не знает, ведь их уже нет в живых. Некоторые родители отмечали, что чем старше становятся дети, тем больше их удивляет учебная программа.

Читайте также
Алина МилсентАлина Милсент
270
Сколько павлинов на картинке? Самые сообразительные назовут ответ за 11 секунд
270
Сколько павлинов на картинке? Самые сообразительные назовут ответ за 11 секунд
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
510
Не говорите "не переживай": как помочь ребенку справиться с сильными эмоциями, когда родители подавлены
510
Не говорите "не переживай": как помочь ребенку справиться с сильными эмоциями, когда родители подавлены
Алина МилсентАлина Милсент
339
Как вы реагируете на перемены? Покажет простой тест с чашками
339
Как вы реагируете на перемены? Покажет простой тест с чашками
''Кто хоть раз мечтал сжечь учебник по ЯИМ на кухонной плите?'' Родители школьников устроили дискуссию из-за домашних заданий

Украинские родители пожаловались на учебник ЯИМ. Источник: Скриншот

"Я все хочу сжечь. Вроде задания простые, но они так закручивают эти вопросы, задания, что я смотрю, читаю и ничего не понимаю, чего они хотят от меня и моего ребенка".

''Кто хоть раз мечтал сжечь учебник по ЯИМ на кухонной плите?'' Родители школьников устроили дискуссию из-за домашних заданий

Что не так с учебниками НУШ. Источник: Скриншот

"Или выбросить с балкона".

''Кто хоть раз мечтал сжечь учебник по ЯИМ на кухонной плите?'' Родители школьников устроили дискуссию из-за домашних заданий

Украинцы пожаловались на учебники НУШ. Источник: Скриншот

"Книгу не хотела, а вот печатную тетрадь сожгла бы с удовольствием".

"Да, было задание: нарисуйте членов семьи, бабушек, дедушек, родителей или приклейте фото". У нас жива только одна бабушка, остальных нет в живых, и он их не видел. А как рисовать? "Палка-палка – человечек?"

''Кто хоть раз мечтал сжечь учебник по ЯИМ на кухонной плите?'' Родители школьников устроили дискуссию из-за домашних заданий

Что не так с учебниками НУШ. Источник: Скриншот

''Кто хоть раз мечтал сжечь учебник по ЯИМ на кухонной плите?'' Родители школьников устроили дискуссию из-за домашних заданий

Украинцы пожаловались на школьные учебники. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что пользователей разделила идея отменить домашние задания во время войны.

Похожие темы
Образование в УкраинеУкраинашколаЯ исследую мир (ЯИМ)
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!