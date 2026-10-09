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"Кто меня возьмет на работу?" Мама школьницы поделилась криком души из-за дистанционного обучения

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
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"Кто меня возьмет на работу?" Мама школьницы поделилась криком души из-за дистанционного обучения
Украинка пожаловалась, что дистанционное обучение ребенка не позволяет ей устроиться на работу. Источник: Pexels

График дистанционного обучения "неделя в школе – неделя дома" создает огромные проблемы для родителей и не дает им полноценно работать. На это эмоционально пожаловалась киевлянка Дарья Самохвалова, дочь которой перешла на эту систему из-за непрекращающегося воздушного террора со стороны России.

Своим возмущением женщина поделилась в видео на своей странице в TikTok. Ролик посмотрели более 250 тысяч раз и оставили под ним почти тысячу комментариев.

В своем обращении Дарья отметила, что понимает ситуацию с безопасностью в стране, однако не представляет, как в таких условиях зарабатывать на жизнь. "Что делать, как заработать деньги простым мамам и мужчинам, которые сейчас находятся на войне? Какой работодатель захочет, чтобы я приходила на работу раз в две недели? Поднимите руку, кто возьмет меня на такую работу?", – возмутилась Дарья.

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''Кто меня возьмет на работу?'' Мама школьницы поделилась криком души из-за дистанционного обучения

Не все родители проявили сочувствие к Дарье. Источник: Скриншот

Однако в комментариях ее возмущение в основном не нашло поддержки. Большинство комментаторов подчеркнули, что дети вполне способны учиться самостоятельно, а у родителей было время приспособиться к онлайн-формату еще со времен пандемии. "У нас дистанционное обучение еще со времен ковида, и мы все работаем с понедельника по пятницу, в чем у вас проблема?", – написала одна мама. А другая добавила: "Приучайте детей к самостоятельности! Разве раньше все дети все лето сидели дома, а родители работали?"

''Кто меня возьмет на работу?'' Мама школьницы поделилась криком души из-за дистанционного обучения

Комментариев в защиту блогера было немного. Источник: Скриншот

Лишь единичные пользователи встали на защиту блогерши, упомянув о трудностях, с которыми сталкиваются одинокие родители. В основном они жаловались на государство, которое не позаботилось об одиноких родителях и не подготовило достаточное количество убежищ, в которых дети могли бы не просто прятаться, но и учиться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о маме, которая пожаловалась на музыкантов, замалчивающих войну в Украине и упоминаемых в учебнике по искусству.

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